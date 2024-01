AEX opent naar verwachting ietsje lager en bitcoin maakt bizarre hups na nepnieuws

Buiten vriest het al, maar op de beurs kan het nog vriezen of dooien: de futures duiden op een 0,01% lagere opening na een mager beursdagje in de VS en Azië. Nog steeds geen duidelijke richting dus. Terwijl er wel het nodige nieuws is, over Flow Traders en NN bijvoorbeeld.

De Nikkei was de witte zwaan op de Aziatische beurzen. Terwijl in omringende landen de koersenborden rood kleurden, deed de Nikkei 225 er nog een schep bovenop, waardoor de index het record van 34 jaar geleden wist te evenaren. De kansen dat de Bank of Japan de rente gaat verhogen slinken en dat valt bij beleggers in de smaak.

En dan te bedenken dat de Japanse index in 2023 alle andere belangrijke indices de hielen liet zien met een stijging van 30%, mede omdat de Japanse centrale bank tegen de stroom in de rentes laag hield.

Nikkei 225: +2,1%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,4%

Hang Seng (Hongkong): -1,0%

Kospi (Zuid-Korea): -0,7%

In China werd bekend dat Tencent in de race is om de videogame-tak van TikTok-eigenaar ByteDance te kopen. De koers van Tencent eindigde 2% in het rood. Benieuwd wat dit betekent voor Prosus, dat een groot belang heeft in Tencent.

TSMC - een belangrijke klant van ASML - zag de omzet in december met 14,4% kelderen ten opzichte van november en met 8,4% op jaarbasis. Over heel 2023 valt de schade mee: dat is een omzetdaling van 4,5%.

Wall Street weer terug in het hok

De stijging aan het begin van de beursweek was van korte duur. Dinsdag gingen de meeste indices weer zuidwaarts. De S&P 500 daalde met 0,15% en de Dow Jones-index verloor 0,42%. Alleen de Nasdaq wist er een heel mager plusje van 0,1% uit te slepen.

Het wachten is nu op de Amerikaanse inflatie en de kwartaal- en jaarcijfers van grote Amerikaanse banken, die komen op donderdag en vrijdag.

Gekke koerssprong bitcoin na nepnieuws

Bitcoinbeleggers werden gisteravond blij gemaakt met een dode mus. Op het X-account van de SEC viel te lezen dat de beurswaakhond ein-de-lijk de langverwachte goedkeuring had gegeven aan de lancering van bitcoin ETF's. Maar het bericht bleek nep.

Het account is mogelijk gehackt. Wat dit betekent voor de koers, ziet u hieronder: een spike en daarna dook het aandeel naar de kelder.

Wel zorgwekkend dat dit account zomaar gehackt kan worden, gezien de belangen die eraan hangen.

Het wachten is nu natuurlijk op het échte SEC-bericht. Technisch analist Royce Tostrams heeft voor u de koers van de bitcoin onder een vergrootglas gelegd. Is dit technisch bezien een mooi moment om winst te nemen of kunt u beter nog even blijven zitten?

Flow Traders waarschuwt

Als een nieuw cijferseizoen nadert, moet u zich altijd schrap zetten voor bijstellingen van de cijfers. Afgelopen week kwam Pharming met een positieve verrassing. Gisteravond kwam Flow Traders met een wat minder positief bericht. Het bedrijf gedijt vooral bij veel reuring op de beurs; reden waarom menig belegger het aandeel in portefeuille heeft als hedge tegen marktonrust. Maar juist daaraan ontbrak het in de laatste maanden van het jaar. Het gevolg: lagere handelsvolumes dan een jaar eerder en een winstgevendheid die onder druk stond.

NN schikt en kondigt meteen dividendverhoging aan

Gisteravond werd ook bekend dat NN Group een streep zet onder een dossier dat zich al jaren voortsleept: de woekerpolisaffaire. De verzekeraar heeft een schikking getroffen met vijf claimorganisaties en neemt hier een voorziening van €360 miljoen: €300 miljoen schikking + nog €60 miljoen voor 'schrijnende gevallen' en klanten die niet zijn aangesloten bij claimclubs. Hier staat tegenover dat de claimorganisaties de wapens neerleggen.

