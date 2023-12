Powell probeert marktverwachtingen te temperen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, heeft vrijdag in een toespraak in Atlanta geprobeerd om de marktverwachtingen voor agressieve renteverlagingen te temperen. Hij zei dat het nog te vroeg was om de overwinning op de inflatie uit te roepen. Dit ondanks een reeks positieve indicatoren die een verdere daling van de inflatie signaleren. Zo daalde de voor de Fed belangrijke PCE-inflatie in oktober tot 3,5 procent. Powell gaf in zijn speech op Spelman College aan dat hij van plan is “het beleid restrictief te houden” totdat beleidsmakers ervan overtuigd zijn dat de inflatie stevig teruggaat naar 2 procent. Het zou "voorbarig" zijn om met vertrouwen te concluderen dat we een voldoende restrictief standpunt hebben bereikt, of om te speculeren over wanneer het beleid zou kunnen versoepelen, aldus Powell. “Wij zijn bereid het beleid verder aan te scherpen als dat passend blijkt”, voegde hij eraan toe. Maar op de markt was er vooralsnog nauwelijks reactie en noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente lager op 4,29 procent. Bron: ABM Financial News

