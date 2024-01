Sterke winstgroei en goede vooruitzichten bij WDP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN) WDP heeft in 2023 een sterke winstgroei behaald. Dit maakte het vastgoedbedrijf vrijdagochtend bekend. De EPRA-winst per aandeel bedroeg 1,40 euro, een stijging met 12 procent op jaarbasis. Zonder eenmalige posten steeg de winst per aandeel met 8 procent tot 1,35 euro. De verwachte EPRA-winst voor 2024 van 1,47 euro per aandeel maakt dat de ambitie van 1,50 euro winst per aandeel voor 2025 "één jaar vroeger binnen bereik ligt. En met een sterkere balans", aldus WDP Op basis van deze vooruitzichten wordt een dividend per aandeel van 1,18 euro bruto voorgesteld voor 2024, uit te betalen in 2025. Dat is een stijging van 5 procent, rekening houdende met een lage uitkeringsgraad van 80 procent. Over 2023 zal WDP een dividend uitkeren van 1,12 euro per aandeel. Dat is ook een stijging van 12 procent. Nieuw plan Bij de publicatie van de cijfers stelde het bedrijf BLEND2027 voor, een nieuw groeiplan. WDP wil met dit vierjarenplan 2024-27 zijn winstgroei verder zetten door het combineren van meerdere aanjagers in meerdere geografische markten, met een focus op rendabiliteit en performante realisatie. WDP wil met dit plan voor 1,5 miljard euro investeren. Op basis daarvan ambieert het bedrijf voor 2027 een EPRA-winst per aandeel van 1,70 euro, een jaarlijkse onderliggende stijging van 6 procent. De huidige sterke financiële positie, in combinatie met de verwachte gereserveerde winsten en het keuzedividend, zorgen ervoor dat WDP nu al beschikt over voldoende middelen om dit plan te kunnen financieren. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.