De stemming bij beleggers blijft opperbest

De AEX (+0,6%) komt na een weergaloze eindsprint wel heel erg dicht in de buurt van de 800 punten. Eind oktober stond er slechts een stand van 714 punten op het bord. Zo snel kan het gaan. De ochtend was onze hoofdindex niet bepaald overtuigend begonnen na de vlakke opening.

De verwachting was dat ook Wall Street voorzichtig zou openen. Dat bleek nog enigszins zacht uitgedrukt, want vooral de Nasdaq schoot uit de startblokken. Na het meevallende banenrapport van afgelopen vrijdag, krijgen beleggers weer een beetje meer hoop op een zachte landing. Ondanks dat de rentes vandaag weer fractioneel oplopen, lijken zij zich klaar te maken op een positief bericht van Powell en later Lagarde.

Hier op het Damrak voeren Adyen en Sif Holding het rijtje stijgers aan. Maar ook de chippers liggen goed vandaag, evenals indexzwaargewicht Shell, ondanks een dalende olieprijs.

Onze hoofdindex is en blijft dus nog goed in vorm. Aan een stijging van 10% in 30 handelsdagen (van 31 oktober t/m 11 december) kunnen we wel wennen. Zo ook beursanalist Corné van Zeijl.

In 30 handelsdagen, 10% er op.

Dat is best de moeite. pic.twitter.com/LLFsOonD2z — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 11, 2023

Inkoopmanagersindices, inflatiecijfers, rentebesluiten en meer

Op bedrijfsniveau hoeft u deze week geen chaos te verwachten. In de VS openen Adobe en Oracle de boeken, Air France-KLM houdt een beleggersdag en Syensqo, dat is afgesplitst van Solvay, maakt zijn (succesvolle) beursdebuut in Brussel. Vrijdag gaan het onder bod liggende Lucas Bols (tja, dat blijft duren, maar indexregels zijn indexregels) en afvalverwerker Renewi de AScX in.

Aan economisch nieuws is er echter geen gebrek. Stoelriemen vast: de Fed komt woensdag met een rentebesluit en de ECB volgt op donderdag. Verder krijgen we Nederlandse en Amerikaanse inflatiecijfers, het maandrapport van Opec over de olieproductie en een samengestelde inkoopmanagersindices uit Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Genoeg om naar uit te kijken dus.

Adyen ziet de koers verdubbelen

En dat in slechts zes weken. Het Nederlandse betaalverwerkingsbedrijf zit dit jaar nogal in een achtbaan. Weet u die koersdreun van een aantal maanden geleden nog toen een aandeel Adyen opeens nog maar €630 waard was? Vorige maand organiseerde Adyen een beleggersdag en sindsdien lijken beleggers weer overtuigd. Vandaag sluit het aandeel alweer boven de €1.200.

Die ontwikkeling blijft ook bij de analisten van MarketWatch niet onopgemerkt.

This European company doubled its value in just six weeks https://t.co/6wlrUzMmIQ — MarketWatch (@MarketWatch) December 11, 2023

Unilever

Wie Unilever in zijn portefeuille heeft, zal niet direct enthousiast worden van de prestaties van het aandeel. Het defensieve fonds is dit jaar ongeveer 8% gedaald, tegen een plus van circa 11% voor de AEX. Dat de sector achterblijft heeft deels te maken met de populariteit van afslankmiddelen, waardoor consumenten minder uitgeven aan calorierijke etenswaren.

Daarnaast speelt inflatie een rol. Toch wordt er van Unilever meer verwacht. Of onze analisten het aandeel voor volgend jaar wel koopwaardig achten, leest u in deze analyse van Martin Crum.

Unilever kan wel weer eens een vleugje fantasie gebruiken - IEX Premium https://t.co/0chJaajCVy via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 11, 2023

TSMC

TSMC is een grote naam in de chipproductiesector. Samsung en Intel proberen de kloof te dichten, maar ze moeten veel concessies doen om klanten te trekken. TSMC maakt namelijk de meest geavanceerde chips, zoals 3-nanometer en 2-nanometer chips. Het bedrijf profiteert van de stijgende vraag naar AI-chips, die een steeds groter deel van de omzet uitmaken.

"Het feit dat Samsung grote kortingen geeft en Intel zelfs bereid is gratis prototypes te maken toont eerder aan dat ze hard hun best moeten doen om te concurreren met TSMC. Het lijkt er dus op dat TSMC voorlopig nog aan de top staat als het aankomt op chipproductie. Dit zorgt ervoor dat zij dus bijna een monopolie hebben als het aan komt op de meest geavanceerde chips. En dat zorgt voor bruto-marges van bijna 70%."

Lees het volledige artikel van analist Ivo Breukink hieronder.

TSMC nog altijd de beste chipper - IEX Premium https://t.co/UvcDQIikMh via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 11, 2023

Grondstoffenmarkt: instappen of wegblijven?

Waar de meeste aandelenmarkten in rustiger vaarwater terecht zijn gekomen, is er elders op de financiële markten flink wat actie te bespeuren. Vooral de grondstoffenmarkten springen in het oog. "Een snelle scan laat vooral een wat bearish ontwikkeling zien: goed voor de inflatie, maar vaak minder gunstig voor bedrijven die in deze sector actief zijn."

