Outlook 2024 Wall Street: bullish

De komende tijd zal ik vooruitkijken op het nieuwe beursjaar 2024, om te beginnen op Wall Street.

Vandaag dus een vooruitblik op de Amerikaanse aandelenmarkten. Die liggen er technisch bezien prima bij. Enkele indices hebben al weerstand gebroken, zoals de Dow Jones en de SOX, hoewel de laatste nog nipt. De S$P500 en de Nasdaq staan op het punt opwaarts uit te breken.

Essentieel in alle technische profielen is dat er hogere bodems worden gevormd, een teken van koopkrachtige vraag. Bovendien bewegen alle indices boven hun 200-dagenlijn, terwijl die lijnen opwaarts zijn gedraaid.

Bullish beursjaar 2024 voor de boeg

In mijn terugblik op 2023, vorige week, had ik aangegeven dat Wall Street na een wispelturige start, uiteindelijk goed op z´n technische pootjes is terecht gekomen. Ik doelde op de eindsprint die zich de afgelopen weken heeft gemanifesteerd. Hiermee legt Wall Street de springplank voor een bullish 2024. YTD staat de SOX op een winst van 58%, gevolgd door een jaarwinst van ruim 41% voor de Nasdaq Composite en ruim 23% voor de S&P500. De Dow bleef een beetje achter met een jaarwinstje van 12,5%.

Ik had precies één jaar geleden al de contouren voor een positief 2023 geschetst.

Chippers trekken de kar

Des te opvallender is dat de Dow Jones technisch het duidelijkst is uitgebroken. Al met al lijkt Wall Street op basis van de fraaie eindsprint positief aan het nieuwe beursjaar te beginnen.

Technisch bezien zullen ook in 2024 chippers het goed doen op Wall Street. Er mag een gemiddelde koersstijging van circa 20% verwacht worden.

Ik ben er overigens niet zeker van dat artificial intelligence in 2024 weer spectaculair zal zijn, want ik zie hier en daar wat rafelrandjes. Ik kom daar een andere keer op terug, dat beloof ik.

Ik kijk deze keer vooruit op het nieuwe beursjaar 2024 op Wall Street. Hiervoor beoordeel ik de belangrijkste indices van Wall Street. De conclusies zijn:

Beursjaar 2024 wordt waarschijnlijk een bullish beursjaar.

Op alle indices worden hogere bodems worden gevormd.

Bovendien bewegen alle indices boven hun stijgende 200-dagenlijn.

Chippers zullen in de voorhoede meedoen en de rest van Wall Street meetrekken.

Bij Artificial Intelligence is de race voor 2024 nog niet gelopen.

Op de S&P500 en de Nasdaq Composite zijn de uitbraken nog niet gerealiseerd.

De Dow Jones is al uitgebroken, de SOX slechts nipt.

De gemiddelde koersstijging voor Wall Street in 2024 ligt rond de 20%. Voor de chipssector komt er ruim 35% potentieel vrij.

Met koopsignaal het nieuwe beursjaar in

Van alle indices op Wall Street ligt de Dow Jones-index er technisch het beste bij. Er is een koopsignaal opgetreden nadat het vorige all-time high rond 36.945,60 punten is gebroken. Deze uitbraak is overigens nog niet door de 3%-regel is bevestigd.

Omdat de Dow in uncharted territory beweegt zijn er geen referentiepunten. Derhalve is het koersdoel berekend, dat ligt rond 45.000, dus nog zo´n 20% te gaan.

Steun handhaven we rond 32.297,92 (bodem van 27 oktober), de tweede steun rond 31.419 punten. De 200-dagenlijn draait weer mooi opwaarts. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie.

Amerikaanse halfgeleiderindex breekt uit

De SOX-index rondt thans een spectaculair beursjaar af. Dit jaar is deze halfgeleidersindex bijna 60% opgelopen. Sinds de bodem eind 2022 rond 2089 is de SOX 97,5% gestegen, dus bijna verdubbeld.

Bovendien zijn alle correcties telkens op hogere niveaus opgevangen, wat resulteert in een sterke uptrend met steeds hogere bodems.

Thans zet de SOX de weerstand op 4.068,15 punten (het all time high van 7 januari 2022) onder druk. De recente uitbraak was nog te nipt om van een geldig koopsignaal te kunnen spreken. Pas indien de oude horde met meer dan 3% wordt overschreden is de uitbraak geldig.

Omdat ook de SOX in uncharted territory terecht komt, zijn er geen referentiepunten. Derhalve wordt ook voor de halfgeleidersindex het koersdoel berekend, dat ligt rond 5.500. Na een uitbraak van de SOX komt er dus ruim 35% potentieel vrij.

De 200-dagenlijn van de SOX-index laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.



S&P 500 zet all-time high onder druk

De S&P 500-index voltooit een turbulent beursjaar. Thans staat het all-time high rond 4.818,40 punten (gevormd op 7 januari 2022) onder druk. Daar staan we minder dan 1% vanaf.

Na een uitbraak berekenen we een volgend koersdoel op 5.500. Per saldo zijn alle dips op hogere niveaus opgevangen en hebben dus hogere bodems gevormd.

Er ligt steun rond 4.104,98 punten (de bodem van 24 mei). Bij de S&P 500-index tendeert de 200-dagenlijn opwaarts. Dit signaleert een redelijk technische conditie.



Nasdaq Composite wacht op uitbraak

De Nasdaq Composite index staat nog zo´n 8% onder de horde 16.212,23 punten (all-time high van 26 november 2021).

Alle tussentijdse dips hebben het afgelopen jaar hogere bodems gevormd. Het technische plaatje is dus positief. Een opwaartse uitbraak door het all time high, dus een koopsignaal sluiten we dus niet uit. Na een uitbraak boven weerstand 16.212,23 puntenh komt et volgende koersdoel.

De stijgende 200-dagenlijn van de Nasdaq Composite, valideert een positieve technische conditie.

Transportsectorindex oogt grillig

De NY-Nasdaq Transportation index heeft een nogal grillig beurjaar achter de rug. Thans lonkt de transportindex naar de weerstand 6.949,44 (top van 5 november 2021. Daar staat e index minder dan 6% vanaf. Gezien de tendens met hogere bodems is de ondertoon niet slecht.

De steun ligt op 5.379,60 (bodem van 24 maart). Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een licht stijgende trend zien. Dit wijst op een gematigd positieve technische conditie.