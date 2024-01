AEX opent lager na wisselende signalen Intel, PostNL, Signify en WDP

AEX opent naar verwachting lager, ondanks nieuwe records op Wall Street.

Twee meevallende cijferrrapportages en één winstwaarschuwing is de oogst voorbeurs. Een mixed bag dus. Dat geldt ook voor de signalen uit het buitenland. Wall Street vestigde gisteravond nieuwe records, maar toen moest Intel nog komen, met teleurstellende cijfers. Azië sloot overwegend lager, waarbij diverse techaandelen onder druk stonden.

Winstwaarschuwing PostNL

PostNL komt - niet voor het eerst - met een winstverwachting. Het bedrijfsresultaat is in 2023 naar verwachting uitgekomen op €92 miljoen, waar eerder €100 tot €130 miljoen was gecommuniceerd. De pijn zit bij pakketten. Dit was ook in Q3 een zorgenkindje. De bezorging verloopt ook moeizaam door hoog ziekteverzuim, wat de kosten nog verder onder druk zet.

Op 26 februari komt PostNL met de volledige cijfers.

Signify krikt marges op

Signify meldde een omzetkrimp, maar belangrijker is dat de marge harder is opgelopen dan verwacht, dankzij kostenbesparingen. De marge kwam uit op 12,1%, waar dat in Q3 nog 10,7% was en een jaar eerder nog 10,2%. Analisten hadden gerekend op 11,7%.

WDP ziet winst groeien en presenteert meerjarenplan

WDP, actief in logistiek vastgoed, zag de zogeheten EPRA-winst met 12% op jaarbasis stijgen. Halen we daar eenmalige posten van af, dan resteert een toename van 8%. De vooruitzichten zijn ook positief. Het bedrijf stelt voor 2024 een dividend voor van €1,18 en dat is 6 cent meer dan analisten hadden verwacht.

WDP komt ook met een vierjarenplan om de winst verder op te krikken. Het plan voorziet in €1,5 miljard aan investeringen.

Azië sluit overwegend lager

Dan door naar de ons omringende beurzen. Op Wall Street werden gisteravond records gevestigd (zie verderop), maar Azië had duidelijk moeite om richting te kiezen. De Nikkei-index, die het jaar goed was begonnen, heeft al enkele dagen wind tegen en verliest vandaag nog eens ruim 1%. De gouverneur van Bank of Japan liet andermaal doorschemeren dat de ultralage rentes niet eeuwig houdbaar zijn, zeker nu de inflatie langzaam richting de gewenste 2% kruipt.

China koerst na de recente opleving weer zuidwaarts. Beleggers lijken zich af te vragen hoeveel zijwieltjes er nog nodig zijn om de economische groei aan te zwengelen. Alleen in Zuid-Korea kleuren de koersenborden groen.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij:

Nikkei 225 -1,3%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,1%

Hang Seng (Hongkong): -1,4%

Kospi (Zuid-Korea): +0,3%

Veel techaandelen stonden vannacht onder druk. Alibaba verloor 3,4%, Prosus-deelneming Tencent raakte 2,8% beurswaarde kwijt en in Zuid-Korea moest Samsung 0,7% prijsgeven. Alleen TSMC (+0,3%) hield het kruit droog.

Wall Street: S&P 500 en Dow scherpen records aan

Wall Street beleefde donderdag een topdag, waarbij zowel de S&P 500 als de Dow Jones-index nieuwe records vestigden.

De Dow Jones-index steeg met 0,6% naar 38.049,13 punten. De S&P 500 won 0,5% en kwam uit op 4.894,16 punten. De Nasdaq moest het doen met een plusje van 0,2% op 15.510,50 punten.

Dit was vooral te wijten aan Tesla. Tegenvallende cijfers en een teleurstellende outlook leidde woensdag in de handel nabeurs al tot een koersdaling van ruim 8%. Donderdag brokkelde er nog eens 12% af, waarmee in totaal zo'n $80 miljard dollar aan beurswaarde in rook is opgegaan. YTD is er al ruim 26% van de koers af.

#Tesla shares plunged 12% in worst trading day since 2020 after automaker warns of slowdown pic.twitter.com/8o8cm70KXR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 25, 2024

Zoals altijd is de een zijn dood de ander zijn brood. Shortsellers hebben sinds woensdagavond meer dan $2 miljard binnengeharkt, zo wist Ortex Media te melden.

Biedt de recente koersafstraffing een mooie koopkans? Of kunt u er beter van af blijven, onder het motto 'never catch a falling knife'? De visie van IEX-analist Ivo Breukink vindt u hier.

