Siemens Energy krijgt staatssteun van 7,5 miljard euro

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse regering heeft besloten om Siemens Energy te steunen met een garantie van 7,5 miljard euro, als onderdeel van garantielijnen van in totaal 15 miljard euro om de balans van het bedrijf te versterken en zijn langetermijnprojecten veilig te stellen. Dit werd dinsdag bekend.



"In de afgelopen weken heeft de federale regering intensief contact gehad met Siemens Energy, Siemens [...] en particuliere banken", zei de Duitse regering dinsdag. "Voorwaarde voor de federale regering was dat alle belanghebbenden op passende wijze deelnemen aan het veiligstellen van het bedrijf."



De overeenkomst, die onderworpen is aan beoordelingsprocessen en goedkeuringen, voorziet ook in garanties van 3,5 miljard euro van een bankenconsortium en nog eens 1 miljard euro van particuliere banken, evenals 3 miljard euro van andere belanghebbenden.



"We zijn blij met de duidelijke steun van de Duitse regering voor Siemens Energy en de inzet voor de snelle uitvoering van projecten om de energietransitie tot een succes te maken", zei een woordvoerder van Siemens Energy. "We zullen meer details geven tijdens onze jaarlijkse persconferentie op 15 november."



Siemens Energy opent woensdagochtend de boeken.



De Duitse regering zei dinsdag ook dat Siemens Energy en Siemens van plan zijn te onderhandelen over de verkoop van aandelen in een joint venture die zou leiden tot een kasinstroom van ongeveer 2 miljard euro voor Siemens Energy. Volgens mediaberichten overweegt Siemens Energy een belang in Siemens India te verkopen.

Bron: ABM Financial News