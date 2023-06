Fantasie en drama voorbeurs en niet één, maar twee 'one more thing's?

Ook op D-Day, want dat zal deze dag voor altijd blijven, blijft de AEX indicatie op dit uur dicht bij huis: -0,2%.

S&P 500 en Nasdaq 100 zetten wel een nieuwe top neer op de Apple Vision Pro-fantasie, maar dat liep er tegen het slot uit. Verder vervolgt de SEC Binance en zijn CEO, is onze inflatie maar moeilijk tot bedaren te brengen en is de bedrijfsagenda nagenoeg leeg. Er is nog geen nieuws uit de Besi-beleggersdag en NN gaat €1,79 ex-dividend.

Europese futures openen net even lager

De Amerikaanse staan zelfs zo vlak als ons land

In Azië stijgt en beweegt alles met een nul voor de komma. China, Japan, Korea en Japan doen het met een plus. Australië verhoogt de rente met een kwartje

Alibaba +0,4%

Tencent -1,5%

TSMC +0,9%

Samsung -0,7%

Alibaba +0,4% Tencent -1,5% TSMC +0,9% Samsung -0,7% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +0,9% op 14,7 en de BofA MOVE-index (obligaties) doet -1,6% op 119,1

De dollar daalt 0,1% naar 1,0724

Goud zakt 0,1%, olie levert 0,3% in en crypto stijgt iets (Bitcoin +0,5% op $25.700 en nog wat). Zometeen meer hierover!

De rentes dan en puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat 'ie goed, zongen we vroeger. Maar dat was vroeger. Tegenwoordig gaat 'ie vooral zijwaarts.



First things first, want dit is natuurlijk nog zonder die nieuwe Apple iSnorkel. Hiermee zitten we nog altijd tussen de landen in het rechterrijtje van het WK inflatie deze jaren.

Consumentengoederen en -diensten waren in mei 6,1 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Exclusief energie en motorbrandstoffen was de prijsstijging 7,9 procent. https://t.co/H60Lm5IPgK pic.twitter.com/4eBPQbmYny — CBS (@statistiekcbs) June 6, 2023



One more thing: met deze klassieke Steve Jobs-uitdrukking kondigde Apple-CEO Tim Cook de Apple Vision Pro aan. Dat is een Mac, iPhone en iWatch ineen, maar dan niet als apparaat en scherm voor uw neus, maar via een bril voor uw ogen. De truc zit 'm in het laten samensmelten van dat scherm en de realiteit om u heen.

Ziet er indrukwekkend en gelikt uit, er is zeven jaar met man en macht aan gewerkt (en niet van 9-5), maar minpunt is de externe batterij (met draadje), die maar twee uur meegaat. En ja, voor $3499,- zal 'ie niet voor iedereen zijn. Voorlopig dan. Pluspunt is de hoeveelheid content die er al is, ook van een partner als Disney.

Apple says its new Vision Pro will be available early next year for $3,499 https://t.co/LGsP7qAL5O — CNBC Now (@CNBCnow) June 5, 2023



CNBC heeft alles gratis te lezen en er waren nog veel meer productnieuwtjes.

Apple says its new Vision Pro will be available early next year for $3,499 https://t.co/LGsP7qAL5O — CNBC Now (@CNBCnow) June 5, 2023



Apple startte op een all-time high gisteren, maar deed daarna een bezit van de zaak, is einde vermaak? Bovendien is het natuurlijk afwachten of dit compleet nieuwe concept van computeren aan slaat.



Apple heeft de chips voor dit apparaat zelf ontworpen; geen Intel inside meer. TSMC en ASML, u begrijpt meteen waarom die namen nu vallen, deden niks. Daalden zelfs een paar tienden.



Nog een voorbeeld: Unity doet wel mee.



Opvallend? De term AI viel gisteren helemaal niet tijdens de Apple-presentatie, maar kunstmatige intelligentie is wel verwerkt in allerlei nieuwe functies, toepassingen en snufjes die het bedrijf presenteerde. Het aandeel is de helft goedkoper dan Nvidia, maar is voor zijn begrippen nu ook aan de dure kant.

