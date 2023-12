Bullish start van december ondanks een streng Jerome Powell

Hoewel de headlines van onze externe nieuwsleverancier ABM Financial News allicht anders doen vermoeden, waren de macrocijfers uit de eurozone van vanochtend niet al te best.

De Europese industrie heeft het ronduit zwaar, waarbij het kernbegrip 'krimp' is. Dat diezelfde krimp wat minder hoog uitvalt dan een maand eerder, geldt slechts als doekje voor het bloeden.

De inkoopmanagersindex voor de industrie noteerde in de meeste eurozonelanden ruim onder de 50. Zoals beleggers inmiddels wel weten is een stand onder de 50 krimp, daarboven groei.

De definitieve cijfers over november voor de eurozone als geheel kwamen uit op een miezerige 44,2. Vorige maand lag dit nog op 43,1. Dat is wel beschouwd een lichte verbetering, maar de cijfers blijven daarmee ronduit zwak.

Damrak

Veel indruk maakten de krimpcijfers op het Damrak overigens niet. De AEX trapte, net als de meeste overige Europese indices, optimistisch de laatste maand van het jaar af, mede geholpen door gunstige ontwikkelingen op de internationale obligatiemarkten.

Nu behoort statistisch bezien december tot de betere beleggersmaanden, maar daar zit - los van de discussie of al het bull kruit niet al in november is verschoten - wel een addertje onder het gras.

En dat zit zo: fondsmanagers hebben de neiging de laatste maand van het jaar goedlopende posities nog wat uit te breiden. Tegenovergesteld geldt dat tegenvallende beleggingen van de hand worden gedaan. Het year-to-date overzicht hieronder van onze onvolprezen Markt Monitor vertelt het hele verhaal:

Beleggers kunnen zelf desgewenst de monitor op ytd-stand zetten en daarmee de winnaars en verliezers van dit jaar selecteren en dat ziet er dan als volgt uit:



(klik om te vergroten)

En nog maar een ideetje - alvast - voor in het nieuwe jaar. Fondsmanagers zijn óók eigenwijs. Dat wil zeggen dat de in het afgelopen jaar mislukte en verkochte beleggingen vaak in januari opnieuw weer worden aangekocht. Een strategie die goed uit kán pakken, maar tevens als risicovol geldt, dus uiterst selectief te werk gaan geldt daarbij als een must.

Dan naar het Damrak van vandaag. Het sentiment was ronduit goed, de AEX opende in het groen, zakte in de middag wat weg, maar veerde vervolgens toch weer op. Het cyclische Signify was in trek, evenals InPost, terwijl binnen de AEX de chippers een goede dag kenden en de verzekeraars met enige winstnemingen kampten.

Voor Corbion lijkt te gelden dat beleggers hun geduld en vertrouwen compleet hebben verloren: pas eind januari mag er meer nieuws van het concern worden verwacht en dat is nog oncomfortabel ver weg.

De AEX sloot de eerste decemberdag af met een fraaie plus van 0,8% waarmee de Amsterdamse graadmeter weer tot boven de 770-puntengrens is geklommen (eindstand: 771,37 punten voor de liefhebbers).

Top drie stijgers/dalers

Uber

Het is niet alles goud dat er blinkt, ook niet op Wall Street, maar Uber mag met recht tot de succesvollere aandelen gerekend worden. Dat blijkt ook wel: wil je als bedrijf David Tepper van Appaloosa als aandeelhouder aan boord krijgen, dan dien je uitstekende prestaties te leveren:

Triodos Bank

De handel in Triodos Bank certificaten is, na drie jaar pauze, weer hervat middels een alternatief handelsplatform. Geen succes volgens boze certificaathouders die opnieuw naar de rechter dreigen te stappen. Verlies nemen blijft moeilijk:

Booking.com

Booking.com is nu voor de omzet vooral afhankelijk van boekingen voor accommodaties maar is naarstig op zoek naar hoe het geld kan verdienen met het aanbieden van gerelateerde producten. En dat lijkt te lukken ook:

Vonovia

Duitse verhuurder van hoofdzakelijk appartementen Vonovia is ook niet blij met de hogere rente. Dat drukt immers de winstgevendheid. Toch lijken de Duitsers hun zaakjes tamelijk goed op orde te hebben:

