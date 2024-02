AEX opent naar verwachting vlak tot licht hoger na koersrecords

Na het dubbele record van gisteren (een all-time high intraday én hoogste slotkoers ooit) opent de AEX naar verwachting 0,1% hoger op een bomvolle cijferdag.

Een bescheiden afterparty dus, hoewel die +0,1% die de futures aanduiden wel zo broos is dat niet valt uit te sluiten dat beleggers bevangen worden door hoogtevrees en de onvermijdelijke kater die zich vandaag aandient.

Technisch analist Royce Tostrams waarschuwt ook voor teveel optimisme. Volgens hem moet de uitbraak boven het oude all-time high van 729,66 punten nog wel voldoen aan de zogeheten 3%-regel. Dat betekent dat de oude horde met meer dan 3% gebroken moet worden en dat de uitbraak langer dan drie dagen moet standhouden.

Akzo Nobel ziet omzet dalen, maar ROS trekt aan

Veel aandacht zal vandaag uitgaan naar AkzoNobel, dat vanmorgen de resultaten presenteerde. De omzet van de verfspecialist stond onder druk, maar dat was al voorspeld. De omzet over Q4 kwam uit op €2.529 miljoen en dat was 3% lager dan over dezelfde periode vorig jaar. Maar hoger dan de €2.490 die analisten gemiddeld hadden voorspeld. De ROS (return on sales) zit fors in de lift.

Het dividendvoorstel is dezelfde als vorig jaar: Akzo biedt €1,54 per aandeel. Houdt de website vandaag in de gaten, want analist Martin Crum komt vandaag met zijn juryrapport.

IPO vandaag: Theon speelt zichzelf in de kijker

Opnieuw taart op het Damrak, maar dan omdat we weer een beursganger hebben: Theon, een fabrikant van nachtkijkers voor defensie, afkomstig uit Cyprus. Hoewel, u kunt niet mee doen. De aandelen worden, zoals we vaak zien bij IPO's, geplaatst via een private plaatsing. Theon hoopt vandaag €100 miljoen op te halen.

Het team is er in elk geval klaar voor:

De Amsterdamse beurs ook:



Azië rijst als een soufflé omhoog, maar zakt later in

De Aziatische beurzen liggen er verdeeld bij. De Chinese beurzen leken bezig met een inhaalrace, maar gedurende de handelssessie kwam daar de klad in.

Van alle kanten wordt van hogerhand geprobeerd om de Chinese aandelenmarkt te ondersteunen. Dat is hard nodig, want sinds de top in 2021 is daar zo'n $7 biljoen aan beurswaarde verdampt.

Gisteren werden maatregelen aangekondigd om shortselling te beperken. De oogst van vannacht: een Chinees staatsfonds kondigde aan meer ETF's met lokale aandelen te kopen. En er komt waarschijnlijk nog meer aan, want de Chinese toezichthouders gingen met de Chinese president Xi Jingping om de tafel om nog meer maatregelen te bespreken om de aandelenmarkt een zwieper te geven.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij:

Nikkei 225: -0,1%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,4%

Hang Seng (Hongkong): -0,5%

Kospi (Zuid-Korea): +1,3%

De techaandelen liggen er wisselend bij, met een flinke winst voor TSMC, maar verlies voor Samsung:

Alibaba moet aan de vooravond van de cijferpublicatie 1,5% prijsgeven

Baidu leidt een gevoelig verlies: -3,3%. YTD is het verlies zelfs 11,2%.

Prosus-deelneming Tencent verliest 0,3%

TSMC gaat lekker: 1,7% erbij en YTD +8,9%

Samsung +0,8%.

Wall Street zet beursfeestje voort in lagere versnelling

Na een aarzelend begin, zijn de belangrijkste indices op Wall Street er toch in geslaagd hogere slotstanden neer te zetten, maar wel in een lager tempo. De S&P 500 steeg met 0,2%, de Dow Jones won 0,4% en de Nasdaq moest genoegen nemen met een mager plusje van 0,1%.

Er werd een lawine van cijfers over de beursvloer gestort, die wisselend werden ontvangen. Maandagavond was het de beurt aan Philips-spin-off NXP, waar ook Hildo Laman van de IEX Beleggersdesk in gedoken is. Het aandeel won 0,9%. Ook DuPont (+7,4%) oogstte applaus, maar dan vooral voor de aangekondigde dividendverhoging en inkoop van nieuwe aandelen van $1 miljard.

Lof was er ook voor GE HealthCare (+11,6%). Dat gold niet voor Eli Lilly (-0,2%). De farmaceut leverde een puike cijferset af, waarbij vooral een nieuw obesitasmedicijn voor een positieve verrassing zorgde. Maar beleggers waren niet overtuigd.

Aandeel Snap bijna doormidden gezaagd

Nabeurs openden Ford en Snap de boeken. Beide aandelen zaten tijdens de handelssessie 4% in de lift, maar sloegen daarna een verschillende richting in. De omzet van Ford was een stuk hoger dan verwacht en dat zette het aandeel nog eens 6% hoger.

