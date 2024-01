Wall Street is het beursjaar 2024 beter gestart dan de Europese aandelenbeurzen. Waar de Europese indices in dit beursjaar nog verliesjes boeken, staan alle Amerikaanse indices thans op winst.

Tegenover een verlies van 1,25% voor de Eurostoxx50, staat de S&P500 op een winst van 1,65%, de Dow op +0,75% en de Nasdaq op +2,35%. De SOX-index, die Amerikaanse halfgeleiders volgt, noteert zelfs meer dan 5% boven de eindstand van 2023.

De uptrends beginnen nu pas

Wat in technisch opzicht opvalt is dat nagenoeg elke Amerikaanse index de relevante weerstand heeft gebroken. De Amerikaanse aandelenmarkten liggen er technisch bezien prima bij. De belangrijkste indices noteren zelfs in uncharted territory, dus op all time highs.

In mijn vooruitblik op 2024, eind december, had ik al aangegeven dat Wall Street er zeer bullish bijligt. En technisch wordt dit scenario bewaarheid. Wall Street breekt uit en staat klaar voor de volgende sprong. De uptrends beginnen nu pas.

Chippers nog steeds in de lead

Technisch bezien zullen chippers ook dit jaar de kar trekken. Nu SOX de weerstand op 4.068,15 punten (het all-time high van 7 januari 2022) heeft gebroken is een koopsignaal opgetreden. Met de SOX in uncharted territory moeten we voor de halfgeleidersindex het koersdoel berekenen. Dat ligt rond 5.500 punten. Na de uitbraak van de SOX is er dus ruim 35% potentieel vrijgekomen.

De gemiddelde koersstijging voor Wall Street in 2024 ligt op ruim 20%. Voor de chipsector is er dus ruim 35% potentieel vrijgekomen.

Deze keer bekijk ik de belangrijkste Amerikaanse indices Dow Jones, S&P500, SOX-index, Nasdaq Composite en de NY-Nasdaq Transportation index.

Maar ik begin met de AEX, die gisteren uit de correctieve fase is gebroken.

Nederlandse beurs breekt patroon met lagere toppen af

De AEX heeft de recente serie toppen, afgebakend met de vette rode lijn, gebroken.

Het technisch plaatje trekt dus aan, nu de correctieve fase opwaarts is verlaten. Om verder te verbeteren, is een doorbraak boven de weerstand van 795,20 punten (gevormd op 28 juli 2023) noodzakelijk. De steun ligt rond 752,81 punten (de bodem van 17 november 2023).

De draai in de markt wordt bevestigd door de opwaarts krullende 26-dagenlijn (glooiende rode lijn).



Uitbraak voor de Dow Jones

Technisch heeft de Dow een koopsignaal gegenereerd nadat het vorige all-time high rond 36.945,60 punten is gebroken. De weg naar boven is hiermee gevalideerd.

Omdat de Dow in uncharted territory beweegt zijn er geen referentiepunten die aangeven waar de Dow heen kan. Derhalve moet dan het koersdoel berekend worden. Dat ligt rond 45.000 punten, dus er is nog een kleine 20% te gaan.

Steun ligt er rond 32.297,92 punten (de bodem van 27 oktober), de tweede steun rond 31.419 punten. De 200-dagenlijn draait opwaarts. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie.



S&P 500 zet all-time high onder druk

De S&P 500-index zet thans het all-time high rond 4.818,40 punten (gevormd op 7 januari 2022) onder druk. Deze horde is nu met minder minder dan 3% doorbroken, waardoor het nog geen geldig koopsignaal oplevert.

Na een overtuigende uitbraak berekenen we een volgend koersdoel op 6.000 punten. Er is dus nog 25% te gaan. Per saldo zijn alle dips op hogere niveaus opgevangen en hebben deze dus hogere bodems achtergelaten.

Er ligt steun rond 4.104,98 punten (de bodem van 24 mei). Bij de S&P 500-index tendeert de 200-dagenlijn opwaarts. Dit signaleert een redelijk technische conditie.

Amerikaanse halfgeleiderindex breekt uit

De SOX-index heeft alle correcties telkens op hogere niveaus opgevangen, wat resulteert in een uptrend met steeds hogere bodems.

Nu de weerstand op 4.068,15 punten (het all-time high van 7 januari 2022) is gebroken kunnen we van een geldig koopsignaal spreken.

Omdat de SOX in uncharted territory terecht komt, zijn er geen referentiepunten. Derhalve is ook voor de halfgeleidersindex het koersdoel berekend, dat ligt rond 6.000 punten. Na de uitbraak van de SOX is er dus ruim 35% opwaarts potentieel.

De 200-dagenlijn van de SOX-index laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.







Nasdaq Composite wacht op uitbraak

De Nasdaq Composite index heeft in de recente daling een potentieel hogere bodem gevormd boven het niveau van de top van medio 2023. Zolang de koers boven deze voormalige top weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief. Er is ruimte richting 16.212,23 punten (de top van 26 november 2021). De Nasdaq Composite index staat nog zo'n 5% onder de horde van 16.212,23 punten.

Na een uitbraak boven de weerstand van 16.212,23 punten wordt 20.000,00 het volgende opwaartse koersdoel. De steun bevindt zich op 12.543,86 punten (de bodem van 27 oktober 2023)

De stijgende 200-dagenlijn van de Nasdaq Composite valideert een positieve technische conditie.

Transportsectorindex klimt uit het dal

De NY-Nasdaq Transportation index ontwikkelt zich binnen een zwak stijgende fase. De kracht van de trend is niet overtuigend, omdat de koerstoppen en koersbodems sinds eind 2022 in elkaar overlopen.

Zolang de steun van 5.379,60 punten (de bodem van 24 maart 2023) intact is, blijven we gematigd positief. Er ligt een korte termijn steun rond 6.314,52 punten (de bodem van 17 januari).

Binnen de zwakke trend heeft de Transportation index ruimte tot het koersdoel rond de weerstand van 6.949,44 punten (gevormd op 5 november 2021). Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een licht stijgende trend zien. Dit wijst op een gematigd positieve technische conditie.