Halfgeleidersector wordt technisch steeds sterker

Nu de zorgen over banken uit de headlines verdwijnen, komen techaandelen weer bovendrijven. Met name halfgeleiders trekken de rest van de markt uit het slop.

Dat zien we goed terug in de prestaties dit jaar. De SOX-index, die het koersverloop van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, steeg in de eerste drie maanden van dit jaar met bijna 25%.

Rally Nederlandse chippers

Maar dat is niets vergeleken bij de rally's van onze vaderlandse chippers. De koers van ASMI ging sinds eind 2022 met ruim 55% omhoog, gevolgd door Besi dat ruim 40% aandikte. ASML was de hekkensluiter met net 22% koerswinst.

Wellicht is er ruimte voor fantasie in de belofte van de Chinese overheid om de lokale kapitaalmarkten meer open te stellen. Ook beloofde Peking de strenge regelgeving voor onder andere technologiebedrijven te versoepelen en de economie te stimuleren.

Halfgeleidersector noodzakelijk om het beursherstel te dragen

Ik heb wel vaker betoogd dat elk beursherstel op drijfzand is gebouwd indien de sector halfgeleiders niet structureel is meegenomen. Dat kan bijna niet anders: chips zijn verweven in de gehele samenleving en ziten in nagenoeg elk denkbaar product.

Chips technisch steeds beter

Aangezien halfgeleiders zo cruciaal zijn voor het draagvlak onder de Nederlandse beurs, bespreek ik vandaag ASML.

Deze chipper is van het drietal het minst hard gestegen. Ik verwacht bij ASML daarom de grootste winsten. Om de sector in zijn totaliteit te beoordelen bekijk ik verder de Amerikaanse SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft.

ASML richt zich op

In de recente correctie vormt ASML rond €551,50 (op 13 maart) een tweede hogere bodem. Zolang de koers hier boven weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

De vorige hogere bodem ligt rond €500,30 (van 29 december 2022). Weerstand handhaven we op €777,50 (all-time high van 19 november 2021).

Positief is dat de neerwaartse fase van vorig jaar achter ons ligt.

De 200-dagenlijn van ASML laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer. De B.O.B. loopt omhoog en geeft aan dat ASML beter presteert dan de rest van de markt.

Meer weten over ASML? Jos Benschop, head of technology bij ASML, maakt zijn opwachting op de IEX Beleggersdag op 30 juni. Meer info vindt u hier.

Amerikaanse halfgeleiderindustrie klimt uit het dal

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, zet de technische verbetering voort.

Eerst is de dalende trend opwaarts doorbroken. Nu bovendien hogere koersbodems gevormd worden, keren de kopers terug. Een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 3.158,62 punten (gevormd op 2 juni 2022) zou de verbetering bevestigen en een koopsignaal genereren.

In dat geval komt er opwaarts potentieel vrij richting 4.068,15 punten, de top van 7 januari 2022. Bij een eventuele doorbraak onder de steun van 2.445,20 punten (de bodem van december 2022) verzwakt het technische plaatje.

De 200-dagenlijn van de index draait keurig opwaarts, en bovendien is de SOX recent door deze lijn opgevangen. Dit duidt op een serieus verbeterde technische conditie van de sector.