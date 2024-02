Wereldhave haalt in 2023 eigen outlook

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft in 2023 conform verwachting gepresteerd en rekent voor dit jaar op een iets hoger resultaat. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van het vastgoedfonds.

CEO Matthijs Storm sprak van een druk en succesvol jaar voor Wereldhave. "Ondanks een uitdagend economisch klimaat zagen we een indexatie gedreven 8 procent vergelijkbare groei van de huurinkomsten, met solide operationele resultaten waardoor we een direct resultaat per aandeel kunnen rapporteren van 1,73 euro, wat neerkomt op een groei van 6 procent ten opzichte van 2022."

De nettohuurinkomsten stegen in 2023 op jaarbasis met 9,8 procent naar 126,4 miljoen euro.

Wereldhave realiseerde afgelopen jaar een direct resultaat van 84,2 miljoen euro, ofwel 1,73 euro per aandeel. Dit was een jaar eerder nog 79,8 miljoen en 1,63 euro per aandeel. Wereldhave hanteerde een outlook van 1,70 tot 1,75 euro per aandeel.

Het indirecte resultaat, dat bepaald wordt door de waarde van het vastgoed, kwam uit op 5,1 miljoen euro, na een negatief resultaat van 3,8 miljoen euro een jaar eerder, waardoor het totale resultaat in 2023 89,3 miljoen euro bedroeg. Dit was een jaar eerder nog een winst van 76,0 miljoen euro.

Voor geheel 2023 wordt er een dividend voorgesteld dat 3,4 procent hoger ligt op 1,20 euro per aandeel.

Outlook

Wereldhave verwacht voor 2024 een direct resultaat van 1,75 euro per aandeel, ondanks het verwaterende effect van de nieuw uitgegeven aandelen in december 2023 voor de financiering van Polderplein en de toegenomen schuldenlast. Daarmee zou Wereldhave het dus 2 cent per aandeel beter doen dan in 2023.