Als dat ding een hit blijkt, kán... Dit is vanaf de introductie iPhone, januari 2007. Apple was toen duurder dan nu. Jobs leefde alleen nog.



En dan was er ook nog crypto. De SEC vervolgt Binance en zijn CEO en oprichter wegens misleiding. Reuters heeft een hele draad over hoe en wat.

Exclusive: A senior Binance executive was the main operator for five bank accounts belonging to the giant cryptocurrency exchange’s purportedly independent US affiliate, including an account that held American customers’ funds, bank records show https://t.co/4oKn0J1knP 1/5 pic.twitter.com/dZHW2GqCxK — Reuters Business (@ReutersBiz) June 5, 2023



Dit is bitcoin. Valt mee?



Nog één plaatje: ViaPlay - van de F1 weet u wel - had u vast al ergens gelezen. Had u dit ook al gezien? Huiveringwekkend. Gisteren aan de beurs van Stockholm. Winstwaarschuwing (niet zo'n kleintje ook), outlook ingetrokken en CEO weg. Zeg maar gerust weggejaagd.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

Jaja, hier is 'ie al en het is in ieder geval niet nog meer:



En dan nog even dit

Just another 2023 day at the stock market:

US stocks ended lower as traders eye a potential pause in rate hikes, while Apple shares briefly hit a record high before losing ground. More here: https://t.co/vh7aCMlO7e $AAPL pic.twitter.com/cBjJdmkgtw — Reuters Business (@ReutersBiz) June 6, 2023



Reuters ook nog even, Meta deed gisteren -0,4%:

Apple has barged into Meta’s metaverse party, unveiling an augmented-reality headset called the Vision Pro, its riskiest and biggest bet since the introduction of the iPhone. More here: https://t.co/hnvtka1B4w pic.twitter.com/LiTSfNhfRb — Reuters Business (@ReutersBiz) June 6, 2023



Reuters nog een keer:

Here's all you need to know about SEC's 136-page complaint suing Binance and its CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao, accusing the world’s biggest crypto exchange of breaking US securities rules https://t.co/VwzCTXXDY6 pic.twitter.com/dEQFYGxLAl — Bloomberg Markets (@markets) June 6, 2023



Ondernemen is risico nemen:

On @Breakingviews: Past attempts at VR products failed because devices looked embarrassing and the firms behind them seemed untrustworthy. Apple's headset isn’t an obvious success in its current form, but it has a better shot than others, argues @rob_cyran https://t.co/ttOsTJfBZ7 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 6, 2023



Het gonst van de geruchten rond deze man, maar formeel is er nog niks.

JPMorgan's Jamie Dimon to meet with group of US House Democrats - Bloomberg News https://t.co/I4wVzozmxt pic.twitter.com/JX6b1ALC3C — Reuters Business (@ReutersBiz) June 6, 2023



Hahaha!

Taylor Swift tickets may cost a fortune in the US, but 100% inflation in Argentina is about to make her highly coveted concert a world-class bargain https://t.co/gQImxSVViG — Bloomberg Markets (@markets) June 6, 2023



Nog eentje, misschien ook wel een just one more thing? Het is het niet-genoteerde Greater Bay Technology. Citaat:

Greater Bay Technology says its new Phoenix cell is made with superconducting materials and contains thermal management technology that can heat the battery back from -4F to 77F in five minutes.

That allows the lithium ion battery to operate as normal and charge within six minutes in all weather conditions, according to Huang Xiangdong, Greater Bay’s co-founder and chairman.

“We all know the range of EVs is greatly affected in cold regions, making it a terrible user experience,” said Huang.

“The Phoenix battery not only addresses the long charging time for EVs, but other pain points. It doesn’t matter if it’s a hot day or a cold day, the Phoenix battery’s range won’t be affected.”

A Chinese battery startup claims to have overcome one of the key sticking points for electric car owners — the loss of power capability and range in cold climates https://t.co/WdzIkHmxAx — Bloomberg Markets (@markets) June 6, 2023



Veel plezier en succes vandaag.