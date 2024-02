Lichtrode opening AEX in verschiet aan vooravond drukke beursweek

Het zal erom spannen vandaag. De futures duiden op een lichtrode opening voor de AEX-index, maar het is niet erg overtuigend, dus het kwartje kan ook zomaar de andere kant op vallen.

Het is vandaag stilte voor de storm. Op de cijfers van PostNL na valt er niets te beleven. Later in de week gaat het cijferseizoen op volle kracht verder en ook Amerikaanse en Europese inflatiecijfers en inkoopdata kunnen de koersen in beweging zetten. Maar vandaag lijkt het er dus op dat de AEX dicht bij huis blijft, bij gebrek aan richtinggevend nieuws.

PostNL verwacht opnieuw lastig jaar

PostNL bijt deze cijferweek het spits af. De cijfers zelf zijn eigenlijk een non-event, want het bedrijf gaf vorige maand een winstwaarschuwing. De pakketvolumes vielen tegen in het vierde kwartaal, terwijl de kosten bleven stijgen.

De resultaten kwamen overeen met de voorlopige cijfers. De omzet steeg met 1% en de genormaliseerde EBIT met 28%. De vrije kasstroom verbeterde flink:

De ogen zijn dan ook vooral gericht op 2024. Of veel verbetering valt te verwachten is de vraag. "PostNL onderkent dat het externe operationele klimaat ook in 2024 uitdagend blijft", valt in het persbericht te lezen. Het bedrijf noemt onder andere een forse toename van de autonome kosten, vooral personeelskosten.

PostNL hoopt ook de financiële gevolgen van de daling van de postvolumes het hoofd te bieden door de post minder vaak te bezorgen.

Nikkei witte raaf in rood gekleurd Azië

In Azië kleurden de meeste koersenborden vannacht rood. De opmars van de beurzen in Shanghai en Hongkong kwam piepend en knarsend tot stilstand. De inkoopmanagersindex voor de industrie van vrijdag moet meer licht werpen op de vraag of de Chinese economie herstelt of dat deze blijft aanmodderen.

Alleen in Japan klommen de koersen verder. Hier zijn de ogen vooral gericht op het inflatiecijfer, dat morgen verschijnt. Het ziet er gunstig uit: de inflatie is naar verwachting gedaald naar 1,9% op jaarbasis, tegen 2,3% in januari. Aangezien dat keurig binnen de doelstelling van 2% van de Bank of Japan valt, maakt het een renteverhoging minder waarschijnlijk.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 07.55 uur:

Nikkei 225: +0,3%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,9%

Hang Seng (Hongkong): -0,6%

Kospi (Zuid-Korea): -0,6%

De techaandelen lagen er overwegend zwak bij; met name Baidu en Prosus-deelneming Tencent.

Alibaba: -0,1%

Baidu: -2% (!)

Tencent: -1,5%

TSMC: +0,1%

Samsung -0,1%.

Nieuwe records S&P 500 en Dow, en ook even Nasdaq

Terwijl de AEX vrijdag als een van de weinige Europese indices een stapje terug moest doen, wist Wall Street de handelssessie overwegend hoger te eindigen. Erg overtuigend was het niet, maar de S&P 500 en de Dow Jones-index scherpten wel hun records aan. De Nasdaq doorbrak nog wel even het all-time high van 16.057,44 punten van november 2021, maar sloot uiteindelijk lager.

De S&P 500 eindigde fractioneel hoger op 5.088,80 punten. De Dow Jones steeg met 0,2% naar 39.131,53 punten. En de Nasdaq daalde met 0,3% naar 15.996,82 punten.

Nvidia zette de zegetocht na de cijferpublicatie voort, zij het in een lagere versnelling: de koers steeg met 0,4%. Super Micro Computer, dat donderdag de beurswaarde nog met 33% omhoog zag schieten, moest een koersdaling van 11,8% incasseren.

