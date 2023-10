De Turbobelegger: wat zijn de risico’s van Turbo’s?

Bij beleggen gaan rendement en risico hand in hand. Dat is bij elke belegging zo en dus geldt het ook voor Turbo’s. De vuistregel luidt: hoe groter het mogelijke rendement, hoe groter het risico.

Bij Turbo’s verdelen we de risico’s in twee soorten: productrisico’s en gebruikersrisico’s. We zetten de belangrijkste risico’s voor je op een rij. Lees voor een meer gedetailleerde beschrijving van alle risico’s van Turbo’s het prospectus en de Turbo-brochure.

Productrisico’s

Productrisico loop je door gebruik te maken van het beleggingsinstrument Turbo. Uiterst belangrijk is te allen tijde te beseffen dat Turbo’s afgeleide producten zijn. Dat wil zeggen, de koers van een Turbo is afhankelijk van de koers van een onderliggende waarde. We benoemen vijf productrisico’s.

Marktrisico

Aandelen, indices, valuta, grondstoffen en rente kunnen de onderliggende waarde zijn van een Turbo. Als de koers van een onderliggende waarde beweegt, beweegt ook de koers van de Turbo. Hefboom

Kenmerkend voor iedere Turbo is de hefboom. Door de hefboom beweegt de koers van een Turbo altijd sneller dan de koers van de onderliggende waarde. Hoe hoger de hefboom, hoe groter de koersschommelingen. ‘Dikke vinger’-risico

Soms maakt de koers van een onderliggende waarde geheel onverwacht een uitschieter naar boven of beneden, om vervolgens in enkele seconden weer te herstellen. De oorzaak is niet zelden een typfout bij het inleggen van een order door een grote belegger. Dat noemen we het ‘dikke vinger’-risico.

Soms maakt de koers van een onderliggende waarde geheel onverwacht een uitschieter naar boven of beneden, om vervolgens in enkele seconden weer te herstellen. De oorzaak is niet zelden een typfout bij het inleggen van een order door een grote belegger. Dat noemen we het ‘dikke vinger’-risico. Het risico voor een Turbobelegger is dat door de plotselinge uitschieter het stop loss-niveau wordt bereikt. Liquiditeitsrisico en handelsstoringen

Als er, om wat voor reden dan ook, op een bepaald moment geen koers is van de onderliggende waarde, dan zijn er zeer waarschijnlijk ook geen koersen voor de Turbo beschikbaar.

Als er, om wat voor reden dan ook, op een bepaald moment geen koers is van de onderliggende waarde, dan zijn er zeer waarschijnlijk ook geen koersen voor de Turbo beschikbaar. De market maker spant zich ervoor in om voortdurend bied- en laatkoersen af te geven onder, zoals we dat noemen, normale marktomstandigheden. Bij heel grote bewegingen op de beurzen kan het verschil tussen de bied- en laatkoersen groter zijn dan bij ‘normale’ beurshandel. Kredietrisico

Turbo’s worden uitgegeven door een financiële instelling, meestal een bank. Mocht de uitgevende instelling niet aan haar betalingsverplichtingen kunnen voldoen en failliet gaan, dan is er een kans dat de Turbobelegger om die reden de Turbo niet kan verkopen en zijn geld niet terugkrijgt.

Informatie over de financiële positie van een uitgevende instelling kan altijd op de website van die instelling worden gevonden. Bij De Turbobelegger zijn alle Turbo’s afkomstig van BNP Paribas.

Gebruikersrisico’s

Gebruikersrisico loop je als je het beleggingsinstrument Turbo niet goed gebruikt. Gebruikersrisico’s kunnen bijna helemaal worden vermeden door pas in Turbo’s te beleggen als je voldoende kennis en ervaring hebt opgedaan. We noemen drie belangrijke gebruikersrisico’s.

Te hoge hefboom

Hoe hoger de hefboom, hoe groter de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt. En dat kan snel gaan. Bij een hefboom van 2x ligt het stop loss-niveau iets minder dan 50% onder de actuele koers van de onderliggende waarde. Bij een hefboom van 5x is dat iets minder dan 20% en bij een hefboom van 10x is het iets minder dan 10%. Een stijging of daling van 10% kan binnen een week of in uitzonderlijk gevallen (denk aan Adyen!) binnen een dag gebeurd zijn. Te grote inleg

‘Winnen’ en ‘verliezen’ hoort bij beleggen. Geen enkele belegger heeft altijd de juiste visie op de koersontwikkeling. Elke belegger ziet de koers van zijn of haar belegging dus wel eens dalen.

‘Winnen’ en ‘verliezen’ hoort bij beleggen. Geen enkele belegger heeft altijd de juiste visie op de koersontwikkeling. Elke belegger ziet de koers van zijn of haar belegging dus wel eens dalen. Als je te veel geld hebt ingelegd op één positie of op meerdere posities die allemaal dezelfde kant op bewegen bij een bepaalde koersontwikkeling, dan heb je Turbo’s gebruikt met een te grote inleg. Het is belangrijk om het inlegrisico dat je loopt af te stemmen op de omvang van de totale beleggingsportefeuille. De markt willen verslaan

Heel geregeld komt het voor dat beleggers de volle overtuiging hebben dat de koers van een onderliggende waarde eigenlijk maar één kant uit kan bewegen. Dat is enorm naïef. Op elke financiële markt is sprake van vraag en aanbod en zijn spelers actief met tegengestelde belangen.

Om alle beleggers in korte tijd alle benodigde kennis en kunde bij te brengen organiseren IEX en BNP Paribas samen in de maand november De Turbobelegger. In een serie van vier webinars vertellen Jean-Paul van Oudheusden (Markets Are Everywhere), Jim Tehupuring (1Vermogensbeheer) en Rogier San Giorgi (BNP Paribas) je alle ins en outs die je moet kennen voordat je zelf met Turbo's aan de slag gaat.

Bovendien heeft IEX de Turbobelegger-app ontwikkeld, zodat je zelf met fictief geld naar hartenlust kunt oefenen met Turbo’s.

Meer weten over Turbo’s?

Een investering in het opdoen van kennis over Turbo’s is een investering in het toekomstige rendement van je beleggingen. Wil je meer weten over Turbo’s?

Jean-Paul van Oudheusden (Markets Are Everywhere), Jim Tehupuring (1Vermogensbeheer) en Rogier San Giorgi (BNP Paribas) werken allemaal al 19 jaar met Turbo’s en kunnen je de werking, de voordelen en de risico’s haarfijn uitleggen.

In al die jaren hebben ze prachtige voorbeelden verzameld van momenten waarop je beter wel en beter niet een Turbo had kunnen kopen. Daar valt veel van te leren. Maar ook kijken ze vooruit en bespreken ze inzichten op basis waarvan je kunt beoordelen of op een bepaald moment de verhouding tussen rendement en risico acceptabel is om een Turbo te overwegen.

