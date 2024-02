Nog genoeg bedrijfscijfers en volle macro-agenda

(ABM FN-Dow Jones) Aandelenbeleggers hebben een goede week achter de rug. In Europa en de VS werden de recordstanden aangescherpt en ook Japan kon eindelijk het record uit 1989 uit de boeken schrappen.

Opvallend is dat zowel Japan als verschillende Europese landen in een technische recessie zitten, maar dat mocht de pret niet drukken. De beurzen worden echter vooral beïnvloed door het beleid van de centrale banken, maar afgelopen week was het vooral Nvidia waar de hele wereld naar uitkeek.

Nvidia wist de verwachtingen woensdagavond flink te overtreffen en de outlook was volgens marktstrateeg Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild "buitenaards". Het bedrijf werd in één dag zo’n 277 miljard dollar meer waard. Dat is ongeveer gelijk aan de waarde van bijvoorbeeld Netflix of Coca-Cola.

Niemand lijkt de trein te willen missen en beleggers zijn inmiddels bereid om ongeveer 43 keer de omzet te betalen. In een toelichting op de resultaten sprak Nvidia-CEO Jensen Huang bovendien van een kantelpunt voor kunstmatige intelligentie, waarbij de vraag naar AI-chips wereldwijd krachtig is. Niet alleen in de techsector, maar ook in andere industrieën.

Komende week loopt het cijferseizoen door, maar zal de focus moeten worden gedeeld met een drukke macro-economische agenda.

Maandag starten we rustig met de nieuwe woningverkopen in de VS gedurende januari. Dinsdag krijgen we meer te weten over de inflatie in Japan en het consumentenvertrouwen in Duitsland en Frankrijk. In de VS staan de orders voor duurzame goederen, de Case Shiller huizenprijzen en het consumentenvertrouwen op de rol.

Woensdag zal in Nederland het producentenvertrouwen worden gepubliceerd en zal in Europa meer bekend worden over het consumentenvertrouwen en het economisch sentiment. In de VS worden de cijfers gepubliceerd over de wekelijkse hypotheekaanvragen en olievoorraden en staat ook de tweede raming van de economische groei in het vierde kwartaal op de agenda.

Donderdag wordt een belangrijke dag en starten we met de detailhandelsverkopen in Japan en Nederland. Ook zal Nederland de producentenprijzen bekendmaken. In Duitsland worden de detailhandelsverkopen, werkloosheid en inflatiecijfers bekendgemaakt. In Frankrijk staan de inflatie en definitieve groeicijfers over het vierde kwartaal geagendeerd.

In de VS worden dan de wekelijkse steunaanvragen bekendgemaakt, evenals de inkoopmanagersindex van Chicago en de aanstaande woningverkopen. Maar de aandacht zal vooral worden opgeëist door de cijfers over de consumentenbestedingen en de PCE-inflatie. Die laatste is de favoriete inflatiebarometer van de Fed.

Ten slotte staan voor vrijdag de mondiale inkoopmanagersindices voor de industrie op het menu. Ook krijgen we in Europa meer te weten over de inflatie gedurende februari en de werkloosheid in januari. In de VS wordt gelet op het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan.

Er komen volgende week ook nog genoeg bedrijven met cijfers. Maandag is het aan PostNL om de boeken te openen. In België staan Retail Estates, IEP Invest en Accentis op de rol.

Dinsdag is het in Nederland aan ASMI om openheid van zaken te geven en organiseert Aperam een beleggersdag. In België staat alleen CFE op de agenda en in de VS is er aandacht voor de cijfers van eBay.

Woensdag openen Just Eat Takeaway, Kendrion, Azerion en UMG in Nederland de boeken. In België geven Ageas en DEME openheid van zaken. Ook geagendeerd staan Worldline, Baidu, AMC Entertainment, Salesforce en Snowflake.

Donderdag is het in Amsterdam druk met de cijfers van ASR, CM.com, Fugro, NN Group, SBM Offshore, Air France-KLM en Allfunds. In België worden de boeken geopend door de indexzwaargewichten AB InBev en Argenx. Ook Ackermans & Van Haaren, Recticel, Van de Velde en Bpost komen met cijfers. Daarbuiten zullen Beiersdorf, Covestro, Best Buy, Kroger en Macy's resultaten rapporteren.

Ten slotte openen vrijdag Aegon, Corbion, Heijmans en IMCD de boeken in Amsterdam. In Brussel is het aan Bekaert en Belysse om beleggers bij te praten over de resultaten.