Rentes

Speculeren, wie is er niet rijk arm van geworden? De financiële markten lijken duidelijk voor te sorteren om renteverlagingen in 2024, de ECB voorop. Een blik in de toekomst voor Premium leden op het rentevlak:

IEX BelegggersPodCast

Vaste prik op de vrijdagmiddag: de IEX BeleggersPodCast. EN zoals elke week viel er weer genoeg te bespreken. Vandaag komen onder andere Philips, GM en Besi aan bod, wordt er stilgestaan bij ASML, ASR, NN Group en Aegon en welke wijze lessen laat de rechterhand van Warren Buffett - de onlangs overleden Charlie Munger - achter:

IEX BeleggersPodcast: Philips ASML een ode aan beurslegende Charlie Munger IEXnl https://t.co/8Paj4nPZVk via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 1, 2023



Salut Arend Jan en Niels, het was me een waar genoegen jullie als collega's te hebben gehad.

IEX Modelportefeuilles

IEX heeft voor Premium-leden een drietal modelportefeuilles ontwikkeld: de Nederland, Internationaal en Hoog Dividend portefeuilles. Alle drie de portefeuilles renderen uitstekend, ook in een toch lastig beursklimaat.

Wall Street

In de VS kwam de handel wat moeizaam op gang op Wall Street. Beleggers hebben natuurlijk een ijzersterke novembermaand achter de rug en kijken nu toch (weer) uit naar enkele speeches van Jerome Powell later vandaag.

Niet geheel onverwacht doet de Fed-voorzitter een opzichtige poging marktspeculaties rond renteverlagingen de kop in te drukken.

Ondertussen ligt de koers van farmagigant Pfizer (- 4,4%) onder druk. De ontwikkeling van een middel om af te vallen is gestaakt, terwijl ondertussen een dagvaarding op de deurmat plofte van de gouverneur van Texas: meer hierover bij IEX Premium aankomende week.

Rond het slot van Europa noteerde de Dow Jones + 0,25% hoger, de S&P 500 sprokkelde er 0,1% bij terwijl de Nasdaq met - 0,1% niet vooruit te branden was.

Rentes

Er tikken vandaag behoorlijk wat basispunten af, allicht mede gevoed door zwakke macrocijfers wat de hoop op een soepeler rentebeleid van centrale banken voedt.

Tienjaarsrente Nederland 2,71% (min 7 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,39% (min 6 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 2,98% (min 4 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,11% (min 11 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,30% (min 5 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,18% (plus 1 basispunt)

Brede markt

Er viel vandaag vooral veel groen te bespeuren op de brede markt, al gold dat niet voor de VIX die dit jaar maar een richting lijkt te kennen: omlaag. Nu kan dat in een flits veranderen, maar voorlopig lijken beleggers weinig onrust te vrezen.

Interessanter is wat er elders plaats vindt. Zo lijkt goud eindelijk toch los te komen van de $2.000 grens en op zoek te zijn naar all time highs. Dat geldt niet voor bitcoin, maar de cryptomunt is dit jaar meer dan verdubbeld.

Verder liet de olieprijs enig herstel zien, ondanks dat de Opec+ leden het niet eens kunnen worden over concrete productiebeperkingen. Tot slot lijkt een euro/dollar van 1,10 vooralsnog een brug te ver.

Het Damrak

ABN AMRO (+ 0,5%) ligt er bedrukt bij sinds het bericht dat de Nederlandse overheid zijn belang verder wil afbouwen waarbij "een verlies voor lief wordt genomen." No further comment.

(+ 0,5%) ligt er bedrukt bij sinds het bericht dat de Nederlandse overheid zijn belang verder wil afbouwen waarbij "een verlies voor lief wordt genomen." No further comment. ASR (- 0,4%) lijkt slachtoffer van enige winstnemingen na de krachtige opmars van gisteren. Dat laatste dankzij een schikking in de 'Woekerpolisaffaire.' De Beleggersdesk sloeg nog eens aan het rekenen .