Zo staat olie onder druk door overaanbod, afnemende vraag en onenigheid binnen de Opec+. Uranium stijgt door de politieke spanningen tussen de VS en Rusland. Naast deze twee, werpt analist Martin Crum zijn blik ook op goud, lithium en aardappelen. Of de grondstoffenmarkt ook geschikt is voor beleggers, leest u in onderstaande analyse.

Diverse non-aandelenmarkten laten wel flinke prijsbewegingen zien - IEX Premium https://t.co/naXh7TIezr via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 11, 2023

Top 3 stijgers en dalers

De absolute stijger van de dag is Sif Holding (+5,7%). Dit concern maakt funderingen voor windmolens en kan nu mogelijk nieuwe opdrachten ontvangen doordat de Deense overheid een grootschalig renovatieproject van vijf windparken op zee wil hervatten. Na een korte pauze is het groene licht inmiddels gegeven. Navigatiespecialist TomTom (-2,7%) is de weg even kwijt vandaag.

Rentes

De rentes blijven vandaag relatief dicht bij huis. De Nederlandse vergoeding op een tienjaars staatspapier dikt een basispuntje aan tot 2,6%.

Brede markt

De AEX sluit vandaag weer hoger op +0,5% en daarmee presteren we beter dan onze Ooster- en Zuiderburen.

De Amerikaanse hoofdindices doen het ook niet onaardig.

De CBOE VIX (volatiliteit) doet +3,3% en noteert op 12,8 punten.

De euro wint nauwelijks terrein en noteert 1,074 ten opzichte van de dollar.

Goud (-1,1%) zakt weer onder de $2.000-grens en ook zilver (-0,9%) heeft zijn dag niet.

Olie: WTI (-0,2%) en Brent (-0,2) dalen licht

Bitcoin (-5,7%) krijgt ook een pak rammel en staat op $41.812.

Tja, hoe volatiel is crypto ook alweer?

Bitcoin shows its wild side once again, dropping $3,000 in minutes over weekend https://t.co/yV2U7cwVBK — CNBC (@CNBC) December 11, 2023

Het Damrak

ArcelorMittal (+0,8%) plukt de vruchten van een aanbeveling door het beurshuis Oddo BHF.

(+0,8%) plukt de vruchten van een aanbeveling door het beurshuis Oddo BHF. Besi (+1,7%) doet het wederom goed en noteert een all time high op €135,50. We zijn de laatste tijd ook niet anders meer van ze gewend.

(+1,7%) doet het wederom goed en noteert een all time high op €135,50. We zijn de laatste tijd ook niet anders meer van ze gewend. DSM-Firmenich (+1,3%) smaakt vandaag naar meer.

(+1,3%) smaakt vandaag naar meer. Prosus wint 0,3%, ondanks een lichte daling van het Chinese game- en internetbedrijf Tencent.

wint 0,3%, ondanks een lichte daling van het Chinese game- en internetbedrijf Tencent. Air France-KLM (-1,8%) neemt geen vlucht in aanloop naar de geplande beleggersdag later deze week.

(-1,8%) neemt geen vlucht in aanloop naar de geplande beleggersdag later deze week. Basic-Fit (-0,6%) ziet zijn ledengroei in Frankrijk stagneren, wat leidt tot toenemende twijfels bij ING.

(-0,6%) ziet zijn ledengroei in Frankrijk stagneren, wat leidt tot toenemende twijfels bij ING. Galapagos (+0,3%) presenteerde bemoedigende resultaten in de strijd tegen een medicijn tegen leukemie.

(+0,3%) presenteerde bemoedigende resultaten in de strijd tegen een medicijn tegen leukemie. ForFarmers (+3,2%) behoort tot de uitblinkers van vandaag nadat het vorige week toestemming kreeg om het Poolse Piast Pasze over te nemen.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Adyen: naar €1.400 van €1.100 en kopen - Kepler Cheuvreux

Airbus: naar €152 van €128 en kopen - Deutsche Bank

ArcelorMittal: naar €27 van €28 en kopen - UBS

Basic-Fit: naar €40 van €43,75 en kopen - ING

Elia: naar €124 van €132 en kopen - KBC Securities

McDonald's: naar $315 van $259 en kopen - Deutsche Bank

Agenda: dinsdag 12 december

06:30 - Faillissementen - november (NL)

06:30 - Inflatie - november (NL)

06:30 - Internationale handel - oktober (NL)

08:00 - Werkloosheid - oktober (VK)

08:00 - Handelsbalans - oktober (VK)

10:00 - GeoJunxion - Bava

11:00 - ZEW economisch sentiment - december (Dld)

12:00 - Ondernemersvertrouwen mkb - november (VS)

14:30 - Inflatie - november (VS)

En dan nog even dit

Nvidia op weg naar Vietnam?

Nvidia’s CEO Jensen Huang sees Vietnam as a potential second home for the Silicon Valley company and it plans to open a legal entity in the Southeast Asian country https://t.co/dvB7piCLM2 — Bloomberg (@business) December 11, 2023

Het deflatie-spook is inmiddels ook gearriveerd in Azië

China’s November consumer prices fall the fastest in 3 years.https://t.co/7bmOTAED6M — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) December 9, 2023

Hoe het écht gaat met de Amerikaanse economie? Deze week komen we erachter.

The week ahead could tell us just how well the US economy is doing, writes Joe Weisenthal. Here’s what to watch https://t.co/6yfBMdpD1z — Bloomberg Markets (@markets) December 11, 2023

Stellantis heeft het gaspedaal gevonden