Magere beursdag, beleggers in ban van rente

Beleggers hebben opnieuw een mager beursdagje achter de rug. In navolging van een rood gekleurd Azië ging de beurs in de min van start en het lukte de AEX niet meer om het hoofd alsnog boven het wateroppervlak te krijgen. De index eindigde 0,1% lager. Ook de AMX en de AScX leverden in.

Beleggers leken opnieuw bevangen door angst dat de eerste renteverlagingen in de VS en Europa langer op zich laten wachten dan gehoopt. Het nieuws van vanaag was gemengd. De Duitse ZEW-index (een belangrijke graadmeter voor het economisch sentiment) bleek in januari onverwacht te zijn gestegen. 15,2 staat er nu op de borden, tegen 12,8 in december en een verwachte 12,0. Maar daar staat een volkomen uit het lood geslagen Empire State-index in de VS tegenover (zie verderop).

In alle indexen eindigden veruit de meeste hoofdfondsen in het rood, maar grote koersuitslagen bleven achterwege. ABN Amro, dat gisteren nog het rijtje stijgers aanvoerde, behoorde vandaag tot de grootste verliezers, met een koersdaling van 2,5%. Wolters Kluwer voerde de AEX aan, na een fraaie koersdoelverhoging door UBS.

Shell verkoopt activiteiten in Nigerdelta

Vandaag was er nieuws over Shell, dat wegtrekt uit de Nigerdelta. Het Nigeriaanse onderdeel Shell Petroleum Development Company of Nigeria komt in handen van Renaissance, een consortium van vijf bedrijven. Shell krijgt hier in eerste instantie $1,3 miljard voor, en daarna zit er nog maximaal $1,1 miljard in het vat. De diepwater- en geïntegreerde gasactiviteiten blijven wel gewoon eigendom van Shell.

Fastned zwabbert na cijfers

Het cijferseizoen begint in Nederland voorzichtig op gang te komen, al moeten we het nog even doen met trading updates, die alleen een eerste indruk geven. Zo ook bij Fastned, dat een update over het vierde kwartaal naar buiten bracht dat vrij summier was. De cijfers waren wel grotendeels in lijn met de verwachtingen, stelt analist Martin Crum.

Het bedrijf moet zich invechten in Europa. De Europese Raad heeft afgelopen zomer besloten dat op de belangrijkste snelwegen in de EU eind 2027 om de zestig kilometer snelladers voor elektrische auto’s moeten staan. Dat biedt kansen voor partijen als Fastned.

De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's was tot voor kort actief in acht landen, en meldde vandaag een zevende kraal aan de ketting te hebben toegevoegd te hebben: Spanje. In Q4 heeft Fastned in totaal 19 nieuwe stations geopend.

Uiteraard zit de concurrentie ook niet stil, en die beschikt - zo signaleert Crum - vaak over veel diepere zakken dan Fastned. In een markt die nog niet is uitgekristalliseerd, is het wachten op een consolidatieslag. In een interview met IEX Expert gaf CEO Michiel Langezaal toe dat hij weleens gesprekken heeft gevoerd met partijen die interesse hadden in het bedrijf, al wilde hij niet loslaten met wie. Iets om in de gaten te houden dus.

Beleggers wisten niet goed wat ze vandaag met het aandeel aan moesten. Een deel van de dag stond het fonds op winst, maar uiteindelijk ging het 0,7% lager de dag uit.

Bent u benieuwd naar de visie van de IEX Beleggersdesk op de cijfers en de huidige waardering, lees dan de analyse van Crum. Wanneer de definitieve cijfers komen, is overigens nog niet gecommuniceerd.

Aandeelhouders van Fastned zullen overigens met plezier de ruiten van hun auto krabben: hoe lager de temperatuur, hoe vaker eigenaren van een elektrische auto naar de laadpaal moeten en dat betekent kassa voor Fastned.

Wat gaat Just Eat Takeaway morgen bezorgen: hoofdpijn of een goed humeur?

Morgen is Just Eat Takeaway (JET) aan de beurt. Ook dit is 'slechts' een trading update. De maaltijdbezorger maakt geen omzet- en winstcijfers bekend. Officieel dan, want vorig jaar was JET iets scheutiger dan alleen een mededeling over het aantal maaltijden dat was bezorgd: het kwam zowaar met een aangepaste EBITDA. Dus wie weet wat JET morgen in petto heeft.