In tegenstelling tot Tesla kreeg IBM beleggers wél op de banken. De cijfers waren beter dan verwacht en ook de prognose smaakte duidelijk naar meer: de koers steeg gisteren met 9,5%.

Boeing moest bijna 6% inleveren nadat toezichthouders beperkingen hadden opgelegd aan de productie van 737 MAX toestellen. Wel kunnen de vliegtuigen die aan de grond werden gehouden spoedig weer het luchtruim kiezen.

... maar toen kwam Intel

Na sluiting van Wall Street kwam Intel nog door met cijfers. Deze overtroffen de marktverwachtingen, maar de prognose voor het eerste kwartaal stelde enorm teleur: de koers kelderde in de nabeurshandel met 10,9%.

Ook Visa kreeg de handen niet op elkaar voor de kwartaalcijfers: de koers daalde in de nabeurshandel met 3%, ondanks beter dan verwachte cijfers.

Is recessie VS afgewend?

Beleggers konden verder reageren op een eerste raming van de groei van de Amerikaanse economie over het vierde kwartaal. Dit cijfer was aanzienlijk beter dan verwacht: het BBP bleek met maar liefst 3,3% op jaarbasis te zijn gestegen, terwijl de markt op een toename van 2% had gerekend. Dit sterkt beleggers in de hoop dat de VS erin slaagt om ondanks de reeks renteverhogingen van vorig jaar een recessie te vermijden.

Komend voorjaar kan de Fed naar verwachting starten met renteverlagingen. Aanstaande woensdag, als de Fed het eerste rentebesluit dit jaar neemt, is het hiervoor waarschijnlijk nog te vroeg. Maart zal er om spannen. Maar in mei zal het volgens de markt zeker gebeuren.

Wat dat betreft zullen de financiële markten met spanning kijken naar de ontwikkeling van de PCE-inflatie, om 14.30 uur vanmiddag.

De indicatoren:

De Europese futures kleuren verdeeld

In Azië kleuren de koersenborden overwegend rood.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt naar 12,55

De euro daalt met circa 0,1% ten opzichte van de dollar en noteert 1,0829

De Nederlandse tienjaarsrente daalt met 4 basispunten naar 2,57%. De Amerikaanse verliest 3 basispunten en komt uit op 4,10%

De goudprijs staat ietsje hoger op $2.021,79 per troy ounce.

De olieprijzen dalen iets. WTI kost $76,79 per vat.

De bitcoin staat 0,4% in de plus op $40.100,81.

De AEX opent naar verwachting 0,4% lager.

Adviezen

Een adviesverlaging voor IMCD en twee koersdoelverhogingen voor ASML. Het gemiddelde koersdoel van analisten is €894 en dat komt neer op een opwaarts potentieel van 10,6%.

IMCD: naar €140 van € 144 en advies omlaag van kopen naar houden - KBC Securities

ASML: € 853 van € 750 en kopen - Cowen & Co

ASML: naar € 876 van € 782 en kopen - Wells Fargo

De agenda: let op PCE-inflatie VS om 14.30 uur

Het cijferseizoen begint ook in Nederland op stoom te komen. De cijfers van Signify en WDP heeft u al gezien.

Vanmiddag na de lunch zijn American Express en Colgate-Palmolive aan de beurt.

Het belangrijkste event van de dag wordt waarschijnlijk de Amerikaanse PCE-kerninflatie over december. Dit is de inflatie zonder de prijzen van energie en voeding, en het belangrijkste cijfer waar de Federal Reserve naar kijkt voor het rentebesluit.

Dit cijfer was vorige maand een meevaller: er werd een stijging van 0,2% op maandbasis verwacht, maar het werd +0,1%. Het cijfer daalde op jaarbasis van 3,4% in november naar 3,2% in december.

De reguliere PCE-inflatie koelde af van 2,9 tot 2,6%. Hoewel dat nog boven de 2% uitkomt die de Fed tot doel heeft, is de trend wel duidelijk neerwaarts.

Economen verwachten dat de kern-PCE in december uitkomt op 0,2% op maandbasis en 2,6% op jaarbasis. Dat zou nét te hoog zijn om op jaarbasis op de gewenste 2% uit te komen. Om op die 2% op jaarbasis uit te komen, moet de PCE-inflatie met maximaal 0,17% zijn gestegen.

De maandelijkse gegevens van morgen zullen waarschijnlijk ook bevestigen dat de stijging op maandbasis voor de zesde keer in zeven maanden onder de belangrijke drempel van 0,17 procent is uitgekomen; dat is het percentage dat we over 12 maanden moeten halen om naar 2 procent op jaarbasis te gaan

Veel succes vandaag!