De rente lijkt maar een kant op te kunnen

De inflatie lijkt inmiddels op zijn retour, al vinden centrale banken het nog te vroeg om de overwinning te claimen. Een reden voor terughoudendheid is de aanhoudend krappe arbeidsmarkt, in ieder geval in de VS, die ertoe lijkt te leiden dat vakbonden hun kans schoon zien.

Zo worden GM, Ford en Stellantis sinds vandaag geraakt door een staking uitgeroepen door United Auto Workers. De UAW zet hoog in met zijn eisen, te hoog dus volgens de autofabrikanten.

BREAKING: The United Auto Workers started striking plants at each of the three legacy Detroit carmakers, setting up a potentially costly and protracted showdown over wages and job security https://t.co/z1XvCh0HqG pic.twitter.com/lKyFs9aipu — Bloomberg Markets (@markets) September 15, 2023

Een loon/prijsspiraal is uiteraard het allerlaatste waar financiële markten op zitten te wachten, maar wij het uitgebreide eisenlijstje van de UAW bestudeert, snapt dat centrale banken toch terughoudend blijven in uitlatingen rond het rentebeleid

Goud

Wat ook geraakt wordt, danwel zou moeten worden, door de gestegen rente is goud. Hogere rentes leiden om voor de hand liggende redenen normaliter tot lagere goudprijzen.

Echter, het edelmetaal zit al geruime tijd gevangen in een bandbreedte tussen de ruwweg $1.900 en $2.000 ondanks dat de rente een aardige opmars heeft gemaakt.

Gold markets haven’t been this calm since the onset of the Covid-19 pandemic https://t.co/CBo20dXLAd — Bloomberg Markets (@markets) September 15, 2023

Bloomberg spreekt zelfs van een 'deadlock' tussen kopers en verkopers van goud. De volatiliteit is niet alleen op de aandelenmarkten laag, ook bij goud is er sprake van relatieve rust.

Goud-ETF's zagen dit jaar tot nu toe een uitstroom van kapitaal van circa 5%, maar hier tegenover stond een aanhoudend sterke vraag van centrale banken naar het edelmetaal.

Meer actie is in dat verband te vinden bij uranium, waar de prijs om diverse redenen dit jaar al met zo'n 20% is opgelopen:

Rush op uranium drijft marktprijs stevig op https://t.co/8j9mt9RE5r — De Tijd (@tijd) September 15, 2023

Damrak

Over naar het Damrak waar de AEX in een relatief nauwe bandbreedte bewoog tussen de ruwweg 742 en 749 punten. De markt ging nog welgemoed van start, maar verloor gaandeweg de dag stoom, mede getriggerd door wat koersdruk bij de chipaandelen. Wat sombere geluiden van Taiwanese chipmaker TSMC was hier debet aan.

Gevolg was dat zowel ASML, ASMI als Besi koersmatig een aardige veer moesten laten. Het almaar verwachte herstel van de chipmarkt materialiseert zich vooralsnog niet. Ook de financials, onder aanvoering van de banken, boden de AEX weinig steun. Echter, zwaargewichten als Shell en Unilever konden wel enig tegenwicht bieden, terwijl ook defensials als Ahold, RELX en Wolters Kluwer het hoofd boven water wisten te houden.

Hoewel de AMX vandaag nagenoeg vlak noteerde, doet de index van midcapfondsen het dit jaar niet best. Veel fondsen hebben een flinke veer moeten laten dit jaar, of het nu tech betreft, financials, of cyclisch. Vandaag sprongen AF-KLM, Alfen en ECP er in negatieve zin uit, deels gecompenseerd door Allfunds en Signify.

De smallcaps deden het per saldo wel heel aardig vandaag, evenals dit jaar overigens. Fondsen als Brunel, CM.com, Kendrion en Pharming lagen gevraagd. Sif Holding was wederom uit de gratie: diverse offshore windmolenprojecten staan ter discussie als gevolg van de gestegen grondstofkosten en hogere rente.

De AEX eindigde de dag op een verlies van 0,4% en sloot op een stand van 741,51.

Top drie stijgers/dalers

Barco

Het Belgische Barco is door de IEX Beleggersdesk eens uitgebreid onder de loep genomen. Een interessante nichespeler en wereldwijd de grootste leverancier op het gebied van bioscoopprojectoren bijvoorbeeld. Een onderschat Belgisch aandeel?

