Slotcall: AEX sluit lager, maar chippers houden schade beperkt

Er hangen donkere wolken in de lucht en diezelfde donkere wolken treffen het Damrak, dat voor een groot gedeelte rood kleurt. In de AEX-index zijn er slechts een handjevol fondsen die terrein winnen.

UMG, dat woensdag met cijfers komt en vandaag bekendmaakte een meerderheidsbelang te nemen in het Nigeriaanse platenlabel Mavin Global (geeft vooral Afrobeats-muziek uit), is er daar één van en wint 0,3%.

Het Afrobeats-genre wordt steeds meer een wereldwijd fenomeen, waarvan de internationale fanbase steeds groter wordt. In de eerste helft van 2023 stegen de streams van Afrobeats op de Amerikaanse markt met 34% op jaarbasis. Een bekende afrobeat-artiest is de Franse Mohamed Sylla - vooral bekend als MHD, wie het afgelopen decennium vooral gescoord heeft met zijn afrotrap-hits. Is dit uw type muziek?

Nu weer terug naar het Damrak. Een andere stijger is ASMI, dat morgen (18.00u) met cijfers komt. Sectorgenoten ASML en Besi feesten gezellig mee en winnen respectievelijk 0,6% en 6,5%. Daarmee blijft de schade voor de AEX relatief beperkt. De markt lijkt bij ASMI vooral te letten op de vooruitzichten voor de komende jaren. "ASMI kan dit jaar te maken krijgen met de vertraging in de adoptie van 2nm. Daardoor lijkt 2024 uit te draaien op een correctiejaar, gevolgd door herstel in 2025", aldus analisten.

De AEX (-0,3%) sluit uiteindelijk op 852,87 punten op een dag dat de chippers de kar trekken en dat alsnog niet voldoende is, de rentes die over de hele Europese linie stijgen, UMG dat dus een afrobeats-label overneemt en de rest vrij rood kleurt. De AMX (+0,1%) sluit hoger, maar dat geldt niet voor de AScX (-0,6%). Aalberts en Arcadis blinken uit en smallcapper PostNL duidelijk niet. Vanochtend kwam de postbezorger met cijfers die nogal in het verkeerde keelgat schoten. Daarover later meer.

Christine Lagarde over #inflatie en rentebeleid @TrendsKanaalZ:



“We zijn er nog niet”, zo benadrukt Lagarde. Maar… “we moeten ook duurzaam naar 2%, het mag geen ‘one shot’ zijn.”



Straks om 20 uur op https://t.co/Q50M56XKVB en @TrendsKanaalZ #Lagarde #ECB… pic.twitter.com/PV1iS2CKBk — Jan De Meulemeester (@JDeMeulemeester) February 26, 2024

Dan naar Wall Street, dat licht lager van start ging. Hieronder ziet u de actuele (17.30u) stand van zaken.

Macro

De komende week gaan we verder met de jaarcijfers. In Nederland komen de verzekeraars ASR en NN op donderdag en op vrijdag Aegon langs. De chipsector heeft al heel wat aandacht gekregen, en ASMI zal dinsdagavond proberen die vast te houden. De vraag is wel hoe het de markt nu nog positief zou kunnen verrassen, maar dat werd van Nvidia ook gedacht.

Just Eat Takeaway gaat woensdag proberen de inmiddels behoorlijk wantrouwig geworden beleggers te overtuigen van de toekomst van het bedrijf. Ook Kendrion komt met cijfers, net als SBM Offshore, en Aperam gaat dinsdag ex-dividend en houdt een beleggersdag. Internationaal krijgen we onder andere cijfers van Snowflake, Baidu, Salesforce, eBay, Worldline en AMC Entertainment.

Op macro-economisch gebied komt donderdag nog een belangrijk cijfer langs: de core PCE-prijsindex, het inflatiecijfer waar de Fed naar verluidt het meest naar kijkt bij het nemen van besluiten. Dat wordt dus goed in de gaten gehouden door beleggers. Vandaag was het aan PostNL om de boeken te openen.

PostNL

PostNL heeft maandag zijn definitieve cijfers over 2023 bekendgemaakt, die in lijn waren met de voorlopige resultaten die eerder dit jaar werden gepubliceerd. Het postbedrijf liet weten dat het voor 2024 rekent op een uitdagende marktomgeving, die de vrije kasstroom onder druk zal zetten. PostNL verwacht een genormaliseerde EBIT van €80 miljoen tot 110 miljoen en een vrije kasstroom van €0 tot 40 miljoen voor het komende jaar. PostNL pleit ook voor een aanpassing van de postregels, die volgens het bedrijf niet meer aansluiten bij de veranderende klantbehoeften.

