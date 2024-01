AEX volgt Azië en opent (weer eens) lager

Rood is de modekleur in deze januarimaand en vandaag opent de AEX wederom in de min. De indicatie is -0,4%.

Dat doen we zonder input uit Amerika, waar de beurzen gisteren dicht bleven wegens Martin Luther King-dag. Wel was er de eerste Republikeinse voorverkiezing in Iowa, maar de uitslag daarvan stond al lange tijd vast.

Azië koos wel duidelijk richting vanochtend, en ook dat was niet positief. De Hang Seng-index in Hongkong verloor een stevige 2% en zelfs Tokio stopte even met nieuwe records neerzetten: -0,7%.

Hoe staan de markten erbij?

Europese futures dus lager, DAX-indicatie rond -0,5%

Azië noteert breed lager, met Hongkong als negatieve uitschieter. Tencent en Alibaba delen in de malaise, Baidu blijft goed liggen.

EUR/USD zwakt wat af, op $1,0920

Er heerst rust op het rentefront

De olieprijs blijft opvallend onaangedaan door de Rode Zee-crisis en staat op $72,67 (WTI)

Bitcoin is sinds de Bitcoin-ETF wat van de highs teruggevallen, en stabiliseert daar. Goud houdt stand boven $2.050.

Bedrijfscijfers zijn er zowaar ook, in de vorm van een eerste update van Fastned, dat in 2023 55 nieuwe laadstations opende en in Q4 €19,2 miljoen omzet noteerde, wat min of meer in lijn is met de verwachting. Alle highlights uit het persbericht:

Verder is het aandelennieuws, in aanloop naar de echte aftrap van het Amsterdamse cijferseizoen, nogal magertjes, hoewel Shell weer te maken heeft met aandeelhouders - waaronder Europa's grootste asset manager - die meer klimaatambitie eisen. De groep van 27 beleggers wil dat Shell niet alleen de eigen uitstoot beperkt, maar ook de uitstoot van zijn verkochte producten in lijn met de Parijs-afspraken (halvering in 2030) brengt.

Shell Under Fire From Europe’s Largest Asset Manager Over Climate Policy - FT https://t.co/QFgT0nlauh — LiveSquawk (@LiveSquawk) January 15, 2024

Nieuws

De agenda

Fastned heeft u gezien, vanmiddag rolt het cijferseizoen verder over uw scherm met een paar grote Amerikaanse banken. Voor de ECB-watchers is de Duitse ZEW-index niet te versmaden.

07:30 Fastned Q4-cijfers

08:00 Duitsland inflatie december (definitief)

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment jan

13:00 Goldman Sachs Q4-cijfers

13:00 Morgan Stanley Q4-cijfers

14:30 VS Empire State index jan

En dan nog even dit

Volgens Goldman zijn hedge funds stevig shortposities in banken en verzekeraars aan het opbouwen.

HEDGEFLOW Hedge fund shorts on banks and financials reach 4-month peak- Goldman https://t.co/L1JOOL6cGx pic.twitter.com/I5m7xVceAf — Reuters Business (@ReutersBiz) January 15, 2024

Nog meer aanvoerproblemen in aantocht:

Ondernemers in problemen door Chinees nieuwjaar: ‘Tekort aan containers’ https://t.co/vlq3WS7g4H — BNR Nieuwsradio (@BNR) January 15, 2024

China is riskant, maar ook duur.

Geopolitics is just one reason why foreign investors prefer other countries over China. It’s simply much cheaper to invest somewhere else. pic.twitter.com/4REtrsXKbz — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) January 15, 2024

Een nieuwe Europese IPO van €7 miljard: parfumerie Douglas.