Dubbeltje op zijn kant voor AEX en let vanavond op dit zinnetje van de Fed

De AEX-index opent naar verwachting licht in de min, nadat veel techaandelen op Wall Street en in Azië onderuit gingen. Maar het spant erom. Het wachten is vooral op de Fed vanavond.

Microsoft en Alphabet kregen beleggers gisteravond niet op de banken voor hun cijfers. Ook Samsung en AMD konden geen potten breken. Of het all-time high van 829,66 punten voor de AEX waar beleggers op azen er vandaag in zit, moeten we afwachten.

KPN overtreft verwachtingen

Eerst KPN, dat zojuist de boeken opende. Op het eerste gezicht ziet het er goed uit. De omzet komt uit op €1.421, waar €1.401 werd verwacht. Ook onder de streep is het wat meer dan voorzien: €109 miljoen, tegen een verwachte €194,3 miljoen. Het telecombedrijf herhaalde de outlook voor 2024 en bevestigde het voornemen om voor €200 miljoen aan eigen aandelen in te kopen.

Techaandelen in Azië onderuit

De beurzen in Azië noteerden overwegend lager. Dat de Chinese inkoopmanagersindex voor de industrie voor de vierde maand op rij kromp, zij het in een iets minder tempo dan de maand ervoor, deed het sentiment geen goed. De dienstensector versnelde overigens wel en wijst ook nog steeds op groei. Maar dat de Chinese economie nog altijd niet het groeiwonder is dat het lange tijd was, maakt beleggers kopschuw.

Ook de Japanse Nikkei-index wist opnieuw de dans te ontspringen. Wel vlamde de angst weer op dat de Japanse centrale bank binnenkort een eind gaat maken aan de negatieve rentes.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij:

Nikkei 225 +0,8%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,4%

Hang Seng (Hongkong): -1,4%

Kospi (Zuid-Korea): -0,2%

Grote techaandelen moesten het bezuren, in navolging van Wall Street. Samsung werd afgestraft voor de Q4-cijfers, waarbij zowel de omzet als de winst daalden.

Alibaba -1,9%

Prosus-deelneming Tencent -1,2%

TSMC -2,2%

Samsung -2,0%.

Wall Street: Microsoft en Alphabet krijgen handen niet op elkaar

Het ontbrak Wall Street dinsdag aan een duidelijke richting. De S&P 500 daalde met 0,1% en de Nasdaq verloor 0,8%. Alleen de Dow Jones-index eindigde 0,3% hoger.

Beleggers leken de kat wat uit de boom te kijken, met het oog op het rentebesluit van de Fed van vanavond en de cijfers van Alphabet en Microsoft. De laatstgenoemde bedrijven maken samen met Apple, Amazon en Meta bijna 25% van de S&P 500 uit, dus er hing nogal wat van af.

Microsoft overtrof de verwachtingen van analisten, maar het aandeel kreeg in de nabeurshandel niet de wind in de zeilen. Dat gold in nog sterkere mate voor Alphabet, dat de omzet en winst per aandeel harder zag stijgen dan analisten hadden verwacht, maar in de nabeurshandel flink onderuit ging.

En dan was er nog het chipbedrijf AMD. Ook hier liepen de omzet en winst flink op, maar een teleurstellende outlook gaf het aandeel in de nabeurshandel de nekslag: de koers daalde met 3%.

De bedrijven die tijdens de handelssessie hun boeken openden, vonden een wisselend onthaal. UPS moest maar liefst 8,2% prijsgeven en Pfizer verloor 1,7%. Maar General Motors werd juist met een koersstijging van 7,8% beloond voor beter dan verwachte cijfers en een positieve outlook. Manpower (+0,7%) hield net droge voeten na de cijferpresentatie.

De macro-economische cijfers van die dag waren positief. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen steeg naar het hoogste niveau in twee jaar en het aantal vacatures zat flink in de lift, al hoeft dat laatste niet altijd een gunstig teken te zijn.

Fed aan zet: wat kunnen we verwachten?

Vanavond komt om 20 uur Nederlandse tijd het langverwachte rentebesluit van de Federal Reserve. Het besluit zelf wordt waarschijnlijk een non-event.

Maar het wachten is vooral op het rentebesluit van de Federal Reserve, om 20 uur Nederlandse tijd. De algehele verwachting is dat de rente blijft zoals deze is. Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group wordt dit scenario momenteel ingeprijsd voor een welhaast Noord-Koreaans percentage: 97,9%.

Alles draait om wat er daarná gaat gebeuren: het begeleidende commentaar van Fed-voorman Jerome Powell. Dat de tijd aanbreekt om de rente te verlagen, is duidelijk. Maar de grote vraag is wanneer: in maart of pas later dit jaar. Dat 20 maart het startschot wordt gegeven, is een dubbeltje op zijn kant. Een pas op de plaats is ingeprijsd voor 54,4%.

Let vooral op dit ene zinnetje

De kans is groot dat Powell de kaarten tegen de borst houdt, zodat hij bewegingsvrijheid houdt en marktschokken uitblijven voor het geval de Fed de voet nog even op het rempedaal houdt. Maar stel dat hij het zinnetje loslaat dat de Fed de rente hoog wil houden totdat de inflatiedoelstelling van 2% is bereikt, dan kunnen de markten daar met opluchting op reageren. Het zit hem bij rentebesluiten vaak in de details.

