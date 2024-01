Sterke omzetgroei voor Fastned Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het vierde kwartaal van 2023 een sterke omzetgroei gerealiseerd, zoals verwacht. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van de exploitant van snellaadstations. De laadomzet groeide met 44 procent op jaarbasis naar 19,2 miljoen euro. Dat is nipt meer dan de 43 procent omzetgroei die ING vooraf verwachtte. Fastned verwerkte bijna 1,3 miljoen laadsessies, een plus van 64 procent. De bezettingsgraad steeg tot 14,4 procent. Dit leverde een brutowinst op van 14,2 miljoen euro, 77 procent meer dan in de laatste drie maanden van 2022. Ook hier overtrof Fastned de verwachtingen van ING. De bank rekende op 13,9 miljoen euro. Vooruitzichten De outlook voor 2023 werd bij de update over het derde kwartaal nog gehandhaafd. Dat betekent dat Fastned mikt op een positieve onderliggende EBITDA. ING mikt op een resultaat van 8,2 miljoen euro. Dinsdag werden deze cijfers nog niet vrijgegeven. Nieuwe stations In het laatste kwartaal van 2023 werden negentien nieuwe stations geopend, waaronder het eerste station in Denemarken. Dinsdag meldde Fastned ook de expansie naar Spanje. Aan het einde van 2023 had Fastned 297 stations in zeven landen. De pijplijn was gevuld met 432 locaties. Dit is evenwel exclusief de grote hoeveelheid locaties die naar verwachting worden toegevoegd door het winnen van de 'Deutschlandnetz'-aanbesteding in het derde kwartaal, waarbij Fastned 92 zoekgebieden toegewezen kreeg. Bron: ABM Financial News