Dat het aantal bestellingen is gedaald, daarover zijn analisten het wel eens. Tijdens de coronapandemie klotste het geld daar tegen de plinten op. Dat effect loopt er nu uit. Mocht JET morgen toch met omzetcijfers komen, dan zal dit cijfer waarschijnlijk zijn gedaald. De consensustaxatie over 2023 is een omzet van ruim €5,2 miljard, waar dat een jaar eerder nog €5,55 miljard was. Let ook op de kasstroom. Een vooruitblik op de cijfers vindt u hier. Voor de volledige cijfers moet u wachten tot 28 februari.

Het aandeel JET zat vandaag eindelijk weer in de lift (+1,2%). Maar de dagen ervoor stond het flink onder druk. Op weekbasis kijken aandeelhouders aan tegen een koersdaling van ruim 8%.

Baidu heeft een PR-probleem

Het gaat niet lekker met Baidu, het Chinese Google. Het bedrijf viel ten prooi aan geruchten dat medewerkers van een Chinese universiteit met banden met het leger gebruik zou hebben gemaakt van Baidu's AI-model Ernie. Baidu ontkent, maar beleggers zijn er niet gerust op. De koers is in enkele dagen met dubbele cijfers gekelderd. Wat betekent dit voor het koersdoel en advies van de IEX Beleggersdesk? Dat leest u hier.

Welke kant gaan grondstoffen in 2024 op?

De prijzen van grondstoffen gingen afgelopen jaar verschillende kanten op. Olie, gas, steenkool, graan en nikkel werden goedkoper, maar wie bijvoorbeeld had belegd in uranium, goud of cacao had een prachtig rendement behaald. Wat brengt 2024? Grondstoffenexpert Koen Lauwers geeft zijn visie.

Wall Street in de ban van banken

Wall Street is vandaag met het verkeerde been uit bed gestapt. De grootste indices staan op het moment van schrijven in het rood.

Het cijferseizoen werd vandaag cijferseizoen vandaag hervat, nadat Wall Street maandag een dagje vrij had vanwege Martin Luther King Day. Vrijdag presenteerden diverse banken de resultaten over Q4 en deze waren een mixed bag. Vandaag waren opnieuw twee zakenbanken aan de beurt: Morgan Stanley en Goldman Sachs.

Ook hier waren de cijfers wat wisselend. Morgan Stanley zag de winst dalen, maar de omzet was onverwacht gedaald. De koers donderde behoorlijk omlaag: met 4,1%. Bij Goldman Sachs pakte de winst hoger uit dan analisten hadden voorzien. De zakenbank profiteerde onder andere van hogere inkomsten uit de derigatenhandel en hogere management fee's. Het aandeel koerst 1% in de plus.

Verder zorgde de zogeheten Empire State-index (die het vertrouwen van producenten in de regio New York weergeeft) voor de nodige verbijstering. De index schoot onverwacht naar de kelder. De index ging van +14,5 naar -43,7, het laagste niveau sinds mei 2020, inderdaad vlak na de uitbraak van de coronapandemie. Dat dit cijfer zou dalen, was wel voorzien (consensus was -4), maar dat het zo hard zou gaan was een verrassing.

Het wachten is nu op een toespraak van Fed-gouverneur Christopher Waller. Mogelijk laat hij iets los over het monetaire beleid van de Fed en of we voor de eerste renteverlaging nog veel geduld moeten hebben.

Rentes schieten omhoog

De rente-angst zit er ook op de obligatiemarkten goed in. De Amerikaanse tienjaarsrente maakt vandaag een enorme inhaalslag: maar liefst 9 basispunten erbij op 4,04%. Weer boven de 4 dus.

Die van Nederland (2,53%) en Duitsland (2,22%) zitten ook in de lift, al zijn de stijgingen bescheiden.

De brede markt

De AEX eindigde 0,1% lager. Daarmee doen we het eigenlijk nog best aardig vergeleken met de Duitsers (-0,5%), de Fransen (-0,2%) en vooral de Belgen (-1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt met bijna 8% op tot 13,71.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 -0,5%, Dow 30 -0,6% en de Nasdaq -0,4%.

