PostNL wil minder vaak bezorgen

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Er is veel minder vraag naar post die de volgende dag wordt bezorgd en daarom moeten de postregels worden aangepast. Die oproep deed CEO Herna Verhagen van PostNL maandag bij de publicatie van de jaarcijfers van het postbedrijf. Na jaren van aanpassingen en dalende postvolumes ziet PostNL geen ruimte meer om voldoende kosten te besparen om te kunnen blijven voldoen aan de regelgeving die voorschrijft om post binnen Nederland binnen 24 uur te bezorgen. Bovendien is daar ook steeds minder vraag naar, blijkt volgens Verhagen uit onderzoeken. PostNL wil daarom overstappen naar een servicekader van bezorging in twee dagen en dat zal op termijn naar drie dagen gaan. Daarnaast kunnen stukken tegen een hoger tarief met prioriteit worden verstuurd. Veel andere Europese landen doen het al zo, merkte Verhagen op. "Een wijziging in postregelgeving is noodzakelijk om ons netwerk verder te kunnen aanpassen zodat de postdienstverlening ook financieel gezond blijft. Dan kunnen we ook baanzekerheid blijven bieden aan duizenden mensen, nu en in de toekomst", aldus PostNL maandag. Voor Mail in Nederland verwacht PostNL in 2024 een volumedaling van 7 tot 9 procent. Bron: ABM Financial News

