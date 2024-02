Ahold kiest in VS voor DoorDash Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in de Verenigde Staten gekozen voor een samenwerking met DoorDash. Dit maakte Ahold woensdagmiddag bekend. Dankzij de samenwerking krijgen klanten van Food Lion, Giant Food, The GIANT Company, Hannaford en Stop & Shop nieuwe opties om hun boodschappen te laten thuisbezorgen. Sommige merken van Ahold maken nu al gebruik van DoorDash. En Ahold verwacht dat de rest van de klanten vanaf maart gebruik kunnen maken van de diensten van DoorDash. Financiële details van de deal werden niet gemeld. Bron: ABM Financial News

