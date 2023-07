Slotcall: Nieuwe tegenvaller voor JET

De AEX (+0,02%) perst er op het slot nog een klein plusje uit. Beleggers weten niet goed hoe ze het Amerikaanse banenrapport moeten interpreteren.

Enerzijds is het een goed teken dat de banengroei niet helemaal uit de hand loopt, maar anderzijds viel de loongroei hoger uit dan verwacht. Hoe hoger de loongroei hoe hoger de kerninflatie en hoe minder snel de Fed geneigd is om te stoppen met het verhogen van de rente.

Dataleveranciers onderuit

Het zijn vandaag vooral de defensieve aandelen die achterblijven. Ahold (-0,7%) en Unilever (-0,9%) doen een stapje terug. De grootste verliezers zijn Wolters Kluwer (-4,1%) en Relx (-2,7%).

De koersen van dataleveranciers staan onder druk na een negatief rapport van Barclays. De zakenbank is van mening dat de marges van o.a. Wolters Kluwer in de eerste jaarhelft omlaag gaan.

Ook Just Eat Takeaway (-2,1%) kreeg een downgrade om de oren en dat is niet de eerste keer dit jaar. BNP Paribas zette het aandeel vanochtend op de verkooplijst. Het enige lichtpuntje is dat de maaltijdbezorger sluit rondom het hoogste niveau van de dag. Daar is dan ook alles mee gezegd.

Alfen (+4,7%) vindt daarentegen de weg omhoog, al ziet ondergetekende deze koersbeweging vooral als een technisch herstel. De afgelopen dagen ging het aandeel namelijk helemaal door het putje. Wat zeg ik: het gehele jaar ligt de energiespecialist al slecht op de beurs.

Shell

Shell (+1,1%) geeft de markt traditiegetrouw een update, vooruitlopend op de definitieve halfjaarcijfers die gepland staan voor 27 juli. Concrete winstcijfers worden in die update niet verstrekt, wel schetst het concern een globaal plaatje van het afgelopen kwartaal.

Het is duidelijk dat het geen topkwartaal is geweest voor de energiegigant, nog even los van de wat onder druk staande olie- en gasprijzen. Zo is de productie bij Integrated Gas weliswaar conform verwachting, maar bij Upstream (olie) was er sprake van een wat lagere output versus het eerste kwartaal.

Anderzijds komt dit niet als een verrassing. Deze positieve koersbeweging zegt voldoende. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Concern heeft geen topkwartaal achter de rug IEX Premium https://t.co/Rh6QzN1FyT via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 7, 2023

PostNL

Analist Peter Schutte is duidelijk over wat hij vindt van de pre-earningscall van PostNL (+1,5%): "De markt een beetje bijpraten over de gang van zaken, zonder een persbericht uit te sturen: wij hebben hier al vaker over gezegd dit geen goed idee te vinden. De informatie komt nu naar buiten via de interpretatie van analisten".

Het belangrijkste is dat PostNL zich content toonde over het verloop van de pakketvolumes en dus mogen we er vanuit gaan dat de volumes uitkomen binnen de afgegeven bandbreedte. Dit betekent een vlakke volume-ontwikkeling na een 6,5% krimp in het eerste kwartaal.

Voor het gehele jaar wordt er gerekend op een lagecijferige krimp. Het dividend per aandeel komt naar verwachting uit op €0,08 en dat impliceert een yield van 4,7%. Hoe analist Peter Schutte over het aandeel oordeelt, leest u in het onderstaande artikel.

Pakketdienst houdt PostNL in de lucht IEX Premium https://t.co/zGJDZ3v0qe via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 7, 2023

Top 3 stijgers en dalers

Het komt niet vaak voor dat de dataleveranciers bovenaan het lijstje floppers noteren.

Rentes

De rentes blijven vandaag dicht bij huis, maar als we kijken naar de gehele week dan is er sprake van een fikse stijging. De Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier is opgeklommen tot boven de 4% en is daarmee niet ver verwijderd van de piek in oktober 2022.

Nederland: -0 basispunten (2,99%)

Duitsland: +2 basispunten (2,65%)

Italië: -1 basispunt (4,37%)

Verenigd Koninkrijk: +6 basispunten (4,72%)

Verenigde Staten: +1 basispunt (4,05%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -2,6%

AEX deze maand: -2,6%

AEX dit jaar: +9,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +11,2%

Donkerrood

De Europese indices kleuren donkerrood. Met name de DAX (-3,4%) en CAC (-3,9%) gaan hard onderuit. Vanuit dit oogpunt valt de daling van onze midcapaandelen eigenlijk nog wel mee. Het kleine spul (ASCX) perst er zelfs een klein plusje uit.

AEX

De financials blijven deze week nog best aardig liggen. De sterkste stijger is ABN Amro (+3,5%), maar ook Aegon (+1,3%) ligt er goed bij. De verkoop van de Nederlandse activiteiten is definitief afgerond, waardoor de verzekeraar van start kon gaat met zijn omvangrijke aandeleninkoopprogramma. Techaandelen liggen daarentegen slecht deze week. Adyen (-7,8%) is hiervan het voornaamste voorbeeld.

AMX

Vastgoed leeft op. Heeft dit iets te maken met de onverwachte stijging van de huizenprijzen in Nederland? Toch zijn de uitslagen bij de verliezers het grootst. Alfen (-6,8%) kreeg deze week een paar flinke downgrades om de oren en ook wij oordelen niet langer positief over het aandeel. De reden waarom leest u in dit artikel.

ASCX

De pre-earningscall van PostNL (+7,2%) verdient niet de schoonheidsprijs, maar het aandeel gaat er wel door omhoog. Heijmans (+7,0%) ligt er sinds de overname van Van Wanrooij sterk bij. Anderzijds hielp het bericht mee dat het aantal verkochte woningen in Nederland met 20% is gestegen. Avantium (-6,2%) ontvangt een voorwaardelijke subsidie van €53, maar beleggers zijn niet onder de indruk.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan Kamp de vooruitblik.