Snap kondigde als opwarmertje al aan dat 10% van het personeel moet vertrekken en waarschuwde daarna dat het bedrijf waarschijnlijk in de rode cijfers gaat duiken. Beleggers straften het beursfonds genadeloos af: -32,7% stond er in de nabeurshandel op de borden.

Fed-bestuurder maant tot geduld

Ondertussen deed de bestuurder van Cleveland Fed nog een poging om ook de laatste belegger die nog gelooft in een snelle renteverlaging van het tegendeel te overtuigen. Als de Fed te snel het rempedaal loslaat, zijn we qua inflatie weer terug bij af, waarschuwde ze. In de nazit met journalisten sprak ze de verwachting uit dat de rente dit jaar met zo'n 75 basispunten omlaag kan naar 4,5 tot 4,75%. Dat worden dan dus sowieso geen vier renteverlagingen meer.

Analisten stellen taxaties Amerikaanse bedrijven neerwaarts bij

Tot slot een bericht dat je op het eerste oog ongerust zou maken: analisten hebben in januari de taxaties voor de winst per aandeel met gemiddeld 1,4% verlaagd.

Analysts lowered EPS estimates for $SPX companies for Q1 in 8 of 11 sectors during the month of January, led by the Energy sector. #earnings, #earningsinsight, https://t.co/Ro52uOyGnO pic.twitter.com/3tynjnEh64 — FactSet (@FactSet) February 6, 2024

Maar een blik onder de motorkap leert dat er eigenlijk niets nieuws onder de zon is. Die 1,4% is zelfs lager dan het gemiddelde in de eerste maand van een willekeurig kwartaal in de afgelopen vijf, tien, 15 en zelfs 20 jaar.

Drie sectoren ontspringen de dans: IT, de nutssector en financials.

De indicatoren:

De Europese futures duiden op een vlakke opening.

In Azië lagen de beurzen er verdeeld bij.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt ietsje naar 13,06.

Een rechte streep bij de euro: de munt noteert ten opzichte van de dollar 1,0771.

De Nederlandse tienjaarsrente stijgt met 4 basispunten naar 2,56%. De Amerikaanse maakt een pas op de plaats op 4,099%.

De goudprijs daalt heel licht naar $2.035,17 per troy ounce.

De olieprijzen dalen heel licht. Voor een vat WTI moet nu $73,41 worden betaald.

Bitcoin daalt met 0,6% naar $42.926,58

De AEX opent naar verwachting 0,1% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dat overzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Ahold Delhaize krijgt een sell-advies en forse koersdoelverlaging om de oren. Au. Fanmail is er wel voor OCI.

Ahold Delhaize: naar €23 van €32 en advies omlaag van houden naar verkopen - HSBC

OCI: van €20 naar €29, maar advies blijft houden - Jefferies

De agenda: Marel, Alibaba, PayPal, Disney en Uber

AkzoNobel is al door met cijfers en ook Siemens Energy, Melexis en Total Energies zijn inmiddels geweest. Na sluiting van de Amsterdamse beurs volgt het IJslandse Marel, dat bij John Bean Technologies op het menu staat.



De lunch wordt geserveerd door de Chinese techreus Alibaba en Yum Brands. Na sluiting van Wall Street komen Disney, GoPro, PayPal en Uber door.



Macrodata zijn er ook, maar het houdt niet over. Het meest spannend zijn de Duitse industriële productie en de Amerikaanse handelsbalans. De industriële productie bij onze oosterburen is volgens economen met 0,4% op maandbasis gedaald tegen een daling van 0,7% de maand ervoor.

Hierbij voor de volledigheid de agenda voor de rest van de dag:

13:00 uur: Alibaba, cijfers vierde kwartaal

13:00 uur: Yum Brands, cijfers vierde kwartaal

13:00 uur: VS, wekelijkse hypotheekaanvragen

14:30 uur: VS, handelsbalans, december

16:30 uur: VS, wekelijkse olievoorraden

18:00 uur: Marel, cijfers vierde kwartaal

21:00 uur: VS, consumentenkrediet, december

22:00 uur: Disney, cijfers vierde kwartaal

22:00 uur: GoPro, cijfers vierde kwartaal

22:00 uur: PayPal, cijfers vierde kwartaal

22:00 uur: Uber, cijfers vierde kwartaal

En dan nog even dit

Het Magnificent 7-effect

gelijk gewogen S&P index vs de gewone S&P 500. pic.twitter.com/NTTZ7K9xMh — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 6, 2024

U móet kiezen: de totale goudvoorraad of die Magnificent 7. Welke wordt het?

The Magnificent 7 are almost as big as

…

#Gold!!



Does that make sense? pic.twitter.com/UUNkVDxG62 — jeroen blokland (@jsblokland) February 6, 2024

Gaat lekker in Zuid-Korea...

How many cars did Tesla sell in South Korea last month? One. https://t.co/JqGY3P58P1 — Bloomberg Markets (@markets) February 7, 2024

Succes vandaag!