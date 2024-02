Randstad voldoet net aan resultaatverwachting Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het vierde kwartaal van 2023 onderliggend net aan de verwachtingen voldaan, maar bleef met de omzet wel achter. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de bemiddelaar in werk uit Diemen. Afgelopen kwartaal daalde de omzet op jaarbasis van 7,01 miljard euro 6,18 miljard euro, een daling van 8,6 procent per werkdag. Analisten hadden vooraf gerekend op 6,24 miljard euro met een autonome krimp 8,3 procent. De onderliggende EBITA kwam in het vierde kwartaal uit op 265 miljoen euro met een marge van 4,3 procent. De analistenconsensus wees vooraf ook op 265 miljoen euro met een marge van 4,3 procent. Een jaar eerder boekte Randstad nog een onderliggende EBITA van 364 miljoen euro met een marge van 5,2 procent. De brutomarge kwam afgelopen kwartaal uit op 20,7 procent, fractioneel minder dan de 20,8 procent een jaar eerder. Netto boekte Randstad afgelopen kwartaal een winst van 161 miljoen euro tegenover een winst van 292 miljoen euro een jaar eerder, exclusief preferente aandelen. Het resultaat uit definitief geplaatste werkenden, zogeheten perm fees, daalde op jaarbasis met 26,0 procent. In het derde kwartaal lag deze daling op 22,0 procent. En in het tweede kwartaal was dit zelfs 38 procent. De vrije kasstroom lag afgelopen kwartaal op 291 miljoen euro tegen 294 miljoen euro een jaar eerder. Dividend Het bedrijf stelde dinsdag over 2023 een dividend per aandeel Randstad voor van 2,28 euro, een pay-out van 50 procent overeenkomstig het dividendbeleid van de uitzender. Over 2022 werd 2,85 euro per aandeel aan dividend uitgekeerd. Daarnaast wordt over 2023 een speciaal dividend uitgekeerd van 1,27 euro er aandeel. Tussen 13 februari en 22 april wordt verder de vierde en laatste tranche van het aandeleninkooppakket van in totaal 400 miljoen euro ingekocht, waarmee in dit geval ongeveer 80 miljoen euro is gemoeid. Outlook Randstad gaf dinsdag geen concrete outlook, maar gaf wel aan dat de trend uit het vierde kwartaal zich in januari doorzette. "De mondiale macro-economische omstandigheden blijven onzeker en dit beïnvloedt het besluitvormingsproces van onze klanten en talenten. Dat gezegd hebbende, blijven de arbeidsmarkten krap", aldus CEO Sander van ‘t Noordende dinsdag. Bron: ABM Financial News

