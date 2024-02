Doorbraak Nederlandse beurs

De AEX-index heeft de top rond 829,66 punten kunnen breken. Dinsdag bereikte de hoofdindex met de slotstand van 831,09 punten een nieuw slotrecord. Het intraday high lag op 831,78.

De uitbraak boven het oude all-time high 829,66 moet nog wel voldoen aan de 3% regel. Dat betekent dat de oude horde met meer dan 3% gebroken moet worden en dat de uitbraak langer dan 3 dagen moet standhouden.

Positief is wel dat de AEX vlakbij het hoogste punt van de dag is geëindigd.

Ook het draagvlak onder de beurs is onvoldoende uitgehard, dat gaf ik gisteren in mijn analyse ook al aan. Technisch wordt met deze uitbraak de weg vrijgemaakt voor een nieuwe sprong opwaarts. In de verte is het volgende koersdoel van 880 punten al zichtbaar.

Uiteraard zijn de verbeteringen en prognoses volledig op basis van de technische plaatjes.

Zoals ik al eerder aangaf, ligt de basis van onze positieve vooruitblik in de zeer positieve pullbacks die de Nederlandse beurs heeft gemaakt. Helemaal onderaan dit artikel leg ik het pullback-fenomeen nogmaals uit.

Vandaag bespreek ik de korte- en langetermijnvooruitzichten voor de Nederlandse beurs.

AEX breekt de horde rond 829,66 punten

De AEX-index lijkt de stijgende trend te hebben hervat nu een tussenliggende weerstand wordt overwonnen. Met de uitbraak boven het oude all-time high op 829,66 treedt een technische verbetering op.

Indien de uitbraak wordt vastgehouden en meer dan 3% bedraagt krijgt de AEX-index ruimte voor een verdere koersstijging richting weerstand 880 (berekend koersdoel). We handhaven een positieve visie zolang de Nederlandse beurs het patroon van hogere toppen en bodems weet vast te houden.

Sterk is wel dat de AEX dichtbij het hoogste punt van de dag is geëindigd.

Steun ligt rond 816,83 punten (bodem van 1 februari).

AEX: koersdoel 880 punten

De AEX-index zet de horde van 829,66 (gevormd op 19 november 2021) onder druk.

De uitbraak van dinsdag was op basis van de langetermijnplaatjes nog niet overtuigend genoeg. De uitbraak boven het oude all-time high 829,66 moet nog voldoen aan de 3% regel. Dat betekent dat de oude horde met meer dan 3% gebroken moet worden en dat de uitbraak langer dan 3 dagen moet standhouden.

Het technische beeld klaart dus pas echt op indien de top van 829,66 definitief wordt gebroken. De recente hogere koersbodems signaleren dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen.

Steun voor de Nederlandse beurs ligt rond 766,66 (bodem van 17 januari).

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst bij de Nederlandse beurs op een positieve technische conditie.

Uitleg pullbackbodem en pendulumswing

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Daarna volgt een rally.

In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt.

Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B).

Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback. De uptrend wordt bevestigd nadat ook top H wordt gebroken.

Koersdoel op basis van de pendulumswing

Volgens de pendulumswing-methode kan een koersdoel als volgt worden berekend:

Eerst fluctueert een koers een tijdlang tussen a-b en A- B

Door de uitbraak boven A-B en een succesvolle pullback bij C is een koopsignaal gevalideerd

Het koersdoel rond C is te berekenen door de afstand tussen a-b en A-B op te tellen bij het uitbraakpunt. Soms wordt de afstand (tussen a-b en A-B) procentueel berekend, soms in het aantal punten

Weten welke aandelen koopwaardig zijn?

In het afgelopen jaar is een nieuw platform voor Tostrams.nl ontwikkeld. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u onze gebruikelijke technische analyses en beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij ons in te stellen.

Van elk aandeel kunt u hiermee aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het 'technisch' koopwaardig wordt bevonden.

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.

Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.