Tsja, en hoe zit het dan met die inflatie? Vorige week bleek dat de PCE-inflatie, het de belangrijkste graadmeter voor de Fed, in december was gedaald van 3,2% naar 2,9% op jaarbasis. Het is een klein stapje, maar het brengt het doel van 2% wel dichterbij. En het was ook beter dan de 3,0% waarop was gerekend.

Spannend wordt ook het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van komende vrijdag. Anders dan de ECB heeft de Fed namelijk naast prijsstabiliteit nóg een mandaat: volledige werkgelegenheid. Hier ligt de grens op zo'n 4%. Zoals u kunt zien is de arbeidsmarkt nog steeds robuust. Dit is de ontwikkeling van de werkloosheid in de afgelopen 12 maanden.

Ook bleek gisteren dat het aantal vacatures voor het eerst in drie maanden weer boven 9 miljoen is uitgekomen. Ook dat is een teken van een sterke arbeidsmarkt. Maar een té goed draaiende economie kan ook een rode vlag zijn. In dat opzicht kan goed nieuws slecht nieuws zijn. Kijk ook naar de ontwikkeling van de loongroei vrijdag. Een loon-prijsspiraal zal de Fed koste wat kost willen voorkomen.

Acrobatenact

Het blijft is balanceren op een dun koord. Te laat beginnen met de rente verlagen, kan leiden tot oververhitting van de economie en dan ben je weer goeddeels terug bij af. Maar als de rente onnodig lang hoog blijft, dreigt een te grote afkoeling en in het slechtste geval een recessie. De hoop van de financiële markten is daarom gevestigd op een goudlokjesscenario, waarbij de economie precies de juiste temperatuur heeft. Maar aangezien rentebesluiten langere tijd doorwerken, is dat erg ingewikkeld.

De indicatoren:

De Europese futures duiden op een vlakke opening.

In Azië kleurden de koersenborden grotendeels rood, op de Nikkei na

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt licht naar 13,31

De euro daalt met vele nullen achter de komma ten opzichte van de dollar - ofwel maakt bijna een pas op de plaats. De munt noteert 1,0817

De Nederlandse tienjaarsrente sprokkelt er 2 basispunten bij tot 2,54%. De Amerikaanse verliest er 3 en komt uit op 4,02%

De goudprijs staat 0,1 lager op $2.034 per troy ounce.

De olieprijzen dalen weer licht. Voor een vat WTI moet nu $77,56 worden betaald.

Bitcoin staat 0,9% lager op $42.993,11.

De AEX opent naar verwachting 0,1% lager.

De agenda: Corbion, Fed en Qualcomm

Het rentebesluit van de Fed wordt het belangrijkste richtpunt vandaag. De kans is groot dat beleggers in afwachting daarvan het kruit droog willen houden.

Maar er komen meer interessante zaken. Zo houdt Corbion (dat u wellicht nog kent van de andere naam, CSM) een beleggersdag, waarbij het bedrijf met een langverwachte strategie-update komt. Afgelopen vrijdag meldde Corbion een koper te hebben gevonden voor de Amerikaanse emulgatorendivisie. Dat werd door beleggers met gejuich ontvangen.

In aanloop naar de beleggersdag presenteerde Corbion nieuwe groeidoelen voor 2024 en 2025: een autonome omzetgroei bij de kernactiviteiten van 2 tot 6% per jaar en een groei van de aangepaste EBITDA bij de kernactiviteiten van 15 tot 20% per jaar. De schuldratio moet uitkomen naar 1,5 tot 2,5 en het concern wil gemiddeld €110 miljoen per jaar investeren.

Heeft Corbion de weg omhoog gevonden? Het laatste oordeel van Martin Crum van de IEX Beleggersdesk leest u hier.

Aandacht is er ook voor de resultaten van de geplaagde vliegtuigbouwer Boeing en financieel dienstverlener Mastercard (die doorkomen na de middagboterham) en uiteraard de Amerikaanse halfgeleiderproducent Qualcomm (na sluiting Wall Street). Chipaandelen liggen momenteel onder het vergrootglas, zeker door de opmars van AI, maar ook door de machtsstrijd tussen de VS en China.



De macro-economische agenda is overvol, met onder andere de Nederlandse detailhandelsverkopen en Duitse inflatie- en werkloosheidscijfers, de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de regio Chicago en het maandelijkse banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP, dat geldt als voorproefje van het arbeidsmarktrapport van vrijdag.

Hierbij voor de volledigheid de agenda van later vandaag:

08:00 GSK, cijfers vierde kwartaal

08:00 Duitsland, detailhandelsverkopen, december (Dld)

08:00 Duitsland, inflatie, januari (voorlopig)

09:00 Corbion, Beleggersdag

09:55 Dui, werkloosheid, januari

13:00 Boeing, cijfers vierde kwartaal

13:00 Mastercard, cijfers vierde kwartaal

13:00 VS, wekelijkse hypotheekaanvragen

14:15 VS, banenrapport ADP, januari

14:30 VS, arbeidskosten, vierde kwartaal

15:45 VS, inkoopmanagersindex Chicago, januari

16:30 VS, wekelijkse olievoorraden

20:00 VS, Federal Reserve, rentebesluit

22:00 Qualcomm, cijfers eerste kwartaal