De koers van Grab maakte pas op de plaats, ondanks het feit dat de maaltijdbezorger eindelijk zwarte cijfers schrijft en eigen aandelen gaat inkopen. Intuitive Machines zag de beurswaarde met 15,8% omhoog schieten nadat het bedrijf samen met de NASA voor het eerst met succes een commerciële maanlander (de Odysseus) op de maan wist te parkeren.

Berkshire ziet cashberg toenemen

Zaterdag, een wat ongebruikelijke dag, opende Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van Warren Buffett, de boeken over Q4 en heel 2023. De operationele winst is in het vierde kwartaal met circa 28% op jaarbasis gestegen naar $8,5 miljard, en dat was vooral te danken aan de verzekeraars in de portefeuille. Bij de spoorweg-, nuts- en energiebedrijven ging het wat minder.

De aandelenwinsten werden in het vierde kwartaal aangevoerd door Apple, Berkshires grootste aandelenparticipatie, die ongeveer de helft (!) van de portefeuille uitmaakt.

Het bedrijf zit nog altijd op een enorme berg geld en dat is afgelopen jaar met nog een slordige $10 miljard gestegen, naar maar liefst $167,7 miljard. In de begeleidende brief aan de aandeelhouders meldde Buffett dat zich onvoldoende aantrekkelijke aankoopmogelijkheden voordoen. Ook wordt Berkshire een beetje slachtoffer van het eigen succes: door de enorme omvang van het bedrijf hebben individuele uitblinkers minder impact. Uiteraard stond Buffett in zijn schrijven ook uitgebreid stil bij zijn onlangs overleden kompaan Charlie Munger.

Lees ook: Charlie Munger, de belegger die Warren Buffett beter maakte (1924-2023)

De indicatoren:

De Europese futures duiden op een (licht)rode opening.

Overwegend rode koersen in Azië vannacht, met uitzondering van Japan.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt verder naar 13,75.

De euro staat iets hoger en noteert 1,0830 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente maakt pas op de plaats en noteert 2,63%. De Amerikaanse daalt met 3 basispunten naar 4,225%,

De goudprijs staat fractioneel lager op $2.033,98 per troy ounce.

De olieprijzen noteren circa 0,4% lager. Een vat WTI kost nu $76,21 en Brent $80,51.

De bitcoin heeft er duidelijk zin in en noteert 1,2% hoger op $51.447,81.

De AEX opent naar verwachting 0,1% lager.

Adviezen

Het is ook bij banken duidelijk maandagochtend. Jefferies heeft het koersdoel voor Arcadis verhoogd van €57 naar €60 bij een onveranderd koopadvies. Verder zijn er nog geen advies- of koerswijzigingen voor Nederlandse beursfondsen.

Agenda komende week: cijfers verzekeraars en ASMI, inflatie en schuldenplafond

Het cijferseizoen gaat komende week op volle kracht verder. In de Verenigde Staten zijn de grootste techbedrijven inmiddels geweest en ook in Nederland ligt het zwaartepunt inmiddels achter ons. Maar er zijn nog voldoende bedrijven over die het sentiment kunnen beïnvloeden. Zo komt ASMI nog door, als laatste chipper, en zijn alle verzekeraars (ASR, NN, Aegon en het Belgische Ageas) aan de beurt.

Ook de macro-economische agenda, waarin de Amerikaanse en Europese inflatie en diverse inkoopdata de belangrijkste zijn, is goed gevuld.

Verder neemt in Washington de spanning toe, want de Amerikaanse overheid loopt weer aan tegen het schuldenplafond. Er was een tijdelijke oplossing voor de overheidsfinanciën, maar die loopt in twee fasen af op 1 en 8 maart. Dat betekent dat de overheid weer op slot dreigt te gaan als er geen oplossing komt. In de Vooruitblik gaat Hildo Laman, hoofd van de IEX Beleggersdesk, daar uitgebreid op in.

