Daders handel met voorkennis blijven buiten beeld dankzij een-tweetje van AFM en OM

quote: win some... schreef op 12 januari 2024 15:15: Gelijke monnikken, gelijke kappen, zullen ze wel bij de AFM hebben gedacht. We hebben Goldman Sachs ook weg laten komen met allerlei capriolen rondom Philips, dus dan kunnen we een particulier ook niet te streng aanpakken.



Me schijnt te denken dat een toezichthouder vooral moet toezien en toezien en toezien.....

Bij Philips is op zeer grote schaal de regels overtreden, De zaak is in de doofpot gestopt. Duidelijk is dat er geen meldingen zijn geweest, terwijl dit wel had gemoeten. Zeer teleurgesteld in hoe de controleurs hiermee omgaan. Volgende keer gebeurd het weer, omdat er toch geen sanctie komt. Zeer waarschijnlijk gebeurt het nog veel meer, maar het is heel lastig om dit te bewijzen. Dan heb je een duidelijke en grote case en dan doet de toezichthouder niets.