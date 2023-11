Charlie Munger, de belegger die Warren Buffett beter maakte (1924-2023)

Dinsdag 28 november overleed Charlie Munger. Hij was decennialang de compagnon van Warren Buffett bij Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij uit Omaha in Nebraska. Munger werd 99 jaar.

Hij werd ‘het Orakel van Pasadena’ genoemd en het is nauwelijks mogelijk zijn invloed op Buffett te overschatten. Charles Thomas Munger was een voormalige advocaat die in de jaren 60 van de vorige eeuw belegger werd. Bij Berkshire leek hij in de schaduw van Warren Buffett te opereren, maar in de periode dat hij voor zichzelf en eigen klanten belegde, behaalde hij indrukwekkende resultaten.

Buffett ontmoette Charlie Munger in 1959 en ze werden direct vrienden. Buffett gaf Munger het idee om een beleggingsfonds te starten, later zou Munger Buffett ervan overtuigen dat die bepaalde elementen van de benadering van Benjamin Graham - een van de grondleggers van wat later waardebeleggen zou worden genoemd - beter kon loslaten.

Munger groeide net als Warren Buffett op in Omaha in de Amerikaanse staat Nebraska. Warren Buffett bleef daar, Munger verhuisde naar Pasadena in Californië. Hij studeerde binnen drie jaar magna cum laude af in de rechten aan Harvard. Sinds hij in 1962 begon met beleggen voor klanten behaalde hij net als Buffett geweldige beleggingsresultaten. Hij combineerde het beleggen in de eerste jaren nog met zijn praktijk als advocaat.

‘Je doet me denken aan Charlie Munger’

Er is een aardige anekdote over de tijd dat Buffett en Munger elkaar nog niet kenden. In 1956, een periode waarin Warren Buffett nog veel moeite moest doen om zijn directe omgeving ervan te overtuigen als beleggers met hem mee te doen, was die op een dag op bezoek bij dr. Edwin Davis en zijn vrouw.

De jonge Warren hield de zorgvuldige en gedetailleerde pitch waarmee hij zijn buren wilde overhalen. Plotseling onderbrak dr. Davis hem en zei dat hij hem direct $100.000 zou geven. Toen Buffett hem verbaasd vroeg wat hem nu al had overtuigd, zei Davis: ‘Je doet me denken aan Charlie Munger.’

Buffett zou Munger pas drie jaar later ontmoeten, in 1959. Munger was toen al van Omaha naar Californië verhuisd. Het was dr. Davis die de twee mannen aan elkaar voorstelde - het begin van een buitengewone relatie.

Belezen belegger

Charlie Munger wist het een en ander van beleggen, maar bracht ook juridische kennis mee. Daarnaast had Munger, veel meer dan Warren Buffett, een zeer brede belangstelling voor allerlei andere wetenschappen en kunsten. Filosofie, psychologie, wiskunde, geschiedenis: uit al deze disciplines haalde Charlie Munger belangrijke lessen voor de belegger.

Hierdoor verschilde Mungers beleggingsinsteek toen al flink van die van Buffett, die in die tijd nog helemaal op het Graham-spoor zat: zoeken naar koopjes, hoe goedkoper hoe beter.

Moat

Munger geloofde meer in de aanpak van Philip Fisher (1907-2004), destijds een bekende belegger die Warren Buffett overigens, later, ook goed heeft leren kennen. Fisher drukte beleggers in zijn boek Common Stocks and Uncommon Profits uit 1958 op het hart dat de kwaliteiten van het management van een bedrijf op de lange duur de doorslag geven. Om erachter te komen of een bedrijf goed in elkaar zat, stak Fisher er zeer veel tijd in om een bedrijf helemaal te doorgronden. Fisher wist alles van de bedrijven waarin hij belegde.

Warren Buffett zocht Fisher direct op toen hij het boek had gelezen en was onder de indruk van de man en zijn ideeën. Later zou hij zeggen dat hij als belegger waarschijnlijk 85 procent Benjamin Graham was, en 15 procent Philip Fisher. Maar in werkelijkheid zit die verdeling waarschijnlijk dichter bij 50-50.

Het begrip ‘moat’, zoals Buffett later de situatie zou noemen waarin een goed bedrijf een soort natuurlijke beschermingsconstructie tegen de concurrentie heeft, is terug te voeren op de ideeën van Philip Fisher. Het werd een centraal thema in het denkraam van Warren Buffett.

Bedankt daarvoor, Charlie Munger. En voor al je andere wijze lessen.