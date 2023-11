Hernieuwbare energie niet de beste belegging

Steeds meer bedrijven investeren in manieren om minder broeikasgassen uit te stoten. Desondanks heeft de sector van hernieuwbare energie het lastig op de Nederlandse beurs.

Hoewel het thema hernieuwbare energie vaak in de headlines voorkomt, liggen hier toch niet altijd de beste beleggingsuitdagingen. Fossiel daarentegen doet het wel goed.

Zo is de koers van Fastned, dat een snellaadnetwerk bouwt en exploiteert, dit jaar bijna 30% gedaald. Alfen, actief in energieopslag en laadpalen, is YTD ruim 45% gedaald. Sif, met activiteiten in de markt van winturbines, verloor sinds 1 januari bijna 25% in beurswaarde. En zoals ik hier wel eerder heb betoogd, ook met klimaatgerelateerde trackers valt weinig eer te behalen.

Ter vergelijking: Shell wist dit jaar ruim 16% te stijgen, bijna twee keer zoveel als de AEX.

In dit artikel houd ik enkele aandelen op de Nederlandse beurs tegen het licht die actief zijn op de markt van hernieuwbare energie: Fastned, Alfen en Sif. Maar ik begin met Shell.

Shell

Thans zakt de koers van Shell terug naar de voormalige toppen tussen €28 en €29. Deze voormalige weerstand zal als nieuwe steun fungeren.

Shell had eerder de stijgende trend hervat toen de tussenliggende weerstand €28 - €29 was overwonnen. Shell heeft ruimte richting weerstand €37,95 (gevormd op 9 oktober 2000). We handhaven een positieve visie zolang Shell het patroon van hogere toppen en bodems weet vast te houden. Eerste steun ligt rond €29,09 (bodem van 5 oktober).

De 200-dagenlijn van Shell laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie. De stijgende B.O.B.-indicator, die de koers van Shell vergelijkt met die van de AEX, suggereert betere prestaties vergeleken met de rest van de markt.

Conclusie: Shell blijft prima liggen, De huidige dip biedt kansen.







Alfen leeft op binnen downtrend

De resultaten van Alfen over het derde kwartaal waren op alle fronten beter dan verwacht, met als absolute groeimotor energie-opslag. Omdat de omzet van de laadpalenbusiness halveerde, is energie-opslag de belangrijkste business unit van Alfen.

Technisch: Alfen weet krachtig te herstellen, zij het nog binnen de dalende trend. Op de grafiek blijft een patroon zichtbaar met fors lagere toppen. Dit signaleert stevige verkoopdruk. Weerstand wacht rond €64,56 (top van 18 augustus).

Steun ligt rond €16,20 (bodem van 20 maart 2020). We laten Alfen dan ook links liggen.

De 200-dagenlijn van Alfen laat een neerwaarts verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer. De zwakke B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert dat Alfen slechter presteert dan de markt.D

Conclusie: Het is niet waarschijnlijk dat het felle herstel van de afgelopen dagen zal doorzetten. De bovenkant van de dalende trend nadert, daar zullen winstnemingen optreden.

Fastned vindt steun

Fastned heeft in het derde kwartaal beter gepresteerd dan verwacht; de groei zit er goed in. Door het toenemende aantal elektrische auto's op de weg neemt de bezettingsgraad van het snellaadbedrijf sterk toe. Dit komt de winstgevendheid ten goede.

Technisch: Fastned heeft een negatieve periode achter de rug, waarbij de koers is gedecimeerd. Binnen de dalende trend heeft Fastned wel steun €23,25 (bodem van 27 oktober) aangetikt. Het aandeel heeft weerstand rond €29,85 (gevormd op 13 oktober).

Bij Fastned laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Fastned achterblijft bij de rest van de markt.

Conclusie: Nu de bodem van 27 oktober rond €23,25 is bevestigd als steun, komen de speculanten opdagen. Houd deze posities niet te lang vast, gezien de dalende trend waar Fastned nog inzit.

Sif hervat de dalende trend

Sif, fabrikant van funderingen voor windmolens op zee, heeft door kostenstijgingen een tegenvallend derde kwartaal gedraaid. De toenemende onrust in de sector gaat ook Sif mogelijk merken. Dat heeft vooral van doen met het snel gekeerde klimaat in de markt voor offshore windenergie.

Technisch: Sif Holding heeft met de doorbraak onder de koersbodem van eind 2022 de dalende trend hervat. Verdere koersdalingen mogen worden verwacht. Het technisch beeld blijft zwak zolang Sif lagere toppen en bodems vormt.

Verdere koersdaling richting steun €7,50 (bodem van 20 maart 2020) mag niet worden uitgesloten. De eerste weerstand ligt op €9,90 (top van 2 november), de volgende pas op €15,24 (gevormd op 16 juni).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie. De zwakke B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert dat Sif Holding slechter presteert dan de markt.

Conclusie: De dalende trend is hervat. Technisch valt hier voorlopig weinig eer te behalen.