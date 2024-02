Technische analyse: Europese indices blijven overtuigen

Het cijferseizoen, waarin bedrijven verantwoording afleggen over het vierde kwartaal van 2023, is aardig op weg. Ook deze week komt er weer een stroom aan cijfers langs, al is de agenda van vandaag vrij summier gevuld.

Afgelopen vrijdag zagen we na de sluiting van de Europese beurzen wat winstnemingen in de VS. De grote Ameirkaanse indices moesten hierdoor een stap terug doen. Het technische beeld blijft overigens prima; zo ook in Europa.

De Europese beurzen weten de eerder ingezette opmars voort te zetten en de langetermijn-uitbraken een vervolg te geven. De sterke technische plaatjes lijken te wijzen op een aanhoudende koersstijging. Vooralsnog zien we weinig reden tot zorg.

AEX-index

De Nederlandse beurs ligt er techisch uitstekend bij. De index is onlangs opwaarts uit de neutrale fase van 2023 gebroken en heeft daarna vrij snel ook het all-time high uit 2021 weten te doorbreken. Er is hierdoor ruimte vrijgekomen voor een grotere stijging.

Het eerstvolgende richtpunt wacht nu rond 880 punten, wat is berekend op basis van het voorafgaande koersverloop. Ook hogere niveaus sluiten we op dit moment voor de langere termijn niet uit.

Bel 20-index

De Belgische beurs heeft het na de uitbraak uit de dalende trend even rustig aan gedaan. De index leek in eerste instantie weer terug te vallen in het dalende trendkanaal, maar weet nu toch een hogere koersbodem te vormen.

De uitbraak lijkt hiermee te worden bevestigd, en het begin van een opwaartse beweging wordt zichtbaar. Een doorbraak boven de laatste top zal een stijgende fase starten richting hogere koersniveaus, waarmee de index de achterstand op de overige Europese beurzen wellicht enigszins goed kan gaan maken.

CAC 40-index

De Franse beurs ligt er technisch prima bij. De CAC 40 heeft een belangrijke barrière doorbroken en de weg omhoog hervat. De vorming van een nieuwe hogere koersbodem en -top is positief en bevestigt de eerdere technische verbeteringen.

De blik kan nu omhoog worden gericht met als langetermijnkoersdoel 8.500 punten. Zolang de index boven de oude weerstandszone rond 7.500 punten beweegt, blijft het beeld positief.

DAX 40-index

De beurs in Duitsland heeft met de vorming van een nieuwe hogere koersbodem, boven de oude toppen, de uitbraak bevestigd. De pullback is voltooid en een stijgende fase krijgt verder vorm.

De opmars kan worden voortgezet richting het berekende koersdoel rond 18.000 punten. Het technisch plaatje blijft positief zolang de steun van de nieuwe bodem rond 16.300 punten intact blijft.