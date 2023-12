Turbobelegger in vier uur: kijk nu de hele serie webinars

Bericht delen via:

Webinar-serie De Turbobelegger gemist? Geen nood, hieronder kunt u alle vier de webinars terugkijken die van u een volleerd turbobelegger maken.

In de afgelopen vier weken presenteerden beleggingsexperts Jim Tehupuring, Jean-Paul van Oudheusden en Rogier San Giorgi, bijgestaan door diverse special guests, stapsgewijs alles wat u moet weten over het handelen in Turbo's.

Met deze instrumenten kunnen beleggers met 'hefboom' (versneld) inspelen op koersstijgingen of -dalingen op de beurs. Er zijn Turbo's op indices (AEX, S&P 500 en dergelijke), op aandelen, op valuta en op grondstoffen als goud en olie.

Door te kiezen voor een Turbo Long of een Turbo Short bepaalt u of u wilt verdienen aan respectievelijk een koersstijging of een koersdaling.

In de vier webinars leggen de experts stapsgewijs uit hoe Turbo's werken en welke strategieën er mogelijk mee zijn. Aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden maken ze voor iedereen inzichtelijk hoe het werkt.

In iedere aflevering komt een nieuw element aan bod. De bekende gasten die Jean Paul, Jim en Rogier ontvangen geven bovendien tips uit hun eigen handelspraktijk.

Aflevering 1: De basis van beleggen met hefboom, met gast Hildo Laman (IEX)

Aflevering 2: Turbo's op indices; gast is technisch analist Nico Bakker (BNP Paribas)

Aflevering 3: Zo werkt short gaan, met gast Guy Boscart (US Markets)

Aflevering 4: Het Turbo-totaalpakket: goud, valuta, dividend. Te gast: Bart Peters

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.