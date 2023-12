Kijktip: economische groei of stijgende rente?

Bericht delen via:

Hoe en waar de markten in 2023 ook gaan eindigen, het is nu al duidelijk dat beleggers in het komende beursjaar voor ingewikkelde keuzes komen te staan.

In het webinar Visie & Tips 2024, dat komende woensdagavond wordt gehouden - en waar u gratis aan kunt deelnemen - nemen beleggingsexperts Koen Bender, Jim Tehupuring en Nico Bakker u mee langs de belangrijkste hersenkrakers voor het komende beursjaar, zoals daar zijn:

Worden obligaties weer interessant als de rente gaat dalen? Of zit het grootste potentieel toch weer bij aandelen?

Gaat die rente wel dalen? Hoe groot is het recessiegevaar eigenlijk?

Olie, gas, euro en dollar: welke bewegingen zijn daar te verwachten?

Wat zijn de kansrijkste beleggingen voor komend jaar?

Om die laatste vraag daadwerkelijk concreet te beantwoorden, geven de drie experts elk drie specifieke tips. Tijdens het webinar kunt u zelf uw stem laten horen door uw mening te geven over verschillende stellingen die de vier hoofdthema’s van de avond behandelen.

Het webinar Visie & Tips 2024 begint op woensdag 13 december om 20:00 uur en duurt tot uiterlijk 21:15 uur. De presentatie is in handen van Janneke Willemse.

Visie & Tips 2024 is een initiatief van BNP Paribas.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.