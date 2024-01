Trump wint voorverkiezingen in Iowa Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Donald Trump heeft de eerste republikeinse voorverkiezing in Iowa gewonnen. Ron DeSantis werd, op ruime afstand, tweede. Trump kreeg in genoemde staat 51 procent van stemmen, DeSantis 21 procent. Nikki Haley werd derde met 19 procent van de stemmen. Op 23 januari volgt de voorverkiezing in New Hampshire. Inzet van de voorverkiezingen is de kandidatuur namens de Republikeinen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.