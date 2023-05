Het is slecht voorbeurs en we zwabberen tussen hoop en vrees

De AEX indicatie is -0,6% op een wegzakkend Wall Street en slechte Chinese data vannacht. Zo meer.

Er is wel nieuws uit Washington, er zit beweging in de zaak. Bloomberg:

The debt limit bill squeaked through the House Rules Committee and will advance to the full House today. House passage is critical to getting Senate approval by Monday.

The US’s cash pile rose to $54.5 billion on Friday from Thursday’s six-year low, providing some breathing room. The CBO estimates the deal would cut deficits by $1.5 trillion over a decade.

The US debt deal passes a major hurdle and will go to a House vote today https://t.co/fzlTwefyOx — Bloomberg (@business) May 31, 2023



Het overzicht nu:

Europese futures openen allemaal rond 0,7% lager

De Amerikaanse staan ook een halfje rood

In Azië kleurt alles rood met Japan (Topix -1,3%) en China als uitschieters. De geplaagde Hang Seng staat -3,0% en de Hang Seng Tech Index zelfs -3,6%. Iets met Prosus dus:

Alibaba -3,6%

Tencent -2,8%

TSMC -1,4%

Samsung -1,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat vlak op 17,5 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -2,8% op 141,4

De dollar stijgt 0,4% naar 1,0688

Goud stijgt 0,3%, olie zakt -0,2% en crypto daalt flijnk, bitcoin doet het met -1,8% op $27.231

Dollar sterk en de rentes op dit vroege uur al weer flink lager: risk-off!



Eerst de formaliteiten, laatst handelsdag van de maand en oma zei het vroeger al: in mei zijn beleggers niet blij. Op de Amerikaanse na dan en dan vooral zij die technologie hadden. Die zijn wel blij, wat een maand. En dan vooral dat ene fonds dat begint met een N en eindigt op vidia.



Dit jaar is wel goed, dit is year-to-date. Meest opvallend zijn nog de grote verschillen - zie de Dow Jones en Nasdaq 100 bijvoorbeeld - en waar hebben de Belgen eigenlijk beleggen geleerd? De Chinezen zijn nog ergere houthakkers. Ook in dit lijstje springt die dekselse Nasdaq 100 er weer uit.



AI natuurlijk, maar het zijn vooral die chippers die daar vooralsnog het hardste op stijgen. Dit is de Philadelphia Semiconductor Index (SOX). Dit is trouwens een logaritmische grafiek, zo hard gaat het.



De componenten, ons ASML is hier maar een middenmoter. NXP blijft ook achter.



Over tot de orde van de dag, er zijn lelijke Chinese data vannacht. De inkoopmanagersindices over mei vallen tegen.



Helaas, de Chinese economie slaat (nog) niet echt aan na de grote wederopening. Dit is echt heel teleurstellend, wie had er niet meer van verwacht?



Het belangrijkste cijfer vandaag is de eerste schatting van de Duitse inflatie uit Duitsland. Dit behoeft verder geen toelichting meer.



Een plaatje kan echter altijd.



Intussen is alles over Nvidia gezegd, deze grafiek dan maar. Vinger opsteken wie de hele rit heeft gemaakt... Het fonds sloot gisteren op een martkwaarde van $990,74 miljard.



Tot slot heeft bij ons Azerion cijfers. Tja, wat valt er nog te zeggen over dit fonds met de vreemde koerscapriolen?

Bid en hoop ook maar voor de inkoopmanagersindex uit Chicago:

En dan nog even dit

Niet veel soeps gisteren:

WATCH: US stocks saw mixed trading as worries remained over opposition to the deal to raise the debt ceiling. But tech shares were boosted by Nvidia as the chipmaker eclipsed $1 trillion in market value at one point during the session https://t.co/Q24jP7twin pic.twitter.com/gbijibr80D — Reuters Business (@ReutersBiz) May 31, 2023



Helaas:

China's factory activity contracted faster than expected in May on weakening demand, heaping pressure on policymakers to shore up a patchy economic recovery and knocking Asian financial markets lower. More here: https://t.co/tBxNveMZNr — Reuters Business (@ReutersBiz) May 31, 2023



Helaas II:

South Korea’s semiconductor stockpile surged by the most in seven years, underscoring ongoing weak demand for chips despite the global boom in AI development https://t.co/nvhY98wAnR pic.twitter.com/XtKiOdGdkZ — Bloomberg Markets (@markets) May 31, 2023



Wij zijn misschien meer met die koers en waarde van Nvidia bezig, dan CEO Yen-Hsun Huang en het concern zelf. Die lanceerden gisteren alweer nieuwe producten.

Nvidia debuts new AI supercomputers and services after shares skyrocket https://t.co/C0HdZ76H4B by @DanielHowley — Yahoo Finance (@YahooFinance) May 30, 2023



Meer:

WATCH: Nvidia joined an elite club of US companies sporting a $1 trillion market value as investors piled into the chipmaker that has quickly become one of the biggest winners of the AI boom https://t.co/V1RGp5iEMa $NVDA pic.twitter.com/0PDHgpkEV2 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 31, 2023



Meer, maar ook minder:

4) Only a handful of Big Tech household names rank above Nvidia in market value



Here's more analysis: https://t.co/Hrl04QR6RH pic.twitter.com/E0wAqrudoe — Bloomberg (@business) May 31, 2023



Toe maar:

WATCH: 'Today is a great day for industries in France, today is a great day for industries in Europe': French Finance Minister Bruno LeMaire opened a battery-making gigafactory, the first of four to be built in France https://t.co/4VjAdoMdGL pic.twitter.com/m4xY0uLkao — Reuters Business (@ReutersBiz) May 31, 2023



Ze wordt zelfs uitgelachen dat ze Nvidia heeft gemist, dat slaat echt nergens op:

"Tesla, many people think is an auto stock. We don't, we think it's much more than that."



Cathie Wood says Tesla is one of the biggest AI opportunities out there https://t.co/KvR3E3sYoO pic.twitter.com/16TjpOQPZE — Bloomberg Markets (@markets) May 31, 2023

Veel plezier en succes vandaag.