(- 0,4%) lijkt slachtoffer van enige winstnemingen na de krachtige opmars van gisteren. Dat laatste dankzij een schikking in de 'Woekerpolisaffaire.' De Beleggersdesk . NN Group (+ 0,1%) leek mee te delen in een rondje winstnemingen bij de verzekeraars maar veerde einde dag op en ook Aegon (+ 0,9%) ontspringt de dans.

(+ 0,1%) leek mee te delen in een rondje winstnemingen bij de verzekeraars maar veerde einde dag op en ook (+ 0,9%) ontspringt de dans. Corbion (- 4,2%) is, na een tijdelijke opleving als gevolg van een tip op tv, weer verder weggezakt: (free) tips are for waiters. Meer bij IEX Premium .

(- 4,2%) is, na een tijdelijke opleving als gevolg van een tip op tv, weer verder weggezakt: (free) tips are for waiters. . OCI (- 0,8%) kreeg gisteren een adviesverlaging een fors lager koersdoel voor zijn rekening van een zakenbank en dat ijlt nog na.

(- 0,8%) kreeg gisteren een adviesverlaging een fors lager koersdoel voor zijn rekening van een zakenbank en dat ijlt nog na. Signify (+ 4,9%) verraste vanochtend met het bericht dat het "de klant op 1 gaat zetten." Bijkomend, welkom voordeel hiervan zijn flinke kostenbesparingen.

(+ 4,9%) verraste vanochtend met het bericht dat het "de klant op 1 gaat zetten." Bijkomend, welkom voordeel hiervan zijn flinke kostenbesparingen. Avantium (+ 1,8%) blijft voorlopig een speelbal van speculanten in aanloop naar de Capital Markets Day, te houden op 13 december.

(+ 1,8%) blijft voorlopig een speelbal van speculanten in aanloop naar de Capital Markets Day, te houden op 13 december. Brunel (+ 1,3%) wist beleggers niet geheel te overtuigen op zijn Capital Markets Day: de markt mist toch wat ambitie van het management.

(+ 1,3%) wist beleggers niet geheel te overtuigen op zijn Capital Markets Day: de markt mist toch wat ambitie van het management. Pharming (+ 2,1%) beleggers zijn in afwachting van al dan geen groen licht van de EMA voor Joenja en beweegt koersmatig relatief weinig.

(+ 2,1%) beleggers zijn in afwachting van al dan geen groen licht van de EMA voor Joenja en beweegt koersmatig relatief weinig. Op de lokale markt lieten fraaie bedrijven als Holland Colours (+ 4,7%) en Hydratec (+ 4,4%) zich van hun beste kant zien.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 04 december

08:00 Handelsbalans - Oktober (Dld)

16:00 Fabrieksorders - Oktober (VS)

En dan nog even dit

Duitse DAX won bijna 10% over november

Good Morning from #Germany where the benchmark index Dax gained 9.5% in Nov, the best month since the positive vaccine news in November 2020. pic.twitter.com/0AjqgCRKMy — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 1, 2023

De Cybertruck komt eindelijk op de markt maar is nogal prijzig

Werken met leverage was niet aan Charlie Munger besteed, en hier is waarom:

Charlie Munger said Berkshire would be worth double if he & Buffett used leverage



“The reason we didn’t is the idea of disappointing a lot of people...If we lost three quarters of our money, we were still very rich. That wasn’t true of every shareholder."https://t.co/loFkjaT4va — Yun Li (@YunLi626) December 1, 2023

Zo kan iedereen natuurlijk rijk worden

A survey of the global elite shows the ‘great transfer’ between generations has overtaken entrepreneurship. It is the first time that this has been recorded by Swiss bank UBS in its nine years of analysing global billionaires https://t.co/mwXZNOo7TQ pic.twitter.com/nAbVjPWgl0 — Financial Times (@FT) December 1, 2023

De GameStop gekte dreigt weer los te barsten

GameStop’s ‘meme’-like stock rally continues as earnings draw near https://t.co/meV6gHouKi — MarketWatch (@MarketWatch) December 1, 2023

Commerzbank vreest voor een vijandige overname

Commerzbank is talking to sovereign wealth funds about becoming an anchor investor to shore up its defenses against any opportunistic takeover bid, sources say https://t.co/pkuJPHZQNt — Bloomberg Markets (@markets) December 1, 2023