Is de koersdaling bij Barco nu ten einde gekomen IEX Premium https://t.co/GD7pDgsfKj via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 15, 2023

CTP en WDP

Waar veel traditionele vastgoedfondsen het behoorlijk lastig hebben, doen logistieke spelers als CTP en WDP het beduidend beter. Die hebben de wind dan ook flink mee. Zit al het goede nieuws inmiddels ingeprijsd, of is er nog verdere ruimte van koersstijgingen en welke van de twee verdient de voorkeur:

CTP en WDP: sector logistiek vastgoed draait nog altijd goed IEX Premium https://t.co/kg6KjAccJn via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 15, 2023

Ahold versus Carrefour

Altijd interessant: een vergelijking tussen twee aandelen actief in dezelfde sector. Beleggers die willen investeren in supermarktconcerns hebben veel keus. De IEX Beleggersdesk vergelijkt ditmaal het Nederlandse Ahold met het Franse Carrefour. Wie krijgt de voorkeur?

Ahold Delhaize versus Carrefour IEX Premium https://t.co/gT6TrSaN6f via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 15, 2023

Bedrijfsleven zet in op lagere rente

De rente is een bepalende factor bij de waardering van aandelen. Essentieel voor beleggers is of de rente inmiddels gepiekt heeft, of dat het risico bestaat dat deze nog verder opkruipt. Het Amerikaanse bedrijfsleven sorteert alvast voor op lagere rentes:

De eindfase van renteverhogingen door centrale banken lijkt wel bereikt IEX Premium https://t.co/71sde44jwB via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 15, 2023

Meer Belgische aandelen

De IEX Beleggersdesk kijkt verder dan zijn neus lang is: naast veel gevolgde aandelen op het Damrak worden ook veelvuldig Belgische aandelen geanalyseerd. De capaciteit van de Beleggersdesk is uitgebreid en wordt direct ingezet om meer Belgische aandelen toe te voegen aan de selectie:

IEX Beleggersdesk gaat meer Belgische aandelen volgen IEX Premium https://t.co/xkiDh4mDw7 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 15, 2023

Podcast

Vrijdag betekent bijna weekend, maar ook weer de wekelijkse IEX Beleggerspodcast, deze week weer in de traditionele samenstelling met Arend-jan en Niels. En er was meer dan genoeg te bespreken zoals de beursgang van Arm Holding, Shell boven de €30, het debacle Ebusco en meer:

Dit is mijn slechtste belegging ooit IEXnl https://t.co/svOhi2BuhP via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 15, 2023

Wall Street

In de VS ging de handel lager van start. Gunstige cijfers over de Amerikaanse industrie en hoger dan verwachte importprijzen zorgen voor een lichte verdere stijging van de tienjaarsrente in de VS wat het sentiment enigszins drukt. Het is tevens de derde vrijdag van de maand en dat betekent dat er flink wat opties expireren vandaag.

Afgezien van nieuwkomer Arm (- 1,1%) moesten de meeste overige techfondsen inleveren, waaronder Nvidia (- 2,3%), Amazon (- 3,0%) en Meta (- 2,2%). En ook Adobe (- 4,3%) werd van de hand gedaan vanwege een weinig inspirerende omzetprognose.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones 0,5% lager, de S&P 500 verloor 0,9% en de Nasdaq zakte met 1,4%.

Rentes

De rentes liepen eensgezind verder op vandaag, waarbij vooral de Europese tienjaarsrentes een flinke plus lieten zien. De Nederlandse tienjaarsrente is inmiddels weer aan de verkeerde kant van de 3% aanbeland.

Tienjaarsrente Nederland 3,00% (plus 8 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,66% (plus 7 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,21% (plus 8 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,44% (plus 9 basispunten)

Tienjaarsrente België 3,31% (plus 9 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,32% (plus 3 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,30% (plus 10 basispunten)

Brede markt

De techzware AEX bleef als gevolg van druk op de chipaandelen vandaag duidelijk achter ten opzichte van de meeste andere Europese beurzen. Wat verder vooral opviel was de relatief sterke daling van de VIX, maar daar zal de optie-expiratie van vandaag ongetwijfeld een rol spelen.

Goud veerde weer wat op, olie moest een klein beetje gewonnen terrein weer prijsgeven en de euro trok licht aan ten opzichte van de dollar.

Het Damrak

ABN AMRO (- 2,0%) was vandaag de grootste verliezer bij de financials: vooral de banken zijn koersmatig al enige tijd per saldo niet vooruit te branden ondanks een aanzienlijk zonniger renteklimaat.

