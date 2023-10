De Turbobelegger: haal meer rendement uit je visie

Bericht delen via:

We herinneren het ons als de dag van gisteren. Op 19 augustus 2004 kwam er een nieuw technologiebedrijf naar de beurs, Google genaamd. De introductieprijs was vastgesteld op $85 per aandeel. Aan het einde van de eerste handelsdag stond er $100 op de borden.

Dat was voor velen op de beurs een opluchting, want vier jaar eerder was de NASDAQ 100 Index van een hoge klif naar beneden geduikeld.

“Daar kan ik mooi die Turbo op inzetten”, dacht een ervaren belegger een maand later. Turbo’s waren twee maanden daarvoor geïntroduceerd op het Damrak. De belegger was niet direct bij de beursgang ingestapt, maar had een maand uitgetrokken om zijn huiswerk te doen. Dat Google zou wel eens wat kunnen worden.

Hij kocht Turbo’s met een hefboom van 3 op een gemiddelde koers in het aandeel van $140. Ongeveer een jaar later stond het aandeel Google meer dan 100% hoger op $300. Hij verkocht zijn Turbo’s met hefboom 3 en realiseerde meer dan 300% rendement. Hij koos als beleggingsinstrument voor de Turbo in plaats van het aandeel en haalde zo meer rendement uit zijn visie.

Rendement versus risico

Beleggen met Turbo’s kan ook faliekant verkeerd uitpakken. Als belegger “het vallende mes proberen te vangen” is vaak al geen goed idee met aandelen, met Turbo’s is het dat al helemaal niet.

Neem bijvoorbeeld Adyen in het afgelopen kwartaal. Na een tegenvallende presentatie van de halfjaarcijfers stortte het aandeel naar beneden vanaf €1500. Kocht je het aandeel op €1000, dan kan je hopen op herstel van de koers. Kocht je op hetzelfde moment een Turbo, dan werd je waarschijnlijk uitgestopt tijdens de verdere daling naar €620 en realiseerde je een verlies van 70% of meer in een maand tijd.

Beleggen draait altijd om de verhouding tussen rendement en risico, welk beleggingsinstrument je ook gebruikt. Met Turbo’s kan je een hoger rendement maken dan met een directe belegging. Daar staat tegenover dat je ook meer risico loopt.

Kennis en visie

Om succesvol te beleggen met Turbo’s heb je twee dingen nodig: kennis van het product én een visie op de markt. In de serie van vier webinars die IEX op alle maandagen van november organiseert, komen beide aspecten ruimschoots aan bod.

Jean-Paul van Oudheusden (Markets Are Everywhere), Jim Tehupuring (1Vermogensbeheer) en Rogier San Giorgi (BNP Paribas) werken allemaal al 19 jaar met Turbo’s en kunnen je de werking, de voordelen en de risico’s haarfijn uitleggen.

In al die jaren hebben ze prachtige voorbeelden verzameld van momenten waarop je beter wel en beter niet een Turbo had kunnen kopen. Daar valt veel van te leren. Maar ook kijken ze vooruit en bespreken ze inzichten op basis waarvan je kunt beoordelen of op een bepaald moment de verhouding tussen rendement en risico acceptabel is om een Turbo te overwegen.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.