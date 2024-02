Het is niet alle dagen feest: AEX opent lager

Het kan niet elke dag feest zijn, of een nieuw all-time high. De AEX doet het rustig aan vandaag en start in het rood: openingsindicatie -0,3%.

Wall Street zette die toon gisteravond al, met een slome maandagsessie waarin Big Tech na een stevige rally een adempauze inlaste. Alleen de Dow Jones - met wat meer 'oude' namen aan boord - hield het hoofd boven water en zette met +0,3% zelfs een nieuw record neer.

De bredere Nasdaq en S&P 500 eindigden in de min, respectievelijk -0,3% en -0,1%. Hoe staan de markten erbij?

De Europese futures noteren licht lager:-0,2% of -0,3%

In Azië is de stemming positief: de Nikkei 225 (+3%) bereikt de hoogste stand in 34 jaar, en ook de Koreaanse Kospi ligt er goed bij: +1%. China viert nieuwjaar en is gesloten.

Wall Street had dus een zwakke dag gisteren.

Zowel de rentes als euro/dollar houden zich koest

De olieprijs is al een week aan een opmarsje bezig: WTI nu op $77,01

Bitcoin heeft het weer op de heupen en noteert boven $50.000, goud blijft rustig liggen

Vandaag is het even geen tech wat de klok slaat, maar richten de ogen zich weer op de Federal Reserve. Die is voorlopig niet aan zet, in maart pas weer, maar het inflatiecijfer van vanmiddag gaat wel een belangrijke indicatie geven van welke kant het uitgaat.

Centrale bankiers blijven waakzame teksten uitslaan, maar uiteindelijk laten zij zich ook vooral leiden door harde cijfers. Een sterk meevallend inflatiecijfer zal de druk opvoeren om toch eerder aan rentverlagingen te gaan denken.

In de markt begint ondertussen steeds meer gemor te ontstaan over de 'havikse' opstelling van de Fed.

Over naar de cijfers: Randstad opende vanochtend als eerste de boeken en kwam met een wat gemengd beeld. Hoewel de arbeidsmarkt krap blijft, worstelt Randstad met onzekere omstandigheden en weifelende klanten.

De omzet in Q4 viel wat lager uit dan verwacht, de EBITA en de EBITA-marge waren in de prik, de marge zal in Q1 wat lager uitvallen 'door seizoensinvloeden' en er komt een speciaal dividend van €1,27 per aandeel.

Vastgoedfonds Wereldhave presteerde naar behoren: de netto-huurinkomsten stegen in 2023 met 9,8% naar €126,4 miljoen en de winst per aandeel van €1,73 valt keurig in de vooraf aangegeven bandbreedte van €1,70-€1,75. Voor 2024 zet de directie in op €1,75 per aandeel.

Agenda

Met het Duitse en Amerikaanse ondernemersvertrouwen als support act voor een Amerikaans inflatiecijfer is het een topzware macro-agenda vandaag. En dat in hartje cijferseizoen.

00:00 Chinese beurzen gesloten

07:00 Randstad Q4-cijfers

07:00 Wereldhave Q4-cijfers

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment feb

12:00 VS Ondernemersvertrouwen mkb jan

13:00 Coca-Cola Q4-cijfers

13:00 Shopify Q4-cijfers

14:00 Opec maandrapport

14:30 VS inflatie jan 3,4% (YoY), 0,2% (MoM)

20:00 Alfen Q4-cijfers

22:00 Lyft Q4-cijfers

22:00 Airbnb Q4-cijfers

Shortposities

De top-10 uitstaande shortposities in het AFM-register volgens Shortsell

En dan nog even dit

De 'zieke man' van Europa heeft een kerngezonde beurs

Een meevallend cijferseizoen op Wall Street

Wall Street sees fourth-quarter earnings growing 6.5% from a year earlier for S&P 500 members - up from a projection of 1.2% in early Jan. https://t.co/56bENELQS8 via @markets @csreinicke pic.twitter.com/drR8Mogp5Q — Carly Wanna (@carlydwanna) February 12, 2024

You don't say...

Brexit hampered U.K. growth and fueled inflation: Goldman Sachs https://t.co/8dqTSRmkjN — MarketWatch (@MarketWatch) February 12, 2024

Opgepast: kijk even weg als u last heeft van chip-hoogtevrees