Bitcoin flirt met weerstand, tijd om winst te nemen?

Bitcoin heeft de tussentijdse barrière rond $44.732,31 weten te breken, daarmee treedt een kortetermijnkoopsignaal op. De opmars wordt voortgezet, in eerste instantie richting $48.205,07 (top van april 2022).

Technisch bezien ligt bitcoin er prima bij. De uptrend, die eind 2022 werd ingezet, is met deze recente uitbraak bevestigd. Ook de recentere rally, gestart vanaf de septemberbodems rond $26.000, kreeg een nieuwe impuls.

Onze technische visie, structureel hogere koersen in 2024, blijft rechtovereind. Wel met het voorbehoud dat de tussentijdse barrière die de opmars kan tegenhouden, de top van 1 april 2022 op $48.205, al rap wordt genaderd.

Bovendien is bitcoin in de recente opmars 'over-gekocht' geraakt (overbought), wat tussentijdse winstnemingen binnenkort aannemelijk maakt. Maar meer dan een tijdelijk aarzeling rond de horde $48.205 is niet te verwachten. De overbought-conditie van de crypto-munt bespreek ik hieronder.

Het uiteindelijke koersdoel voor Q2 ligt rond $68.776: het all time high van eind 2022. vanaf dit niveau mogen wel substantiële correcties verwacht worden.

Geen interesse in de Bitcoin-ETF



Overigens blijkt uit de IEX-sentimentspeiling dat maar liefst 88,2% van de respondenten geen interesse heeft in de Bitcoin-ETF, terwijl slechts 11,8% er enthousiast over is.

De Bitcoin-ETF, die nog steeds wacht op goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder, is vooralsnog voor weinig beleggers interessant. Dit is in tegenstelling tot eerdere speculaties, o.a. door Bloomberg, dat de ETF de belangstelling voor Bitcoin zou aanwakkeren.

Mede door deze speculaties is bitcoin vorig jaar verdubbeld in waarde. Daar staan overigens ook enkele stevige dips tegenover. Medio 2023 ging de koers fors onderuit na berichten dat bitcoin-liefhebber Elon Musk zijn bitcoinportefeuille had afgewaardeerd. Zie daarvoor mijn eerdere artikel op IEX.

Deze keer blik ik vooruit op de koersontwikkeling van bitcoin op de korte en lange termijn. Ook bekijk ik de meerjarengrafiek vanaf 2012.

Korte termijn: bitcoin is doorgebroken

Bitcoin is de afgelopen dagen boven de tussentijdse barrière rond $44.732,31 gebroken. Na dit kortetermijnkoopsignaal wordt de opmars voortgezet, in eerste instantie richting $48.205,07 (top van april 2022).

Op $48.205,07 bevindt zich een tussentijdse barrière die voor winstnemingen kan zorgen. Gegeven de kracht van de trend is slechts een tijdelijk aarzeling rond dat niveau te verwachten.

De bitcoinkoers is in de afgelopen weken steeds goed opgeveerd vanaf de steun $40.194,06 (bodem van 11 december). Er ligt bovendien een koers-gap net onder $40.194,06. Dit gat in de grafiek van begin december wist eveneens veel nieuwe vraag uit te lokken, wat de sterke steun op haar beurt heeft bevestigd.

Zolang bitcoin binnen de uptrend en boven de voorgaande toppen weet te blijven, is het sterke technische beeld intact.

Het stijgende 26-daags voortschrijdend gemiddelde (rode lijn) weet de tussentijdse dips steeds goed op te vangen. Dit bevestigt een positieve technische conditie.

Lange termijn: bitcoin nadert weerstand $48.205,07

De bitcoinkoers nadert in rap tempo de tussentijdse horde rond $48.205,07 (top van 1 april 2022). Het is niet uit te sluiten dat deze barrière de opmars tegenhoudt. De belangrijkste technische reden hiervoor is de huidige overbought conditie, die we kunnen afleiden uit de RSI (Relative Strength Index). Deze suggereert een zekere vermoeidheid van de uptrend.

De RSI geeft op lange termijn een overbought conditie aan. De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen over-gekochte (overbought) en over-verkochte (oversold) condities gevonden worden.

Let op dat hieraan geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend kunnen worden, want een aandeel in een sterke uptrend kan soms wekenlang overbought blijven. Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op indien de koers nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI lagere toppen begint te vormen. Dat is thans nog niet het geval.

De bitcoinkoers vormt sinds begin 2023 consistent hogere bodems, dat is een bewijs voor koopkrachtige vraag.

De pullbackbodems boven het niveau van voorgaande toppen rond $24.970, hebben de springplank gevormd voor de laatste stijging. Ik heb deze pullbacks hier eerder al besproken en geduid. In het najaar is de opmars gevalideerd, met de uitbraak boven de toppen rond $31.813,25 (van 14 juli). De toppen rond $31.813,25 (van 14 juli) vormen nu steun.

Het uiteindelijke koersdoel voor Q2 ligt rond $68.776, het all time high van eind 2022. Hier mogen wel substantiële correcties verwacht worden.

De stijgende 200-dagenlijn, terwijl de bitcoinkoers erboven beweegt, bevestigt de positieve technische conditie.

Meerjarengrafiek sinds 2012: uptrend bitcoin

De bitcoinkoers heeft in de afgelopen jaren een serie hogere koersbodems gevormd. De onderkant van de opgaande trend is gemarkeerd met trendlijn C. Dat geldt dus ook het het low van eind 2022 rond $15.481. Het trendmatig verloop van de bitcoinkoers suggereert dat op elke forse crisis wordt (bij-)gekocht.

Rond B bevindt zich de tussentijdse barrière, die de opmars tijdelijk kan tegenhouden, rond de top van 1 april 2022 op $48.205. Rond A ligt het uiteindelijke koersdoel voor Q2: $68.776. Vanaf dit all time high van eind 2022 mogen wel substantiële correcties verwacht worden.

Overigens mag, gezien het sterke technische profiel, op langere termijn een doorbraak van het all time high rond $68.776 verwacht worden. In dat geval, zou de $100.00 grens in het vizier komen. Uiteraard is dat nog toekomstmuziek.

Belangrijkste technische signalen

Technisch bezien is bitcoin het afgelopen jaar in waarde geëxplodeerd. Bitcoin is in 2023 ruim 150% in waarde opgelopen.

Dit waren afgelopen jaar de belangrijkste technische signalen:

Eind 2022 vormde de bitcoinkoers een low op $15.481,74

Kort daarna, begin 2023, heeft bitcoin het dalende trendkanaal verlaten

Afgelopen voorjaar is weerstand $24.970 (top van medio 2022) gebroken

Hiermee is een hoofd-schouderformatie voltooid en een koopsignaal opgetreden

In de daling daarna zijn twee perfecte pullbackbodems gevormd, nadat de koers is opgevangen door de voormalige weerstand $24.970

Medio 2023 is de top rond $31.813,25 gebroken

De eerste barrière die een verdere opmars, mogelijk tijdelijk, kan tegenhouden ligt rond $48.205 (top april 2022)

Het intraday high van de consolidatie van afgelopen weken lag op $44.732,31 (top van 8 december)

Een nieuw koopsignaal, mogelijk pas in het voorjaar, treedt op na een doorbraak van de top van april 2022 rond $48.205

De achtergronden bij al deze signalen, alsmede de spectaculaire koersdoelen, heb ik in mijn terugblik over 2023 besproken.