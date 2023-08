Klimaatgerelateerd beleggen blijft lastig

Hoe hard het ook klinkt: een belegger die puur op rendement is gefocust, zou er met klimaatbeleggingen bekaaid afkomen. Hoewel klimaat, alternatieve energie en duurzame voedselproductie hoog scoren in de maatschappelijke discussie, lijkt hier een lastige beleggingsuitdaging te liggen.

De meeste aan het klimaat gerelateerde trackers zijn dit jaar achtergebleven. In de lijst met 50 trackers die we op de TA-desk volgen bungelt de iShares Global Clean Energy ETF met een min van 16% zelfs helemaal onderaan in de YTD-performance.

Er zijn een paar opvallende uitzonderingen. Eén ervan is de de Amundi MSCI World Climate ETF. Deze tracker is dit jaar ruim 18% opgelopen en doet het daarmee zelfs iets beter dan de meeste aandelenbeurzen.

De VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight ETF staat voor 2023 op een plus van 9%. Ter vergelijking, de iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services ETF, die vooral belegt in (fossiele) industriële goederen en diensten heeft YTD een rendement van +16% behaald.

Het moge duidelijk zijn dat enkel duurzaamheidskenmerken niet zo veel zeggen over het uiteindelijke beleggingsrendement. Ik denk dat je veel meer hebt aan technische plaatjes.

Deze keer bekijk ik enkele klimaatgerelateerde trackers.

Ik bespreek: Amundi MSCI World Climate tracker, iShares Global Clean Energy ETF, iShares Global Water ETF, Van Eck Sustianable World ETF, Van Eck Hydrogen Economy ETF, Global Clean Energy ETF en de Rize Sustainable Future of Food ETF. Sommige trackers zijn direct gelieerd aan klimaat, andere via een omweg.

Ter vergelijking bekijk ik de iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services ETF.

iSector Industrial Goods & Services ETF

De stijgende trend van de iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services ETF (ISIN-code: DE000A0H08J9) is aan de bovenkant beperkt tot weerstand €81,68 (gevormd op 7 januari 2022). De opwaartse trend kan worden voortgezet als de Sector Industrial Goods & Services ETF boven deze top weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten richting €150.

De iShares Sector Industrial Goods & Services ETF heeft steun rond €71,13 (bodem van 7 juli).

De 200-dagenlijn van de Sector Industrial Goods & Services ETF laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.

De opkrullende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat de Sector Industrial Goods & Services ETF nu minder achterblijft bij de rest van de markt.



Amundi MSCI World Climate ETF stuit op weertand

De Amundi MSCI World Climate tracker (ISIN code: LU1602144229) is het koersdoel rond weerstand €407,25 (gevormd op 7 januari 2022) genaderd. De opwaartse trend kan worden voortgezet indien de MSCI World Climate ETF boven de laatste top weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten. Ons eerstvolgende berekende koersdoel ligt rond €480. Deze tracker heeft steun rond €388,40 (bodem van 4 augustus).

De 200-dagenlijn van de MSCI World Climate ETF laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) krult omhoog en geeft aan dat de MSCI World Climate ETF beter begint te presteren dan de markt.



Global Clean Energy ETF zakt richting steun

De iShares Global Clean Energy ETF (ISIN-code: IE00B1XNHC34) is een van de slechtst presterende klimaatgerelateerde trackers die wij volgen.

Technisch verliest de Global Clean Energy ETF aan kracht, getuige het patroon met steeds lagere topjes. Verkoopdruk blijft aanwezig. We handhaven de steun rond $8,48 (bodem van 25 februari 2022).

Alleen indien de Global Clean Energy ETF erin slaagt boven weerstand $10,47 (top van 21 april) te breken, klaart het beeld op. De volgende horde ligt op $11,42 (top van 20 januari).

Bij de Global Clean Energy ETF beweegt de 200-dagenlijn neerwaarts. Dit signaleert een zwakke technische conditie. De B.O.B. loopt neerwaarts en geeft aan dat de ETF slechter presteert dan de rest van de markt.