PostNL wil langere bezorgtijden in digitaal tijdperk met hogere loonkosten - https://t.co/DVIv2fisV7 — NU.nl (@NUnl) February 26, 2024

Het postbedrijf boekte in 2023 een omzet van €3,17 miljard, een stijging van 2% ten opzichte van 2022. De genormaliseerde EBIT daalde echter met 31% tot €92 miljoen, onder de eerder afgegeven bandbreedte van €100 tot 130 miljoen. Dit kwam vooral door hogere kosten, lagere marges en een ongunstige product-/klantmix bij Pakketten. Het genormaliseerde nettoresultaat halveerde bijna tot €52 miljoen.

PostNL ziet voor 2024 kansen om de winstgevendheid bij Pakketten te verbeteren, door onder meer prijsmaatregelen, kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen. Bij Mail in Nederland verwacht PostNL een verdere volumedaling van 7 tot 9% , die deels wordt opgevangen door een gematigd prijsbeleid en kostenbesparingsinitiatieven. PostNL keert een dividend uit van €0,09 euro per aandeel over 2023, een daling van 18% ten opzichte van 2022. Of het aandeel juist vanwege dit opgeschorte dividendbeleid en de zwakke outlook voor dit jaar koopwaardig wordt geacht, leest u hieronder.

Het is water naar de zee dragen: prognose PostNL valt vies tegen https://t.co/pMSlU9ZBjB — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 26, 2024

Lage Europese gasprijs suggereert einde energiecrisis

De gasprijs is weer terug naar het niveau van voor de invasie van Rusland in Oekraïne. De prijs van de benchmark TTF - Title Transfer Facility - noteerde afgelopen vrijdag €22,53 per megawattuur (MWh), het laagste niveau sinds mei 2021. Dat roept de vraag op of de Europese energiecrisis definitief ten grave kan worden gedragen.

Momenteel wordt in circa 8% van de gasvraag voorzien door Russisch gas dat (nog) via pijpleidingen aan Europa wordt geleverd, volgens opgave van de Europese Commissie. Maar dat lijkt meten met twee maten, want gas via pijpleidingen vervoeren is niet hetzelfde als Russisch gas dat wordt aangeleverd als LNG. Hoe dat zit, leest u in onderstaand verhaal van Martin Crum.

Lage Europese gasprijs suggereert einde energiecrisis https://t.co/5laIzZnivU — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 26, 2024

Weinig houvast voor beleggers in Galapagos

De jaarcijfers van Galapagos vallen dankzij de verkoop van Jyseleca vorig jaar mee, maar zijn van sterk ondergeschikt belang. Helaas voor beleggers heeft het biotechbedrijf voorlopig weinig te bieden. De onder Paul Stoffels flink gewijzigde strategie is weliswaar helder, maar het zal nog jaren duren voordat duidelijk wordt of dat tot successen (lees: nieuwe geneesmiddelen) zal leiden.

Het meest opvallende nieuws bij de jaarcijfers was nog wel dat Galapagos de stekker heeft getrokken uit een programma van een CAR-T-kandidaat (immunologie) rond ontstekingsziekte refractaire lupus. Stoffels ziet daar geen brood meer in: de concurrentie loopt in dat veld voor op het Mechelse concern. Hoe onze analisten naar het aandeel kijken, leest u in onderstaande analyse van Martin Crum.

Weinig houvast voor beleggers in Galapagos https://t.co/QW6gdY2Nu8 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 26, 2024

Top 3 stijgers en dalers

PostNL, Flow Traders en Akzo Nobel delven vandaag het onderspit. Aan de andere kant winnen Besi, ASMI en Galapagos terrein.

Rentes

De rentes stijgen over de gehele Europese linie na een quote van Christine Lagarde. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt nu 2,73%.

? LAGARDE SAYS ECB NOT THERE YET ON INFLATION: KANAAL Z — *Walter Bloomberg (@DeItaone) February 26, 2024

Brede markt

De euro wint 0,3% en noteert op 1,0851. Goud verliest 0,4%, maar blijft nog altijd boven de $2000-grens. Zilver doet het minder en noteert op $22,50. De volatiliteitsindex (CBOE VIX) wint 1,4%. Bitcoin zakt maar niet in en noteert nog altijd ruim boven de magische grens op $53.299,86 en voor een vat WTI-olie betaalt u nu $77,17 dollar.

