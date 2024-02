Exor passeert de €100-grens

Het aandeel Exor, de investeringsmaatschappij van de familie Agnelli, is deze week de magische grens van €100 gepasseerd op de Amsterdamse beurs. Het zat er al aan te komen, en in de tweede weekhelft was het moment daar. De koersstijging lijkt vooral te danken aan de sterke prestaties van twee van de belangrijkste deelnemingen: Ferrari en Stellantis.

Ferrari, de sportwagenfabrikant, maakte dinsdag bekend dat het zijn jaarlijkse dividend met 35% verhoogt tot €2,443 per aandeel. Het bedrijf, waarin Exor een belang van 23% heeft, profiteert van de toenemende vraag naar zijn exclusieve modellen, vooral in China en de VS. Ferrari verwacht een recordomzet en -winst in 2024, mede dankzij de lancering van nieuwe hybride en elektrische auto’s.

Pikante overstap Hamilton

Een van die nieuwe modellen zal bestuurd worden door Lewis Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, die onlangs bevestigde dat hij in 2025 overstapt van Mercedes naar Ferrari. Hamilton, die zich momenteel in Bahrein voorbereidt op zijn laatste seizoen met Mercedes, zei dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging en dat hij altijd al had gedroomd van rijden voor Ferrari.

Stellantis op stoom

Stellantis maakte eveneens indruk bij beleggers met met zijn jaarcijfers over 2023. Het bedrijf, waarin Exor een belang van 14% heeft, rapporteerde een recordomzet van €179,5 miljard en een recordwinst van €18,6 miljard, ondanks de impact van de staking van de United Auto Workers in de VS. Stellantis zag de verkoop van zijn elektrische voertuigen wereldwijd met 21% stijgen en kondigde een inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van €3,2 miljard.

De positieve resultaten van Ferrari en Stellantis hebben de waarde van Exors portefeuille flink opgedreven. Exor, dat ook belangen heeft in onder meer CNH Industrial, Juventus en The Economist, zag zijn nettovermogen eind 2023 stijgen tot €38,7 miljard, wat 17% meer is dan een jaar eerder.

Exor-commissaris naar zoekend Philips

Een aandeel in de portefeuille van Exor dat aanzienlijk minder goed presteert de laatste weken is Philips. Exor heeft een belang van 15% in de Nederlandse producent van medische apparatuur. Bovendien heeft de investeerder het recht om een commissaris voor te dragen. Het concern heeft gekozen voor Benoît Ribadeau-Dumas, de managing director van Exor, die verantwoordelijk is voor de activiteiten en investeringen in de gezondheidszorgsector.

Ribadeau-Dumas zal samen met de herbenoemde voorzitter Feike Sijbesma en Peter Löscher deel uitmaken van de raad van commissarissen van Philips, die op 7 mei wordt gekozen. Het aandeel Exor staat vrijdag vlak voor het slot 0,5% hoger op €100,75.

Hier nog even een overzicht van de koersontwikkeling van Exor, Stellantis, Ferrari en Philips de afgelopen maand: