Besi schittert, glanst en glimt

Besi is een van de weinige aandelen op de Nederlandse beurs met een nieuwe all time high. Het aandeel ligt er technisch uitstekend bij, de vonken vliegen er vanaf. Deze chipper doet het de laatste weken meer dan uitstekend, met sinds medio oktober een koerssprong van ruim 40%. Dit is goed nieuws voor de rest van de beurs, want halfgeleiders zijn cruciaal op het Damrak. De chipdip lijkt voorbij.

Besi bouwt voort op het positieve sentiment van een paar weken geleden, toen het prima cijfers bekend had gemaakt. De daling van de omzet in Q3 viel mee en de winstmarges waren hoger dan verwacht. Bovendien rekende de de chipmachinebouwer uit Duiven voor het vierde kwartaal op een 20% hogere omzet.

Met Black Friday voor de deur, zou de vraag naar chips kunnen toenemen. Consumenten worden weer massaal de winkels ingelokt, op koopjacht naar Tv's, nieuwe koffiezetapparaten, smartphones en laptops.

Besi schittert

Vandaag bekijk ik Besi, op basis van de lange termijn en meer jaren grafiek. Op beide ligt Besi er uitstekend bij, de chipper glanst en glimt. Ik begin met de SOX-index, die de brede Amerikaanse halfgeleidersector volgt. De Philadelphia Semiconductor Index, zoals de volledige naam luidt, doet het technisch weer uitstekend.

Langetermijn: Besi hervat opmars

Besi heeft oude top op €110,70 (gevormd op 25 augustus). gebroken. Nu de recente top is gebroken, verbetert het technische plaatje. Opwaarts heeft Besi in eerste instantie ruimte tot weerstand 150 (berekend koersdoel). De steun ligt op 89,20 (bodem van 21 januari 2022).

Besi had in de voorgaande in de recente daling een hogere pullbackbodem gevormd boven het niveau van voorgaande toppen. Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief.

De stijgende 200-dagenlijn van Besi heeft de recente koersdip van Besi prima weten op te vangen.

De opwaartse krul van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft weer betere prestaties aan, vergeleken met de rest van de markt.

Meer jaren-grafiek: Besi heeft meerdere pullbacks achter de rug

Onderstaande grafiek vanaf 2008 geeft het positieve koersverloop van Besi goed weer. In de afgelopen jaren heeft de chipper meerdere positieve en hogere pullbackbodems gevormd, op de grafiek hieronder afgebakend met de groene pijlen.

Besi heeft in eerste instantie ruimte tot 150, in tweede instantie richting 200. Omdat Besi in uncharted verkeert, zijn beide berekende koersdoelen.

De SOX-index heeft pullback achter de rug

De SOX index heeft sinds de bodem van oktober rond 3151 een sprong van ruim 18% gemaakt. De index heeft bovendien een fraaie pullback achter de rug, nadat het oude uitbraakniveau 3.233,94 met succes is terug getest.

De SOX index heeft hiermee ruimte gekregen voor een verdere stijging. Ons eerste koersdoel ligt op 4.068,15 (top van 7 januari 2022). Zolang de steun op 3.233,94 (bodem van 31 maart) intact blijft, handhaven we een positieve visie.

Positief is dat de 200-dagenlijn van de SOX-index nog een stijgend verloop laat zien. Dit duidt op een positieve onderliggende technische conditie.

Besi is geen onderdeel van de Philadelphia Semiconductor Index, zoals de volledige naam luidt.

