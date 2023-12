Eindsprint Europese beurzen krijgt vorm

Het sentiment op de aandelenbeurzen blijft richting het einde van het jaar verder aantrekken. Het herstel dat eind oktober werd gestart, is nog altijd gaande en heeft inmiddels bij verschillende beurzen voor nieuwe hoogtepunten gezorgd. Ook de grootste beurs in Europa, de DAX-index, noteert weer op een all-time high.

De afgelopen weken hebben de meeste Europese indices een sterke stijging laten zien zonder serieuze tussentijdse correcties. De koopkrachtige vraag heeft ervoor gezorgd dat de zwakke zomermaanden inmiddels vergeten zijn en de jaarwinsten weer verder oplopen.

Naast de sterke prestaties van de Duitse beurs zien we ook in de Franse index een krachtige opleving, waarbij oude hoogtepunten worden opgezocht. De Belgische beurs, die al twee jaar ver achterblijft bij het Europese beursgemiddelde, laat een mooie technische verbetering zien door de langetermijn-dalende trend af te breken.

Duitse beurs

De beurs in Duitsland heeft een mooie trenddraai laten zien en is in enkele weken tijd hard opgelopen. De oude weerstand, gevormd door de toppen van 2021 en begin dit jaar, is nu doorbroken. De opwaartse uitbraak heeft het technisch beeld flink opgeklaard.

Er is ruimte vrijgekomen voor een grotere stijging richting berekend koersdoel 19.000 punten. Door de sterke stijging lijkt de DAX wel rijp voor een tijdelijke correctie. De oude toppen rond 16.500 punten zouden hierbij als nieuwe steun kunnen dienen.



Franse beurs

De beurs in Parijs is overtuigend opgeveerd vanaf de steun van de bodem van begin dit jaar en heeft nu de weerstand rond 7.581 punten in het vizier. De correctieve fase is verlaten en het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat er nieuwe hoogtepunten op het bord komen te staan.

Een doorbraak door de weerstand zal het beeld verder laten opklaren en ruimte vrijmaken voor een grotere stijging. Het volgende berekende koersdoel wacht dan rond 8.250 punten.



Belgische beurs

De Brusselse beurs is al jaren duidelijk een van de zwakst presterende beurzen in Europa. De Bel 20-index had sinds eind 2021 te maken met aanhoudende verkoopdruk waardoor iedere poging tot herstel in de kiem werd gesmoord.

Door de sterke stijging van de laatse weken lijkt de trend nu eindelijk te draaien. De doorbraak door de dalende toppenlijn is nog nipt, maar lijkt een langere periode van herstel aan te kondigen.

Een doorbraak boven de top van september zal de verbeteringen bevestigen en ruimte vrijmaken voor een herstel richting de top van begin dit jaar vlak onder 4.000 punten. Wellicht kan de Bel 20 dan eindelijk aan een inhaalrace beginnen.