De euro maakt een behoorlijke duikeling en zakt naar 1,0869 dollar

De goudprijs daalt met 1,4% naar $2.026,75 per troy ounce.

De bitcoin stijgt met 1% naar $43.086,61, maar is nog ver verwijderd van de $49.000 van vorige week.

De olieprijzen doen niet heel veel. Voor een vat WTI moet nu $72,47 worden betaald en voor Brent $78,14.

Verder op het Damrak

Relatief bescheiden koersbewegingen vandaag.

Wolters Kluwer werd getrakteerd op een forse koersdoelverhoging door UBS. Het aandeel sloot 2% hoger en voerde vandaag ook de Euro Stoxx 50 aan.

werd getrakteerd op een forse koersdoelverhoging door UBS. Het aandeel sloot 2% hoger en voerde vandaag ook de Euro Stoxx 50 aan. Shell (-0,9%) maakte vandaag bekend een koper te hebben gevonden voor de Nigeriaanse landactiviteiten, maar kreeg hiervoor niet de handen op elkaar bij beleggers. Ook de hogere olieprijzen mochten niet baten. BP en TotalEnergies stonden overigens ook onder druk.

(-0,9%) maakte vandaag bekend een koper te hebben gevonden voor de Nigeriaanse landactiviteiten, maar kreeg hiervoor niet de handen op elkaar bij beleggers. Ook de hogere olieprijzen mochten niet baten. BP en TotalEnergies stonden overigens ook onder druk. Dat JDE Peet's door Deutsche Bank van de kooplijst is afgevoerd, kon het aandeel niet deren: de koers steeg met 1,3%.

door Deutsche Bank van de kooplijst is afgevoerd, kon het aandeel niet deren: de koers steeg met 1,3%. NX Filtration kreeg een negatieve recensie van KBC. De koers kelderde met 3,8%.

kreeg een negatieve recensie van KBC. De koers kelderde met 3,8%. Akzo Nobel werd juist getrakteerd op twee koersdoelverhogingen, maar moest 0,3% prijsgeven.

Agenda: Zorgt EU-inflatie morgen voor een verrassing?

Morgen in alle vroegte wordt de economische groei van China over het vierde kwartaal en heel 2023 bekend gemaakt. Hier werd reikhalzend naar uitgekeken, maar het wordt feitelijk een non-event. De Chinese premier Li Qiang heeft op het World Economic Forum in Davos het cijfer al verklapt: een groei van 5,2%. Dat is redelijk in lijn met de marktverwachtingen.

Het volgende richtpunt is de trading update van Just Eat Takeaway, waar we hierboven al bij stil hebben gestaan.

Enkele uren later volgt de definitieve inflatie in de eurozone in december. De eerste inschatting was +2,9% op jaarbasis: meer dan de 2,4% die in november werd gemeten en daarmee ook de eerste keer sinds april dat de inflatie in de lift zat. Dit had echter vooral te maken met een gunstige vergelijkingsbasis: de energieprijzen waren vorig jaar torenhoog en dat effect loopt er nu uit, zoals te zien is in de onderstaande grafiek.

Nederland had trouwens op België en Letland na de laagste inflatie: +1%. 2,9% is natuurlijk geen schim van de 10% die anderhalf jaar geleden werd gemeten, maar nog wel te hoog; reden voor diverse ECB-bestuurders om te waarschuwen dat een renteverlaging dit jaar nog geen gelopen race is.

De kerninflatie, waar voedingsmiddelen en energie buiten de meting worden gelaten, kwam in november uit op 3,6% en volgens de eerste schatting in december op 3,4%. Een lichte daling dus.

Mocht het cijfer van morgen opwaarts dan wel neerwaarts worden bijgesteld, dan kan dat de markt in beweging zetten.

Ook interessant zijn de Amerikaanse detailhandelsverkopen over december. Is de koopbereidheid van consumenten - een belangrijke factor voor de economsiche groei van de VS - nog onverminderd groot, ondanks de gestegen rente? De bestedingen waren in november met 0,3% gestegen en economen verwachten dat dit in december is opgelopen tot 0,4%.

Hieronder voor de volledigheid de agenda voor morgen: