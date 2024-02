Waarom verkopen insiders Alfen?

Alfen in Almere groeide in 2023 veruit het hardst met de afdeling energieopslag en verwacht voor 2024 eveneens flinke groei. Toch verkochten juist de managers van deze divisie hun aandelen Alfen.

Alfen NV is actief in installaties voor de energiemarkt zoals transformatorstations, energieopslagsystemen en laadpalen, en heeft de wind in de zeilen.

Op 13 februari 2024 presenteerde Alfen het jaarverslag over 2023, met 15% omzetstijging tot ruim €500 miljoen, een daling van de Ebitda met 28% tot €57 miljoen en van de nettowinst met 43% tot bijna €31 miljoen.

Alfen noteerde in de afdeling EV Charging (laadsystemen), in 2022 nog goed voor ruim de helft van de omzet, een daling met bijna 40%. Dat is ruimschoots gecompenseerd door de groei in ‘Smart Grids Solutions’ met 32% en vooral bij Energy Storage Systems, waar zelfs een ruime verdrievoudiging van de omzet werd opgetekend. 2023 was “een doorbraakjaar” voor deze eenheid energieopslag, aldus het jaarverslag.

De totale omzetverwachting voor heel 2024 beloopt minimaal €590 en maximaal €660 miljoen, oftewel zo’n 20 tot 30% omzetgroei, dankzij de bestendige energietransitie in heel Europa.

Voor de energieopslag stelt Alfen dat het met het product TheBattery Elements meer projecten in de uitvoeringsfase heeft en dat de gemiddelde projectgrootte toeneemt. Met de TheBattery Mobile X is er een veelbelovend nieuw product, stelt Alfen. Vooral in Italië, Engeland en Duitsland neemt de afzet van Alfens opslagsystemen naar verwachting toe, met in totaal tot en met 2027 een gemiddelde jaarlijkse groei van bijna 60%.

Samengevat luidt de verwachting voor dit segment: “Het marktmomentum blijft sterk”. Er worden diverse belangrijke innovaties gemeld voor deze markt, die juist gezien het vraagstuk van energieopslag grote mogelijkheden biedt.

Insider trading

Ondanks de omzetgroei in 2023 en hoge verwachtingen voor 2024 verkochten juist twee managers van deze snelst groeiende afdeling de dag na publicatie van het jaarverslag een flinke pluk aandelen. Dat blijkt uit de insidermeldingen in het AFM-register.

Het betreft de heren P.A. Plenk en P.A. Bosman. De eerste verkocht duizend aandelen ter waarde van €57,50 en kon €57.500 laten bijschrijven op de bankrekening. Bosman verkocht 400 aandelen voor €55, €22.000 in totaal.

Andreas Plenk is ‘business unit manager’ volgens de AFM-registratie, maar op LinkedIn is hij inmiddels ‘Commercial Director Integrated Solutions’. Hij werkt acht jaar voor Alfen, en was jarenlang de directeur van de energieopslagdivisie. Plenk spreekt namens Alfen op internationale congressen over energieopslag. Paul Bosman is bij Alfen Operations Manager Energy Storage.

Tientallen telefoontjes lopen dood, met uitzondering van een ultrakort gesprek met Plenk. Op de vraag naar de reden van de verkoop: “Daar ga ik niets over zeggen, meld u maar bij de perswoordvoerder.”

Dat is Swati Joshi van communicatiebureau Beacon partners in Atlanta, maar ze reageert niet op e-mail. De telefoniste noemt een ander persoon van Alfen die het terugbellen en -mailen ook verleerd schijnt te zijn. Het blijft gissen naar de reden van verkoop.