Flow Traders wijst op lage volatiliteit

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het vierde kwartaal lagere handelsvolumes geboekt dan een jaar eerder, terwijl de volatiliteit van de ETP-handel sterk daalde, wat de winstgevendheid waarschijnlijk onder druk heeft gezet.

Dat bleek dinsdag nabeurs uit het overzicht dat het bedrijf gaf van het beursklimaat in het afgelopen kwartaal, op basis van openbare data, vooruitlopend op de kwartaalcijfers.

De handelsvolumes verbeterden in het vierde kwartaal van 2023 licht ten opzichte van het zomerkwartaal, dat zoals gebruikelijk relatief rustig verliep, maar bleven wel lager dan een jaar eerder.

Ook de volatiliteit, die een belangrijk aanjager is voor de winstgevendheid, bleef laag. Een korte piek in oktober werd tenietgedaan door een zeer rustige beurs in november en december.

"Omdat de meeste van onze inkomsten komen uit de Europese markt voor ETP's, heeft de daling van de volaliteit op Europese beurzen een grotere impact op onze resultaten dan de andere regio's", aldus Flow Traders.

Zoals al eerder bekend werd gemaakt, was de verhandelde waarde aan ETP's in oktober en november 9 procent hoger in de Europese regio, 1 procent lager in de Amerika's en 9 procent lager in Azië en de Pacific. De gemiddelde volatiliteit daalde in deze twee maanden zelfs met 38 procent op jaarbasis.

De handel in vastrentende waarden groeide met dubbele cijfers op jaarbasis in de markt voor Amerikaans, High-Grade en Europees krediet, terwijl de volatiliteit hier met circa 10 procent daalde.

De handel in bitcoin daalde ongeveer 35 procent op jaarbasis, maar was wel 50 procent volumineuzer dan in het voorgaande kwartaal. De volatiliteit was 15 procent lager dan een jaar eerder.