CEO Fugro: toekomst ziet er positief uit

(ABM FN-Dow Jones) Fugro is aan de bovenkant van de verwachtingen uitgekomen. Dit concludeerde CEO Mark Heine van de bodemonderzoeker in gesprek met ABM Financial News.

"We kwamen uit aan de bovenkant van onze strategische outlook", aldus Heine, die van "een mooi en sterk jaar sprak met een omzetgroei van 28 procent".

Ook benadrukte de topman de vrije kasstroom van 213 miljoen euro en dat Fugro voor het eerst in tien jaar weer dividend zal uitkeren.

"We hebben een heel goede basis voor de toekomst. We richten ons daarbij heel erg op de energietransitie", zei Heine.

Hernieuwbare energie is inmiddels goed voor 35 procent van de groepsomzet, na een groei van 55 procent in 2023. Fugro heeft als doelstelling om in 2027 een omzet in dit segment te realiseren van 1 miljard euro. Daarmee ligt het goed op schema en Heine denkt dat het hier zelfs iets boven zal uitkomen.

Maar ook in traditionele energie blijft Fugro groeien, merkte Heine op. In dit segment is het groeitempo wel iets lager dan bij hernieuwbare energie, met 28 procent.

Ondanks alle aandacht voor hernieuwbare energie, concludeerde Heine dat 'oude' energie nog lang niet dood is. "We zullen moeten verzekeren dat de kachel kan blijven branden", aldus de CEO, en dat lukt simpelweg niet met alleen zonne- en windenergie. "We moeten realistisch zijn."

Volgens Heine is Fugro "uniek gepositioneerd […] met een kleine maar kritische rol".

Daarbij kijkt Fugro ook naar nieuwe mogelijke segmenten, zoals bijvoorbeeld CO2-opslag en het in kaart brengen van klimaatwisselingen. Eerder deze week presenteerde Fugro voor dit laatste een opdracht om de kustlijn van Italië nader in kaart te brengen. "Het gaat allemaal om geodata."

Fugro rekent voor 2024 op een EBIT-marge van 11 tot 15 procent. Dat is duidelijk positiever dan de analistenconsensus van 10,6 procent. Volgens Heine is dit het gevolg van het sterke vierde kwartaal. Projecten gingen goed en dat resulteerde vorig jaar al in een marge van 11,5 procent. Heine zei donderdag in gesprek met ABM Financial News niet onder die 11,5 procent meer uit te willen komen.

"De wereld staat nog steeds in brand, maar we zien de toekomst positief in", aldus Heine.