Die €360 miljoen komt bovenop de al €1 miljard die NN Group eerder aan compensatie heeft betaald.

De wond was al sinds 2006 aan het etteren. Toen kwam naar buiten dat klanten van veel beleggingsverzekeringen jarenlang veel te hoge kosten hadden betaald.

Voor aandeelhouders is het goed nieuws dat er een einde komt aan de zaak: NN Group heeft direct aangekondigd het dividend te zullen verhogen.

InPost meldt records in Q4

Goed nieuws is er ook van de Poolse exploitant van pakketkluisjes InPost: het bedrijf meldt recordvolumes in de Poolse thuismarkt en ook in het VK gaat het het bedrijf voor de wind.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een lagere opening tegemoet.

Azië is overwegend lager gesloten, maar in Japan gaat het beursfeest vrolijk verder.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt verder naar 12,76. Dit is dus waar Flow Traders niet blij van wordt.

De euro staat ietsje lager ten opzichte van de dollar en noteert $1,0925

De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt door: 1 basispuntje erbij op 4,03%. De Nederlandse tienjaarsrente klimt ook een beetje omhoog en komt nu uit op 2,50%

De goudprijs zakt met 0,2% en noteert $2.025,07 voor een troy ounce

De olieprijs trekt wat aan. De prijs van een vat WTI staat 0,5% in de plus op $72,49

Bitcoin staat 0,3% in het rood op $45.929,96. Beleggers zijn nog steeds in afwachting van witte rook van de SEC.

De AEX opent naar verwachting 0,01% lager.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News, naast het nieuws over Flow Traders en NN Group gisteravond:

07.42 uur: Minder omzet voor TSMC

07.56 uur: Nyxoah ziet omzet met 41 procent stijgen in 2023

06.58 uur: Productie Nederlandse industrie blijft dalen

07.27 uur: InPost boekt recordvolumes in vierde kwartaal

07.32 uur: IMCD neemt Indiase Valuetree over

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dat vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts:

Weer Alfen.

Adviezen

Een kleine koersdoelverlaging voor ING en een adviesverlaging voor NX Filtration:

ING: naar €17,00 van € 17,25 en houden - RBC

NX Filtration: advies omlaag van kopen naar houden - KBC Securities

Verder heeft Jefferies gistermiddag enkele fondsen tegen het licht gehouden. Het advies voor Ebusco ging omlaag en het koersdoel doormidden:

IMCD: naar €178 van €156 en kopen - Jefferies

InPost: naar €16 van €15 en kopen - Jefferies

Ebusco: naar €4 van €8 en verkopen (was houden) - Jefferies

Aalberts: naar €52 van €58 en kopen - Jefferies

De agenda: stilte voor de storm

Het is duidelijk stilte voor de storm. Weinig agendanieuws vandaag. Alle ogen zijn gericht op de Amerikaanse inflatie, donderdagmiddag en de aftrap van het cijferseizoen door BlackRock, rond lunchtijd.

08.45 uur: Fra, industriële productie, november

13.00 uur: VS, wekelijkse hypotheekaanvragen

16.00 uur: VS, groothandelsvoorraden, november

16.30 uur: VS, wekelijkse olievoorraden

En dan nog even dit

Naast zo'n bitcoin-ETF zou je bijna vergeten dat er nog meer is wat de koers van de bitcoin in beweging zet: de periodieke halving.

#Bitcoin’s outlook hangs on more than just the ETF, BBG's Eddie van der Walt writes. History has shown that every four years, when the underlying algorithm pinches off supply (aka Bitcoin Halving), it soars to record highs, then begins a descent that wipes out ~80% of the value. pic.twitter.com/O7Fzwz6uI5 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 9, 2024

De keerzijde van AI

The top seven tech companies now account for 30% of the entire S&P 500; even in its 1920s heyday of market domination, the banking system accounted for only 16-19%, writes @UChicagoLaw's Eric Posner. https://t.co/3STwkA9ECo — Project Syndicate (@ProSyn) January 9, 2024

Als het op de beurs niet wil vlotten kunt u altijd nog uw heil zoeken in vinyl...