(- 2,0%) was vandaag de grootste verliezer bij de financials: vooral de banken zijn koersmatig al enige tijd per saldo niet vooruit te branden ondanks een aanzienlijk zonniger renteklimaat. ASMI (- 6,6%) kreeg én een lager advies én er was wat somber nieuws uit de chipsector vanuit TSMC

(- 6,6%) kreeg én een lager advies én er was wat somber nieuws uit de chipsector vanuit TSMC Shell (0,0%) is eindelijk door de €30 barrière gebroken en komt vandaag ter sprake bij de IEX Beleggerspodcast

(0,0%) is eindelijk door de €30 barrière gebroken en komt vandaag ter sprake bij de Allfunds (+ 1,5%) kwam net als Ebusco in 2021 naar het Damrak en kende nadien een uiterst volatiel koersverloop. Instappers van het eerste uur - de IPO-koers was €11,50 - kijken tegen een verlies aan van zo'n 55%.

(+ 1,5%) kwam net als Ebusco in 2021 naar het Damrak en kende nadien een uiterst volatiel koersverloop. Instappers van het eerste uur - de IPO-koers was €11,50 - kijken tegen een verlies aan van zo'n 55%. Flow Traders (- 1,0%) ligt er al geruime tijd koersmatig ronduit zwak bij en toont - net als de volatiliteit - nog geen teken van opleving

(- 1,0%) ligt er al geruime tijd koersmatig ronduit zwak bij en toont - net als de volatiliteit - nog geen teken van opleving Van Lanschot Kempen (- 3,6%) deelt ook mee in het wat matte sentiment rond de bankensector

(- 3,6%) deelt ook mee in het wat matte sentiment rond de bankensector Azerion (+ 0,5%) meldde gisteren nabeurs dat het zijn financiering zeker heeft gesteld middels de plaatsing van een grote obligatielening bij enkele institutionele beleggers

(+ 0,5%) meldde gisteren nabeurs dat het zijn financiering zeker heeft gesteld middels de plaatsing van een grote obligatielening bij enkele institutionele beleggers Ebusco (+ 1,2%) behoort helaas tot de lange lijst relatieve nieuwkomers die niet aan de verwachtingen heeft weten te voldoen

(+ 1,2%) behoort helaas tot de lange lijst relatieve nieuwkomers die niet aan de verwachtingen heeft weten te voldoen Pharming (+ 5,2%) kreeg een flinke boost van een koopadvies van een Nederlandse zakenbank

(+ 5,2%) kreeg een flinke boost van een koopadvies van een Nederlandse zakenbank Op de lokale markt was er wat zakenbankactiviteit rond waterfonds NX Filtration (+ 2,9%)

Agenda 18 september

00:00 Beurs Japan gesloten

10:00 SocGen beleggersdag (Londen)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - September (VS)

En dan nog even dit

Opkomend India is ook luxeconcerns als LVMH niet ontgaan

LVMH, Gucci to expand in India with new outlets in Reliance's luxury mall https://t.co/ZX2ZvRgDCR pic.twitter.com/ibWxBgrvcE — Reuters (@Reuters) September 15, 2023

Beursgang Arm Holding een daverend succes

Arm Holdings jumps 25% from IPO price in trading debut. Hotly-anticipated IPO was 12-times oversubscribed w/the top 10 clients taking half of the 95.5 million ADRs at $51 each, the top of a marketed range. pic.twitter.com/y8hGzLGKuK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 14, 2023

Opmerkelijke stap supermarktconcern Carrefour

French grocery chain adds 'shrinkflation' labels to products in bid to shame supplier pricing https://t.co/rB7QTyXTMc — CNBC (@CNBC) September 15, 2023

Chinese economie veert op

China August industrial output, retail sales growth beat expectations https://t.co/ijHjkBOPkL pic.twitter.com/caQnLZKLdn — Reuters (@Reuters) September 15, 2023

Sterke Amerikaanse economie leidt tot verder stijgende rente

Yields extend rise after strong U.S. retail sales data https://t.co/Z7RMWaJBKA — MarketWatch (@MarketWatch) September 15, 2023

ECB officials houden nog een slag om de arm

Maintaining interest rates at 4% for a prolonged period may be sufficient to tame inflation, according to ECB Vice President Luis de Guindos https://t.co/nIj08q5rLe — Bloomberg Markets (@markets) September 15, 2023

Maar renteverlagingen zijn géén onderwerp van gesprek