Global Water ETF op het randje van een uitbraak

De iShares Global Water ETF (ISIN-code: IE00B1TXK627) laat sinds eind 2022 een zijwaarts koersverloop zien. Het technische plaatje lijkt echter te verbeteren nu er mogelijke hogere koersbodems worden gevormd boven de steun rond $51,49 (bodem van 23 december 2022).

Dit duidt op aantrekkende vraag onder beleggers. We wachten op een doorbraak en slotstand boven de weerstand $56,34 (gevormd op 25 november 2022). Daarna kan de tracker naar $63,72 (top van eind 2021).

De 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) laat een vlak verloop zien. Dit geeft een neutrale technische conditie weer.

De B.O.B.-indicator van de Global Water ETF maakt een hockeystick-beweging en signaleert momenteel iets minder zwakke prestaties dan de rest van de markt.



Sustainable World ETF krult opwaarts

De trend van de VanEck Sustainable World ETF (ISIN-code: NL0010408704) is opwaarts gericht, maar de kracht is eruit.

Toppen en bodems lopen in elkaar over, wat aangeeft dat het ontbreekt aan overtuiging. Onder steun $27,05 (bodem van 14 juli) loopt het technische plaatje schade op. Tot die tijd zijn we gematigd positief. Binnen de zwak stijgende trend handhaven we een koersdoel rond weerstand $30,59 (gevormd op 7 januari 2022).

Bij de Sustainable World ETF laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een zijwaarts verloop zien. Dit geeft een neutrale technische conditie weer.

De dalende B.O.B. suggereert zwakkere prestaties dan de rest van de markt.



Hydrogen Economy ETF stabiliseert

De trend van de VanEck Vectors Hydrogen Economy ETF (ISIN-code: IE00BMYDM794) is neerwaarts gericht, maar de koers stabiliseert.

De VanEck Vectors Hydrogen Economy ETF behoort met een YTD-performance van -6% tot de achterblijvers. Weerstand voor deze tracker ligt op $11,94 (top van 3 februari).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Hydrogen Economy ETF laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) begint af te vlakken, wat aangeeft dat de Hydrogen Economy ETF iets minder presteert dan de markt.



Rize Sustainable Future of Food UCITS

De Rize Sustainable Future of Food ETF (ISIN-code: IE00BLRPQH31) stabiliseert binnen de neerwaartse trend, met steun op €3,75 (bodem van 30 juni).

De Rize Sustainable Future of Food ETF vormt nog wel lagere toppen, maar zonder overtuiging. Omdat de koers gaat consolideren, lijkt de verkoopdruk wat af te nemen. Bij een eventuele daling onder de laatste bodem wordt de neerwaartse trend hervat.

Weerstand ligt rond €4,69 (gevormd op 19 augustus 2022). Pas bij een doorbraak boven de weerstand komt er mogelijk opwaarts potentieel vrij.

De 200-dagenlijn van Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF laat een dalend verloop zien. Dit duidt op een zwakke technische conditie.

De B.O.B. stabiliseert wat. Dit suggereert dat de ETF de markt weer probeert bij te benen.



Let op dividendlekkage bij iShares-trackers

Voor Nederlandse beleggers zijn er twee belangrijke aanbieders van trackers, te weten iShares en VanEck. Het is goed om te weten dat u met trackers te maken kunt krijgen met dividendlekkage. Dat gaat over het gedeelte van de buitenlandse dividendbelasting dat de beheerders van de ETF niet meer terug kunnen krijgen uit het buitenland.

Beide aanbieders, iShares en VanEck, hanteren dezelfde kosten, spreiding en tracking error. Ook keren ze beide het dividend één keer per kwartaal uit.

Het grote verschil tussen bijvoorbeeld de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF is de dividendlekkage. De iShares AEX ETF heeft een dividendlekkage van gemiddeld 0,26%.