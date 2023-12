Voorspelling 2024: Rente en huizenprijzen

Net als ieder jaar mag ik weer voorspellen wat komend jaar (2024) de huizenprijzen en de hypotheekrente gaan doen. Alvorens mijn voorspelling te geven, even een terugblik op mijn voorspelling voor 2023.

Wat gaat 2023 ons brengen? Ik verwacht een slecht jaar voor de makelaars en hypotheekadviseurs. De oversluitmarkt is nu echt “over en sluiten” vanwege de hoge hypotheekrente. Ik verwacht dat de huizenprijzen met 10% gaan dalen. Deze daling is nodig om koopwoningen meer betaalbaar te krijgen. De hypotheekrente zal ook wat gaan dalen, maar dit zal niet veel zijn. Mijn verwachting is: maximaal 0,5%. Hierdoor zal de rente voor hypotheken met NHG met een rentevaste periode van 20 jaar weer onder de 4% komen.

Beide voorspellingen zijn niet helemaal uitgekomen. De huizenprijzen zijn in 2023 wel gedaald. In mei 2023 was de daling bijna 6% in vergelijking met mei 2022 (cbs.nl). De laatste maanden van dit jaar is de daling minder geworden.

De hypotheekrente voor de langere periode is in 2023 niet veel veranderd. De verwachting dat de 20 jaar vaste rente met NHG onder de 4% zou komen is niet uitgekomen. Op 19 december was Tulp met 4,12% de laagste van alle banken in Nederland bij een rentevaste periode van 20 jaar.



Bron: www.homefinance.nl

Opvallend was wel dat de korte rente (variabel en 1 jaar vast) het gehele jaar hoger is geweest dan de rente voor een vaste periode vanaf 5 jaar. De hypotheekadviseurs en makelaars zullen zeker niet klagen over 2023. De oversluitmarkt is wel ingezakt en ook de extra hypotheek voor consumptieve doeleinden wordt veel minder afgesloten.

Wat gaat 2024 ons brengen?

De hypotheekrente zal wel wat gaan dalen. Ik verwacht zeker geen grote daling. De daling zal meer gaan plaatsvinden in de korte rentevaste periodes. Diverse rentevaste periodes (15 jaar en 20 jaar vast) kunnen weer onder de 4% komen. De rentevaste periode van 10 jaar kan naar 3,5%.

Hieronder diverse rentes voor hypotheken met en zonder NHG (datum: 19 december 2023).

Hypotheek met NHG Hypotheek zonder NHG 1 jaar Argenta 4,00% Argenta 4,39% 5 jaar ABN AMRO 3,66% ABN AMRO 4,02% 10 jaar Rabobank 3,84% Vista 4,34% 15 jaar Lloyds Bank 4,10% ASR 4,47% 20 jaar Tulp 4,12% ASR 4,47%



De huizenprijzen zullen in 2024 verder stijgen met een paar procent (5%). Dit heeft te maken met de schaarste van koopwoningen op de woningmarkt. Deze zal de komende jaren niet worden opgelost.

Het wordt nu echt tijd dat er vanuit Den Haag een goed woningplan komt voor de komende jaren. Veel ouders klagen terecht dat hun kind geen woning meer kan kopen. Hierbij wordt er voor studieschulden vanaf 2024 ook anders getoetst voor de maximale hypotheek. Studenten die moeten gaan aflossen krijgen te maken met een hogere rente op hun studieschuld. Deze zorgt ervoor dat er minder hypotheek kan worden verkregen op het inkomen.

Vanaf 2024 wordt de duurzaamheid (het energielabel) een nog belangrijker onderwerp. Hoe hoger het energielabel, hoe hoger de maximale hypotheek op inkomen!

Huizen met energielabel E/F/G worden minder interessant en zullen minder in prijs stijgen (of zelfs dalen). Het voordeel is wel dat kopers vanaf 2024 een extra bedrag voor verduurzaming kunnen krijgen bij de hypotheek die wordt afgesloten. Hierdoor kunnen zij zorgen dat het energielabel van hun gekochte woning hoger wordt.

Voor een alleenstaande met een inkomen vanaf €28.000 wordt de maximale hypotheek extra verhoogd met een bedrag van €16.000. Bovendien komen, zoals eerder vermeld, het energielabel en de energiebesparende middelen om de hoek kijken. De berekening van de maximale hypotheek wordt hierdoor niet simpeler.

Hieronder een voorbeeld van een alleenstaande met een inkomen hoger dan €28.000.

Situatie: alleenstaande

Inkomen €28.001

Toetsrente 4,2% Maximale hypotheek op inkomen Energie-label Alleenstaande Energie-besparende middelen 2023 €116.901 2024 E €119.504 €83.504 €16.000 €20.000 2024 C/D €119.504 €83.504 €5.000 €16.000 €15.000 2024 A/B €119.504 €83.504 €10.000 €16.000 €10.000 2024 A+ €129.504 €83.504 €20.000 €16.000 €10.000 2024 A+++ €139.504 €83.504 €30.000 €16.000 €10.000



Voor alle duidelijkheid: bij de bedragen van de maximale hypotheek moet een huizenbezitter wel de energiebesparende middelen meenemen.

Ik ben heel erg benieuwd of alle tools op de diverse websites voor de maximale hypotheek de juiste berekeningen gaan maken. Ik verwacht in 2024 problemen met het berekenen van de maximale hypotheek. Het is heel verstandig als huizenkopers goede ontbindende voorwaarden voor financiering afspreken.