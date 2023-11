Sprintrace op Wall Street

De Amerikaanse aandelenmarkten hebben hun sprintjes goed kunnen uitbouwen in de afgelopen weken. Technisch ligt Wall Street op poleposition om nieuwe records en all time highs neer te zetten. Het is de chipsector die de rest van Wall Street meeneemt in de slipstream.

De prestaties liegen er niet om. Zo steeg de S&P 500 in één rechte streep met ruim 11% sinds de bodem van eind oktober rond 4.104,98 punten. De Dow Jones Industrials is bijna 10% opgelopen vanaf de bodem van 27 oktober op 32.297,92 punten. De Nasdaq Composite-index is, na de bodem van 26 oktober rond 12.543,86 punten, ruim 13% opgelopen. Maar ook nu weer stal de Amerikaanse halfgeleiderindex de show: de SOX is na de bodem van 31 oktober op 3.151 punten ruim 18% gestegen.

Chippers op poleposition

Op Wall Street doet tech dus mee in de front row, waarover ik al eerder heb geschreven. En net zoals al het hele jaar het geval was, liggen de chippers op poleposition.

YTD zijn de prestaties opvallend. Zo is de SOX-index sinds 1 januari ruim 48% in beurswaarde toegenomen en boekte de Nasdaq Composite-index dit jaar een plus van 36%. De techrijke S&P 500-index is in de eerste 11 maanden van dit jaar bijna 19% gestegen en werd op afstand gevolgd door de Dow Jones Industrials met een plusje van 6,9%.

Technisch ligt Wall Street prima op koers om haar all time highs van begin vorig jaar uit te dagen. Vandaag neem ik de kortetermijnplaatjes van de Amerikaanse aandelenindices onder de loep.

Dow Jones heeft downtrend en oude weerstand gebroken

De Dow Jones is technisch bezien flink verbeterd. Nadat de dalende trend opwaarts is doorbroken, is de Dow nu ook boven de top van medio oktober gebroken. Met deze technische verbeteringen is er ruimte vrijgemaakt richting weerstand 35.859,27 (top van 10 februari 2022). Steun ligt rond 32.297,92 (bodem van 27 oktober).

Het all time high van de Dow ligt op 36.942,49 (top van 7 januari 2022).



De S&P 500 technisch uitstekend

De S&P 500 heeft de koerstop van medio oktober rond 4.400 gebroken. De S&P 500 had al de neerwaartse fase gebroken en een hogere koersbodem op de grafiek achter gelaten. De technische conditie is uitstekend. Opwaarts is er ruimte richting 4.639,35 (top van 29 maart 2022).

Bij een daling onder steun 4.104,98 (bodem van 24 mei) zou het beeld bij de US 500-index verzwakken.

Het all time high ligt op 4.818,40 (top van 7 januari 2022). Voor een duurzame verbetering is een doorbraak boven deze horde daarentegen noodzakelijk.



Nasdaq Composite nadert eerste koersdoel

De Nasdaq Composite-index is de weerstand 14.446,55 (gevormd op 19 juli) genaderd.

De opwaartse trend kan worden voortgezet indien de Nasdaq Composite-index boven de top rond 14.446,55 weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten.

Na een uitbraak boven weerstand 14.646,90 komt het volgende opwaartse koersdoel rond 16.212,23 te liggen. Daar bevindt zich het all time high van eind 2021.

De Nasdaq Composite-index heeft pas steun rond 12.543,86 (bodem van 26 oktober).



SOX-index flirt met eerste weerstand

Chips blijven populair: de grafiek van de SOX bewijst dat. Fors hogere toppen en bodems signaleren een koopkrachtige vraag onder beleggers. De SOX index oogt technisch bezien sterk.

Let wel dat de eerste weerstand 3.875,17 (gevormd op 31 juli) nu nadert. Breekt deze horde, dan komt het all time high van 4 januari 2022 rond 4.068,15 punten in het vizier.

Steun ligt rond 3.151,00 (bodem van 31 oktober).