Het Damrak

Ahold Delhaize (-0,5%) doet vandaag nog een stap terug. Afgelopen maand won het aandeel meer dan 5%.

(-0,5%) doet vandaag nog een stap terug. Afgelopen maand won het aandeel meer dan 5%. Verzekeraars Aegon (-0,4%), NN (-0,5%) en ASR (-0,5%) komen later deze week met cijfers. Vandaag is het zomaar slappe hap.

(-0,4%), (-0,5%) en (-0,5%) komen later deze week met cijfers. Vandaag is het zomaar slappe hap. DSM-Firmenich (+0,5%) smaakt vandaag naar meer.

(+0,5%) smaakt vandaag naar meer. Exor (-0,2%) neemt een adempauze nadat het de €100-grens inmiddels is gepasseerd.

(-0,2%) neemt een adempauze nadat het de €100-grens inmiddels is gepasseerd. Shell (-1,1%) daalt, ondanks een stijgende olieprijs.

(-1,1%) daalt, ondanks een stijgende olieprijs. UMG (+0,3%) zoekt het bij de afrobeats en komt later deze week met cijfers.

(+0,3%) zoekt het bij de afrobeats en komt later deze week met cijfers. Aalberts (+1,6%) blijft winnen na de sterke cijfers die vorige week werden gepubliceerd.

(+1,6%) blijft winnen na de sterke cijfers die vorige week werden gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor advies- en ingenieursconcern Arcadis (+1,9%), dat weer twee koersdoelverhogingen rijker is.

(+1,9%), dat weer twee koersdoelverhogingen rijker is. Aperam (+0,8%) toont roestvrijstalen ballen in aanloop op hun beleggersdag.

(+0,8%) toont roestvrijstalen ballen in aanloop op hun beleggersdag. Heijmans (+1,5%) laat ook groene cijfers zien in aanloop naar de cijfers op vrijdag.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ASMI: naar €540 van €400 en houden – Degroof Petercam

ABN Amro: naar €17,50 van €16 en houden - RBC

Wolters Kluwer: naar €124 van €112 en houden – Deutsche Bank

Arcadis: naar €60 van €53 en kopen - Bank of America

Arcadis: naar €60 van €57 en kopen - Jefferies

Nedap: naar €63 van €64 en houden - Berenberg

Klik hier voor een compleet overzicht van alle koersdoelveranderingen.

Agenda: dinsdag 26 februari

00:00 Ctac - Jaarcijfers

00:00 Aperam - Beleggersdag & ex-dividend

00:30 Inflatie - Januari (Jap)

08:00 Consumentenvertrouwen - Maart (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - Februari (Fra)

14:30 Orders duurzame goederen - Januari (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - December (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - Februari (VS)

18:00 ASMI - Cijfers vierde kwartaal

22:00 eBay - Cijfers vierde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Het boek kan dicht

Denmark ends its investigations into the Nord Stream explosions without pursuing a criminal case following a similar decision in Sweden https://t.co/XmhwAUud56 — Bloomberg Markets (@markets) February 26, 2024

Ook deze zomer weer vluchten moeten schrappen

Ryanair may have to cut flights during its busy summer season this year as troubled plane maker Boeing struggles to make deliveries on time, according to Ryanair CEO Michael O’Leary. More here: https://t.co/qRIRS08hvu pic.twitter.com/vhoiOvVAiI — Reuters Business (@ReutersBiz) February 26, 2024

Dat kan natuurlijk ook

Most electric car buyers are taking their tax rebate as a down payment https://t.co/ZrL0x2rnEJ — MarketWatch (@MarketWatch) February 26, 2024

Dit staat er op de rol

Aankomende week heel veel kleinere- en middelgrote bedrijven in de VS met cijfers. In Amsterdam ASMI dinsdag nabeurs.



Verder:



Zoom | Unity | First Solar | Baidu | ACM Research (!) | Snowflake | Salesforce | Zscaler | Autodesk en quantum computing naam: IONQ pic.twitter.com/S7EipIgHee — Paul Weeteling (@PaulWeeteling) February 24, 2024

