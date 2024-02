Chippers trekken de kar

De Nederlandse halfgeleiderbedrijven hebben de afgelopen weken flinke koerssprongen gemaakt. ASML is dit jaar al ruim 23% opgelopen, ASMI won 15% en Besi bijna 10%.

Dit drietal doet mee in de voorhoede van de Nederlandse aandelenbeurs. Een substantieel deel van de AEX-prestaties is te danken aan de chippers, die een groot gewicht in de schaal leggen. Zowel in binnen- als in buitenland wordt gestrooid met koopadviezen voor deze halfgeleideraandelen.

Halfgeleiders zijn cruciaal in onze maatschappij en worden dan ook beschouwd als sleuteltechnologieën, essentieel voor onze toekomst. Zolang consumenten nieuwe koffiezetapparaten, laptops en smartphones blijven kopen, presteren ASML, ASMI en Besi uitstekend. Dit zien we onder andere dus terug in de leidende rol van chippers op de beurs.

Vandaag bekijk ik de meerjarige plaatjes van ASML, ASMI en Besi. Ik begin met de SOX-index, die de brede Amerikaanse halfgeleidersector volgt. ASML is onderdeel van de Philadelphia Semiconductor Index, zoals de volledige naam luidt.

Opvallend op de meerjarige grafieken zijn de koersacceleraties van de afgelopen jaren. Het lijkt erop dat de koersstijgingen zich steeds sneller voltrekken. In onderstaande analyses bereken ik dan ook de meerjarige koersdoelen.

De SOX-index zet sprint voort

Op de grafiek van de afgelopen 15 jaar van de Philadelphia Semiconductor Index verlopen de stijgingen steeds sneller. Vooral de laatste jaren gaat de SOX met krachtige sprongen vooruit. De koersacceleratie is op de grafiek hieronder gemarkeerd met de blauwe oplopende lijn.

Sinds de bodem op 2089,82 van oktober 2022, dus in minder dan anderhalf jaar tijd, is de beurswaarde van de Amerikaanse halfgeleidersector ruim verdubbeld.

De SOX index heeft alle voorgaande toppen in de zone 3.800-4.000 weten te breken. Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief. Er is ruimte richting 6.000,00 (berekend koersdoel).

De steun bevindt zich op 3.862,24 (van 26 juli 2023). Positief is dat de 200-dagenlijn van de SOX-index een stijgend verloop laat zien. Dit duidt op een positieve onderliggende technische conditie.

ASML is onderdeel van de Philadelphia Semiconductor Index, zoals de volledige naam luidt. Ook onder andere TSMC, Texas Instruments, NXP Semiconductors en Intel zijn in de SOX index opgenomen.

Besi ontwikkelt zich technisch zeer krachtig

Besi is technisch bezien een van de sterkste aandelen op de Nederlandse beurs. De recente correcties van Besi liggen steeds boven voorgaande toppen. Hiermee tekenen zich succesvolle pullbacks af. Ook bij Besi is de laatste jaren sprake van een koersacceleratie.

De koersacceleratie is op de grafiek hieronder gemarkeerd met de rode oplopende lijn. Sinds de bodem op van okt €38,50, van 13 oktober 2022 is de beurswaarde van de Besi bijna verviervoudigd. Besi ontwikkelt zich technisch bijzonder krachtig.

Aangezien Besi zich op recordhoogte bevindt, zijn er geen historische referentieniveaus beschikbaar. Dat impliceert dat de koersdoelen berekend moeten worden.

Op de korte termijn zien we een berekend koersdoel van €160, op de lange termijn zou Besi zich in koers nog kunnen verdubbelen. De steun bevindt zich op €122,65 (bodem van 5 januari). De stijgende 200-dagenlijn, die elke koersdip van Besi weet op te vangen, weerspiegelt een sterke technische conditie.

ASML breekt door

Het zwaarst wegende aandeel in de Nederlandse hoofdindex, ASML, heeft pas recent de oude belangrijke top van eind 2022 op €777,50 weten te passeren. ASML heeft bovendien rond €635 (bodem van 5 januari) een fors hogere bodem gevormd.

Beleggers durven op steeds hoger niveaus in te stappen. Ook bij ASML is er sprake van een zich versnellende koersstijging. De koersacceleratie is op de grafiek hieronder gemarkeerd met de rode oplopende lijn.

Ons eerst berekende koersdoel rond €860 wordt thans genaderd. Op basis van de pendulumswing kunnen we een koersdoel rond €1180 berekenen. Bij een procentuele berekening zou de koers naar €1555 kunnen. Voor de laatste methode berekenen we het koersdoel op basis van de procentuele afstand tussen de twee blauwe lijnen. Het procentuele verschil dat hieruit volgt, projecteren we vervolgens boven het uitbraakpunt.

Ook de 200-dagenlijn krult overeind, terwijl ASML erboven weet te bodemen Dit zijn klassieke technische signalen van verbetering.

ASMI zet opmars voort

ASMI laat technisch dezelfde kenmerken zien als de andere twee halfgeleiders ASML en Besi: Een krachtige, zich versnellende, opwaartse trend, fors hogere bodems en een doorbraak van oude all time highs. De koersacceleratie is op de grafiek hieronder gemarkeerd met de blauwe oplopende lijn.

ASMI is boven het oude koersrecord van november 2021 rond €438,70 is gebroken. Hierdoor is het technische plaatje serieus verbeterd en is er veel ruimte vrijgekomen.

Op basis van de pendulumswing kunnen we fraaie koersdoelen berekenen. Bij een gewone berekening zou de koers naar €683 kunnen. Bij een procentuele berekening zou de koers naar €1.039 kunnen. Voor de laatste methode berekenen we het koersdoel op basis van de procentuele afstand tussen de twee blauwe lijnen. Dat procentuele verschil projecteren we vervolgens boven het uitbraakpunt. De onderste blauwe lijn ligt op 193,75, de bovenste op €438,70.

Ook bij ASMI is het eerste berekend koersdoel binnen handbereik. Dat ligt op €550. De eerste steun ligt op €425,45 (bodem van 5 januari).

Uitleg pullbackbodem en pendulumswing

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Daarna volgt een rally.

In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt. Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B).

Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback. De uptrend wordt bevestigd nadat ook top H wordt gebroken.

Koersdoel op basis van de pendulumswing

Volgens de pendulumswing-methode kan een koersdoel als volgt worden berekend:

Eerst fluctueert een koers een tijdlang tussen a-b en A- B

Door de uitbraak boven A-B en een succesvolle pullback bij C is een koopsignaal gevalideerd

Het koersdoel rond C is te berekenen door de afstand tussen a-b en A-B op te tellen bij het uitbraakpunt. Soms wordt de afstand (tussen a-b en A-B) procentueel berekend, soms in het aantal punten

