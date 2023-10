De Turbobelegger: wat maakt beleggen in Turbo's aantrekkelijk?

Al vanaf het eerste begin, in 2004, hebben Turbo’s een grote aantrekkingskracht op actieve beleggers. Natuurlijk, een hefboom op je belegging zetten om zo extra rendement te maken spreekt beleggers aan, maar daar staat het risico van extra verlies tegenover. Het zijn een aantal specifieke product kenmerken van de Turbo die beleggers elke keer weer doen terugkeren.

Een Turbo is een lineair instrument

Een lineair instrument, wat bedoelen we daarmee? De koers van een Turbo is volgt de koers van de onderliggende waarde. Voor een Turbo Long met een hefboom van 2 geldt: als de koers van de onderliggende waarde stijgt met 1%, dan stijgt de waarde van de Turbo met 2% (=2 x 1%). Stijgt de koers van de onderliggende waarde met 5%, dan stijgt de waarde van de Turbo met 10% (=2 x 5%). Daalt de koers van de onderliggende met 3%, dan daalt de waarde van de Turbo met 6% (=2 x 6%).

De waarde van een Turbo met hefboom 2 beweegt altijd 2x zo hard als de onderliggende waarde. Dat betekent dat de waarde van een Turbo op elk moment gemakkelijk uit te rekenen is, vaak zelfs zonder een rekenmachine te gebruiken. Het maakt de koersvorming van Turbo’s transparant. Dat is heel anders dan bijvoorbeeld bij opties, waar een complexe formule bij nodig is.

Turbo’s maken veel markten toegankelijk

Als je eenmaal weet hoe een Turbo werkt, dan kan je het instrument inzetten op veel verschillende financiële markten. Aandelen, aandelenindices, grondstoffen, valuta, obligaties: op al die onderliggende waarden werkt het principe van de Turbo op ongeveer dezelfde manier. Hoe een Turbo precies werkt wordt haarfijn uitgelegd in de serie van 4 webinars, die op 6 november van start gaat.

Turbo’s zijn verkrijgbaar in kleine bedragen

Neem een aandeel als Adyen met een koers van ongeveer 700 euro. Een belegging daarin neemt een flinke hap uit het budget van een kleinere belegger. Koop je het aandeel toch, dan neemt het misschien een te grote positie in ten opzichte van je andere beleggingen. Het concentratierisico is onnodig hoog. Turbo’s op Adyen zijn verkrijgbaar met een ratio van bijvoorbeeld 10:1. Dat wil zeggen, één Turbo heeft dan betrekking op 1/10e deel van een aandeel. Op die manier maken Turbo’s duurdere aandeel ook voor kleinere beleggers toegankelijk.

Turbo’s hebben een goede liquiditeit

Niet alle gecreëerde beleggingsproducten zijn even goed verhandelbaar. Soms is er een groot verschil tussen de aan- en verkoopkoers (de ‘spread’). Dat is onderaan de streep een extra kostenpost. Bij Turbo’s treedt de uitgevende instelling ook op als liquiditeitsverschaffer. Omdat de uitgevende instelling verdient door een commerciële rente te rekenen voor de financiering van de hefboom (vergelijk het met een commerciële rente bij een hypotheek), kan de spread onder normale marktomstandigheden kleiner worden gehouden dan bij andere beleggingsproducten. Turbo’s hebben een goede liquiditeit.

In een volgend artikel vertellen we meer over de verschillende risico’s die aan Turbo’s zijn verbonden.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.