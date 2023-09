Slotcall: AEX geeft winst vrijwel volledig uit handen

De AEX (-0,2%) sluit weliswaar licht in het groen, maar het voelt toch aan als een kleine daling. Rond de klok van 10:00 uur noteerde de hoofdindex immers meer dan 1% in de plus, maar op het slot blijft hier vrij weinig van over.

Wall Street gesloten

Een duidelijk aanwijsbare reden kunnen we hier niet voor aanwijzen. Het cijferseizoen is zo goed als voorbij en vandaag kwamen er ook geen belangrijke macro's naar buiten. Daar komt bij dat Wall Street gesloten is in verband met Labor Day.

Vanochtend was het sentiment nog goed en dat zit hem in het feit dat de Chinese overheid stapsgewijs steeds meer maatregelen afkondigt om de economie te stimuleren. De jongste maatregelen zijn vooral gericht op de kwakkelende huizenmarkt.

De vrees is dat de problemen in de vastgoedmarkt uiteindelijk doorwerken in de reële economie. Door de rentes te verlagen en de leennormen te versoepelen, poogt de Chinese overheid de huizenmarkt uit het slop te trekken.

Proffesionele beleggers enthousiast over Adyen

Grote uitschieters zijn er binnen de AEX niet. Besi (+1,7%) springt er positief uit en ook Adyen (+1,7%) vindt de weg omhoog. Morgan Stanley nam een belang van 3% in het bedrijf en daarnaast scoort het aandeel deze week goed onder beleggingspecialisten.

Hier staat tegenover dat de verzekeraars wat terrein prijsgeven, al moeten we een min van 1,0% voor NN Group ook weer niet overdrijven. Deze min van 3,2% is wel extra pijnlijk, omdat de energiespecialist nu op het laagste niveau noteert sinds augustus 2020.

Accsys

Het management van Accsys (+3,6%) is weliswaar vervangen, maar dat betekent niet dat de slechtnieuwsshow van de houtveredelaar tot een einde komt. Afgelopen vrijdag was het opnieuw raak met een snoeiharde winstwaarschuwing.

Het bedrijf waarschuwt dat de verkoopvolumes en omzet in het lopende boekjaar beneden de verwachting van analisten uitkomen en dat de ebitda (het bedrijfsresultaat) zelfs significant lager uitvalt dan de consensus. Dit vanwege verslechterende omstandigheden in de bouw en huizenmarkt.

Ook over de inhoud en de wijze waarop Accsys zijn resultaten presenteert, valt het nodige aan te merken. Over de geflopte fabriek in Hull wordt wederom met geen woord gerept en tevens is de winstwaarschuwing slecht te vinden op de website. Wat u met de aandelen moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Ongekende winstwaarschuwing van Accsys IEX Premium https://t.co/S71dRVk1fZ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 4, 2023

Plug Power

Plug Power is populair op Wall Street, vooral vanwege de hoge omzetgroei en - op papier - fraaie vooruitzichten voor de komende jaren. Het aandeel prijkt bij veruit de meeste analisten (67%) die het fonds volgen op de kooplijst, met een gemiddeld koersdoel van $18,50.

Dit is meer dan het dubbele van de huidige beurskoers van $8,50. Voorwaarde is wel dat het bedrijf voldoet aan de verwachtingen van de markt en dat is nog niet zo gemakkelijk.

De consensus voor 2025 ligt op een omzet van $2,8 miljard, terwijl Plug Power in 2022 slechts een omzet behaalde van $700 miljoen. Kortom, de omzet moet verviervoudigen. Of analist Martin Crum dit haalbaar acht, leest u in het onderstaande artikel.

Een stevige omzetgroei voor Plug Power maar ook oplopende verliezen IEX Premium https://t.co/fYABIk2EUK via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 4, 2023

Top 3 stijgers en dalers

Accsys (+3,6%) herstelt voorzichtig van de klap van afgelopen vrijdag.

Rentes

De rentes lopen vandaag stevig op, maar ten opzichte van een week geleden vallen de uitslagen nog wel mee. Vandaag dikt de vergoeding op Nederlands tienjaars staatspapier met twee basispunten aan tot 2,90%.

Nederland: +2 basispunten (2,90%)

Duitsland: +4 basipunten (2,58%)

Italië: +6 basispunten (4,29%)

Verenigd Koninkrijk: +7 basispunten (4,50%)

Verenigde Staten: +4 basispunten (4,21%)

Brede markt

De AEX sluit 0,2% hoger en daarmee presteren we beter dan de CAC (-0,3%) en DAX (-0,1%).

De CBOE VIX (volatiliteit) klimt met 5,6% tot 13,8 punten.

Wall Street is gesloten vandaag.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,079 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,1%) en zilver (-0,6%) maken een pas op de plaats.

Olie: WTI (+0,0%) en Brent (+0,2%) blijven dicht bij huis.

Voor de bitcoin (+0,2%) geldt hetzelfde.

Het Damrak

Besi (+1,7%) en ASMI (+0,8%) duelleren voor de titel beste aandeel van het jaar. Beide chippers noteren year to date 90% in de plus.

(+1,7%) en (+0,8%) duelleren voor de titel beste aandeel van het jaar. Beide chippers noteren year to date 90% in de plus. De financials blijven wat achter, al noteren zowel de banken als verzekeraars met een nulletje voor de komma.

Basic-Fit (-2,1%) sluit op het laagste niveau van de dag. Sinds mei gaat de koers stapsgewijs omlaag.

(-2,1%) sluit op het laagste niveau van de dag. Sinds mei gaat de koers stapsgewijs omlaag. WDP (-2,1%) heeft last van een negatief sectorrapport van Morgan Stanley. De zakenbank vindt de waardering van het logistieke vastgoedfonds aan de hoge kant.

(-2,1%) heeft last van een negatief sectorrapport van Morgan Stanley. De zakenbank vindt de waardering van het logistieke vastgoedfonds aan de hoge kant. OCI (+2,8%) zit in de herstelmodus, al is het handelsvolume niet indrukwekkend vandaag.

(+2,8%) zit in de herstelmodus, al is het handelsvolume niet indrukwekkend vandaag. De koers van Ebusco (-3,8%) doet pijn aan mijn ogen. De koers van de bouwer van elektrische bussen weet geen moment te herstellen.

(-3,8%) doet pijn aan mijn ogen. De koers van de bouwer van elektrische bussen weet geen moment te herstellen. Fastned (-3,3%) kent een slechte dag, al gaat dit op een bijzonder laag handelsvolume. Kortom, geen man overboord.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Adyen: naar €950 van €1.100 en Houden - Credit Suisse

Adyen: naar €900 en Houden - HSBC

Arcadis: naar €49 van €47 en Houden - ING

Agenda: dinsdag 05 september

03:45 China Caixin services PMI aug

09:50 Frankrijk services PMI aug

09:55 Duitsland services PMI aug

10:00 EU services PMI aug

10:30 VK services PMI aug

16:00 VS fabrieksorders jul

18:00 Sofina halfjaarcijfers