Dit is de agenda voor deze week:

Maandag: woningcijfers VS

PostNL heeft zojuist de boeken geopend. U kunt eigenlijk uw bed wel weer opzoeken, want veel meer staat er niet op de rol, op de verkoopcijfers van nieuwe woningen in de VS, om 16 uur vanmiddag, na.

Dinsdag: cijfers ASMI en eBay, Aperam ex-dividend

Morgen openen Ctac en (nabeurs) ASMI de boeken. Na sluiting van Wall Street is eBay aan de beurt. Aperam houdt een beleggersdag. Het aandeel van de producent van roestvrij staal gaat bovendien €0,50 ex-dividend.



De belangrijkste macrodata zijn de Japanse inflatie, de orders voor duurzame goederen in de VS en het 'grote' Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Conference Board.

Woensdag: JET, UMG, Baidu, Salesforce en Amerikaans BBP

Woensdag wordt een drukke cijferdag, met de resultaten van onder andere Just Eat Takeaway (JET), Kendrion, UMG, Azerion, het Franse WorldLine, het Belgische Ageas en Deme, het Chinese Baidu en – na sluiting van Wall Street – Salesforce, Snowflake en AMC Entertainment.

JET presenteerde in januari overigens al voorlopige cijfers, waaruit bleek dat het aantal orders was gedaald, maar de winstgevendheid iets hoger uitpakte dan voorzien.



Ook komt er een tweede raming van het Amerikaanse BBP over het vierde kwartaal. Uit de eerste raming bleek dat de economische groei iets was vertraagd, naar 3,3% op jaarbasis, tegen 4,9% in het derde kwartaal. Maar het cijfer was wel beter dan voorzien, want economen rekenden op een stijging van 2%.

Donderdag: ASR, NN, SBMO, AB InBev en VS PCE-inflatie

Ook donderdag komt er een stortvloed van cijfers, van onder andere ASR Nederland, NN Group, SBM Offshore, Fugro, Air France KLM, Allfunds, AB InBev, Argenx, Ackermans, Bpost, Best Buy, Kroger en Macy’s.



De macro-economische agenda is ook goed gevuld, met onder andere de Japanse, Nederlandse en Duitse detailhandelsverkopen, de Nederlandse producentenprijzen, de Duitse werkloosheid, Duitse inflatie, het aantal opties op koopwoningen in de VS, de inkoopmanagersindex van de regio Chicago en last but not least de Amerikaanse consumentenbestedingen en PCE-inflatie.



Dat laatste cijfer wordt door de Federal Reserve nauwlettend in de gaten gehouden. De Fed wil overtuigd zijn dat de inflatie serieus op weg is naar de gewenste 2%. Dat was in december nog niet het geval: toen werd 2,6% op jaarbasis gemeten. Economen verwachten dat de PCE-inflatie in januari uitkomt op 2,4%. Lager dus, maar nog altijd te hoog. Een meevallend cijfer kan beleggers optimistischer maken over het moment van de eerste renteverlaging.

Vrijdag: Aegon, Heijmans, IMCD, Corbion, inkoopdata en inflatie EU

Vrijdag volgen de kwartaalcijfers van Aegon, Heijmans, IMCD en Corbion.

Ook komt er een eerste raming van de Europese inflatie in februari. In januari was het cijfer fractioneel gedaald naar 2,8% op jaarbasis, tegen 2,9% in december. Economen verwachten dat de inflatie deze maand verder zal zijn afgenomen naar 2,5%. Dat is positief, maar ook dit cijfer ligt nog boven de doelstelling van de ECB.

Ook zal de nodige aandacht uitgaan naar de Japanse, Chinese, Europese en Amerikaanse inkoopmanagersindices voor de industrie. Verder wordt uitgekeken naar de Europese werkloosheid, de Amerikaanse bouwuitgaven en het ‘kleine’ Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan.

Veel plezier en succes vandaag!